zahar_ написав: Гы. Это вы доказывайте что количеств объявлений заманух от хозяев по которым бомбер считает статистику превышает превышает допустимый порог в 5% от общего числа объявлений попавших в статистику

Это же вы говорите что статистике бомбера по уровню цен на КРЖН доверять нельзя.

у меня сегодня много свободного времени, поэтому давайте ка я вам шо то объясню:



1)бомбер - это не что иное как самый настоящий электронный рыл, громко и много декларирующий, шо создан с исключительной целью устранить посредников и свести напрямую покупателя/продавца и арендателя/владельца, а на самом деле мало того шо не отсекающий на начальном этапе других риэлторов,так еще и пытающийся зарабатывать на продаже контактов

2) все дополнительные сервисы типа аэросъемки, всевозможной псевдодостоверной аналитики и многочисленных говноиндексов - лишь "свистелки и перделки", призванные увеличить посещаемость, не более

3) я многократно сам пытался пользоваться его так широко разрекламированной функцией фильтрации и рекомендовал знакомым - и сам убедился шо фуфло и от знакомых выслушал то же самое - очень грязная база, почти целиком состоящая из объяв и заманух риэлторов, никаких хлзяев он фильтровать не в состоянии

4) так почему же после этого я шото должен доказывать захару с форума (который, кстати, посвятил свою жизнь борьбе с рылами и шаромыгами), шо рыл это рыл и веры ему нет?

бомбер не в состоянии выполнить свою главную, базовую функцию, а я еще должен кому то доказывать, шо его индексы - фуфло?

