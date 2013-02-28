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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:38
zahar_ написав:
вы заявили что статистика бомбера по объявам которые бомбер определяет как хозяин фуфло а цифрами это не подтвердили
повторяю:
у нищих слуг нет
я для себя по поводу этого ресурса все понял, так же как многие, кто им тоже попытался пользоваться и по поводу достоверности его индексов тоже
разок я уже повелся на ваш развод и перезвонил по какой то рыловской заманухе, которую вы выложили, больше этого не повторится
так шо - сами, сами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 18:48
Оранжевый-хит сезона написав: Tribeca написав:
Есть мнение, что Янукович не только не воровал, а еще и свои докладывал
это типа шутка юмора?
это типа юмор, а на самом деле не совсем- отчасти так и было
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:10
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:27
flyman написав:
В цьому я погоджуюся із Владом, що бомбер "ворує" дані (а потім перепродає, як барига, навороване), і поки бомбер є мєлкім ворішкой-жуліком, то він як невловимий Джо нах нікому не нада.
Робин Гуд. Ворует у богатых и продает бедным.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:34
Vlad442 написав:Робин Гуд. Ворует у богатых и продает бедным.
та не - хакер наоборот
те считают, шо инфа не должна быть платной, а барака хочет наживаться на изначально бесплатной инфе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:37
kingkongovets написав:
Vlad442 написав:Робин Гуд. Ворует у богатых и продает бедным.
та не - хакер наоборот
те считают, шо инфа не должна быть платной, а барака хочет наживаться на изначально бесплатной инфе
IT рыл.
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Vlad442
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:39
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
Vlad442 написав:Робин Гуд. Ворует у богатых и продает бедным.
та не - хакер наоборот
те считают, шо инфа не должна быть платной, а барака хочет наживаться на изначально бесплатной инфе
IT рыл.
это вы захару скажите, он так смешно бомберу подтанцовывает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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