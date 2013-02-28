.. дивитесь "голосовалку" вгорі?
...всіх ЛИШЕ ЦІКАВИТЬ локація і ціна...... - а все інше - "дрібниці життя!"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.. дивитесь "голосовалку" вгорі?
...всіх ЛИШЕ ЦІКАВИТЬ локація і ціна...... - а все інше - "дрібниці життя!"
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все рекорды, несмотря на заверения президента и правительства об улучшении благосостояния украинцев, побил 2017 г. — за 11 месяцев за субсидиями обратилось 8 млн семей
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Додано: Нед 21 січ, 2018 21:37
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:38
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:39
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:43
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:53
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, почему то никто не заводит давнюю риэлторскую песню "скоровыборыбудетдорожать"
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Додано: Нед 21 січ, 2018 23:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Никто не рассматривает во втором полугодии купить Теслу модел 3 или Нисан лиф 2018?
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Додано: Нед 21 січ, 2018 23:54
та у нас просто разные подходы к бизнесу (ну и ценности, соответсвенно):
я помогаю решить уже существущую боль человеку: найти квартиру без рыла, сэкономить время на поиске, быть в курсе движения цен недвиги и т.д. и на этом зарабатываю.
вы - создаёте боль человеку и на этом зарабатываете.
и, в нашем государстве всякий чиновник с удовольствием тебе сделает боль (сделает проблему), и предложит решение этой боли в обмен на взятку. Вы, похожи на прогнившую коррупционную систему, с которой мы боремся, вот почему вы мне не нравитесь.
на всяк случай: "боль" = проблема
взято у ФРИИ
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