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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 156157158159>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 429
Висота стель
3%
14
Гарний вигляд з вікон
9%
39
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
94
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
31
Раціональне планування та метраж
16%
68
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
15
Ціна
20%
87
Якість будівництва
15%
64
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.. дивитесь "голосовалку" вгорі?
...всіх ЛИШЕ ЦІКАВИТЬ локація і ціна...... - а все інше - "дрібниці життя!" :lol: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все рекорды, несмотря на заверения президента и правительства об улучшении благосостояния украинцев, побил 2017 г. — за 11 месяцев за субсидиями обратилось 8 млн семей
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:37

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ, скажите плиз, на каком курсе скидывать баксы?


55 гривень за бакс
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:38

  Tribeca написав:рекурсия - это когда строитель, который делал мне ремонт на Круше, сам взял единичку с поставкой через 2 года в Патриотике - под аренду :)


Вам Блейд по ночам не сниться ? или в вампиров нету совести .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:39

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ, скажите плиз, на каком курсе скидывать баксы?

34-36
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:43

  Оранжевый-хит сезона написав:Все рекорды, несмотря на заверения президента и правительства об улучшении благосостояния украинцев, побил 2017 г. — за 11 месяцев за субсидиями обратилось 8 млн семей
Откуда инфо?
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:53

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ, скажите плиз, на каком курсе скидывать баксы?

Па33
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, почему то никто не заводит давнюю риэлторскую песню "скоровыборыбудетдорожать"
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никто не рассматривает во втором полугодии купить Теслу модел 3 или Нисан лиф 2018?
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:54

  Tribeca написав:
  baraka написав:ну вот вы, будучи арендатором, дрючили/нагибали бы арендаторов за каждую царапинку ? Человек ей бабосы платил как минимум несколько месяцев, а она его за царапину дрючить будет просто потому что подсунала договор, в котором за естественный износ должен платить арендатор.





ну вот что за совковы подход.

"человек ей бабосы платил". Что, просто так бабосы давал, как благотворительность? или получал взамен достойную услугу? а может даже недоплачивал до рыночной стоимости?
Извините, вы так написали вроде как арендатор благотворительностью занимается.


второе - "подсунула договор". Что значит подсунула? Банку вы тоже скажете, что он "подсунул вам договор"? Кто лекарь, что клиент не читает текст??? Самая гнилая отмазка - "я не читал договор когда подписывал".

Барака, такое впечатление что вы какой-нибудь пенсионер, который за гречку голосует и считает что ему все должны.


та у нас просто разные подходы к бизнесу (ну и ценности, соответсвенно):

я помогаю решить уже существущую боль человеку: найти квартиру без рыла, сэкономить время на поиске, быть в курсе движения цен недвиги и т.д. и на этом зарабатываю.

вы - создаёте боль человеку и на этом зарабатываете.

и, в нашем государстве всякий чиновник с удовольствием тебе сделает боль (сделает проблему), и предложит решение этой боли в обмен на взятку. Вы, похожи на прогнившую коррупционную систему, с которой мы боремся, вот почему вы мне не нравитесь.

на всяк случай: "боль" = проблема
взято у ФРИИ
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