Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Я буду, и всех своих заставлю голосовать за Оппоблок. Ибо нефиг!
Витя вернісь, сказала Трібєка, хачу тваєй твєрдой ... рукі... Но ах, і уви, рєванша не будєт. А будет так, шо Анжела Меркєль повиганяє бєздєльніков-социальщіков-бєженцев, а на іх мєсто інтегрірує работяг-украінцєв (а то виходить шо Польща умнєє Гєрманіі)
Есть мнение, что Янукович не только не воровал, а еще и свои докладывал
Беженцы из Европы - какой шанс что они приедут в Украину?
нікакого, так как тут ім соціал нє свєтіт. Яника нє палюбілі нє за воровство, а за другоє (тіпа, нє оправдал надєжди...євродупоінтеграціі) карочє, гіпс снімают, клієнт уізжаєт (нада слівать Ванючкі)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zahar_ написав:Гы. Если я -"не имеете ни малейшего понятия", то почему вы мне не даёте ПОЛНЫЙ список по вашему мнению заманух куда звонить? Давайте полный список по вашему заманых от хозяев со ссылками? Когда список будет, а не разговоры там полно заманух? А то может вы как жИпИ - не отличаете заманухи от рыл от заманух от хозяев?
потому шо у нищих слуг нет, захар хотите - сами звоните, говорите, анализируйте и делайте выводы
Гы. Это вы доказывайте что количеств объявлений заманух от хозяев по которым бомбер считает статистику превышает превышает допустимый порог в 5% от общего числа объявлений попавших в статистику Это же вы говорите что статистике бомбера по уровню цен на КРЖН доверять нельзя. Вот и докажите на цифрах, а не пустозвонными заявлениями на топике.
Serg-ik написав:господа, опять хренова- рухнул мост на Комарова но не весь, слегка, кусочек... без особых заморочек продадут слегка конфет чтоб пополнился бюджет и за счёт ликвидной сласти мостик вмиг поправят власти З Днем соборності вітаю всім спасибі. Ваш Віталій
Serg-ik написав:господа, опять хренова- рухнул мост на Комарова но не весь, слегка, кусочек... без особых заморочек продадут слегка конфет чтоб пополнился бюджет и за счёт ликвидной сласти мостик вмиг поправят власти З Днем соборності вітаю всім спасибі. Ваш Віталій
Гы. А на этот же мост выделяли деньги для ремонта. Деньги распилили, а ремонт надлежажим образом не сделали. Вот они пЭрЭмогЫ от первый и ккц
в Куйові не один мост, от якщо покрушицца чуть-чуть мост Патона, то житєлі Ваняючко останєццо по той сторонні Днєпра чуть болєє чєм надолго.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 22 січ, 2018 17:36, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Tribeca написав:Я буду, и всех своих заставлю голосовать за Оппоблок. Ибо нефиг!
Витя вернісь, сказала Трібєка, хачу тваєй твєрдой ... рукі... Но ах, і уви, рєванша не будєт. А будет так, шо Анжела Меркєль повиганяє бєздєльніков-социальщіков-бєженцев, а на іх мєсто інтегрірує работяг-украінцєв (а то виходить шо Польща умнєє Гєрманіі)
Есть мнение, что Янукович не только не воровал, а еще и свои докладывал
Беженцы из Европы - какой шанс что они приедут в Украину?
это типа шутка юмора?
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Tribeca написав: Есть мнение, что Янукович не только не воровал, а еще и свои докладывал они приедут в Украину?
это типа шутка юмора?
в Наташі істєріка - кому сдавать пачку Ванючєк так що смажить будуть не Мальвін а Наташу, і не на Мальдівах а на ПОХу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Tribeca написав:Серж, это шедевр! Устал мост, устали люди! Я буду, и всех своих заставлю голосовать за Оппоблок. Ибо нефиг!
Даже когда маятник качнется в обратную сторону, экономический тренд это не изменит. Ваши Круши мог бы спасти пасечник, но он давно отошел от дел.. и как его вернуть хз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
kingkongovets написав:захар, если бы у вас были деньги на мобилке и вы дали бы себе труд прозвонить так называемые "объявы от хозяев", хотя бы десяток, вы бы навсегда заткнулись по поводу бомбера и его индексов - гарантирую а вы продолжаете рассуждать о том, о чем не имеете ни малейшего понятия
Гы. Если я -"не имеете ни малейшего понятия", то почему вы мне не даёте ПОЛНЫЙ список по вашему мнению заманух куда звонить? Давайте полный список по вашему заманых от хозяев со ссылками? Когда список будет, а не разговоры там полно заманух? А то может вы как жИпИ - не отличаете заманухи от рыл от заманух от хозяев?
Ви не понімаєте, у нєго, спісок с агєгства с мокрой пєчатью Єто гарантія самих достовєрних данних КРЖН тчк
Насчёт - "спісок с агєгства"- почему нет ККЦ кормится с аренды комнедвиги, ему вполне за определённую мзду могут предоставить инсайд. Но он очень вероятно имеет список о продажах комерч. недвижимости. Я бы отметил в этом случае двойные стандарты ККЦ - пару дней назад он удивлялся откуда у апра риелт могут быть инсайд о сделках на первичке. Кстати думаю что инфу о сделках из АН ККЦ получает не за коробку конфет рошен за 20 грн.
zahar_ написав:Гы. Это вы доказывайте что количеств объявлений заманух от хозяев по которым бомбер считает статистику превышает превышает допустимый порог в 5% от общего числа объявлений попавших в статистику Это же вы говорите что статистике бомбера по уровню цен на КРЖН доверять нельзя. Вот и докажите на цифрах, а не пустозвонными заявлениями на топике.
у меня сегодня много свободного времени, поэтому давайте ка я вам шо то объясню:
1)бомбер - это не что иное как самый настоящий электронный рыл, громко и много декларирующий, шо создан с исключительной целью устранить посредников и свести напрямую покупателя/продавца и арендателя/владельца, а на самом деле мало того шо не отсекающий на начальном этапе других риэлторов,так еще и пытающийся зарабатывать на продаже контактов 2) все дополнительные сервисы типа аэросъемки, всевозможной псевдодостоверной аналитики и многочисленных говноиндексов - лишь "свистелки и перделки", призванные увеличить посещаемость, не более 3) я многократно сам пытался пользоваться его так широко разрекламированной функцией фильтрации и рекомендовал знакомым - и сам убедился шо фуфло и от знакомых выслушал то же самое - очень грязная база, почти целиком состоящая из объяв и заманух риэлторов, никаких хлзяев он фильтровать не в состоянии 4) так почему же после этого я шото должен доказывать захару с форума (который, кстати, посвятил свою жизнь борьбе с рылами и шаромыгами), шо рыл это рыл и веры ему нет? бомбер не в состоянии выполнить свою главную, базовую функцию, а я еще должен кому то доказывать, шо его индексы - фуфло? если вам так хочется поесть говнеца с рыловской лопаты, то приятного аппетита
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zahar_ написав:Гы. Это вы доказывайте что количеств объявлений заманух от хозяев по которым бомбер считает статистику превышает превышает допустимый порог в 5% от общего числа объявлений попавших в статистику Это же вы говорите что статистике бомбера по уровню цен на КРЖН доверять нельзя. Вот и докажите на цифрах, а не пустозвонными заявлениями на топике.
у меня сегодня много свободного времени, поэтому давайте ка я вам шо то объясню:
1)бомбер - это не что иное как самый настоящий электронный рыл, громко и много декларирующий, шо создан с исключительной целью устранить посредников и свести напрямую покупателя/продавца и арендателя/владельца, а на самом деле мало того шо не отсекающий на начальном этапе других риэлторов,так еще и пытающийся зарабатывать на продаже контактов 2) все дополнительные сервисы типа аэросъемки, всевозможной псевдодостоверной аналитики и многочисленных говноиндексов - лишь "свистелки и перделки", призванные увеличить посещаемость, не более 3) я многократно сам пытался пользоваться его так широко разрекламированной функцией фильтрации и рекомендовал знакомым - и сам убедился шо фуфло и от знакомых выслушал то же самое - очень грязная база, почти целиком состоящая из объяв и заманух риэлторов, никаких хлзяев он фильтровать не в состоянии 4) так почему же после этого я шото должен доказывать захару с форума (который, кстати, посвятил свою жизнь борьбе с рылами и шаромыгами), шо рыл это рыл и веры ему нет? бомбер не в состоянии выполнить свою главную, базовую функцию, а я еще должен кому то доказывать, шо его индексы - фуфло? если вам так хочется поесть говнеца с рыловской лопаты, то приятного аппетита
Вы опять смешали мухи и котлеты. Не подменяйте тему обсуждения - вы заявили что статистика бомбера по объявам которые бомбер определяет как хозяин фуфло а цифрами это не подтвердили. Обсуждение же насколько бомбер полезен при поиске непосредственно недвижимости это тема уже другая.