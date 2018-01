Додано: Пон 22 січ, 2018 18:38

zahar_ написав: вы заявили что статистика бомбера по объявам которые бомбер определяет как хозяин фуфло а цифрами это не подтвердили вы заявили что статистика бомбера по объявам которые бомбер определяет как хозяин фуфло а цифрами это не подтвердили



повторяю:

у нищих слуг нет

я для себя по поводу этого ресурса все понял, так же как многие, кто им тоже попытался пользоваться и по поводу достоверности его индексов тоже

разок я уже повелся на ваш развод и перезвонил по какой то рыловской заманухе, которую вы выложили, больше этого не повторится

