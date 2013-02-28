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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 164165166167

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 449
Висота стель
4%
16
Гарний вигляд з вікон
9%
42
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
97
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
32
Раціональне планування та метраж
16%
72
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
15
Ціна
20%
90
Якість будівництва
15%
68
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:13

  Альтернативщик написав:Сегодня проезжал мимо ЖК Республика и увидел что поставили 1 кран и 10 строителей устанавливали опалубку.
Неужели разморозили? Правда как то вяло для такого проекта.

мороз, значит пришло время:
а) размораживать
б) собирать майдан
ударят морозы покрепче- все процессы активизируются плюс придет время латать дороги.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:28

а ЯКИМ САМЕ бізнесом зайнятись?(відносно тих коштів, за які можна купити однуху)....- що буде давати хороший прибуток, якщо в "це" вкласти, наприклад, 30тис.$?
====
подобова оренда кавалірки у центральному Львові іноземцям через Airbnb / Wimdu
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:35

  flyman написав:а ЯКИМ САМЕ бізнесом зайнятись?(відносно тих коштів, за які можна купити однуху)....- що буде давати хороший прибуток, якщо в "це" вкласти, наприклад, 30тис.$?
====
подобова оренда кавалірки у центральному Львові іноземцям через Airbnb / Wimdu

...ну пляць!- знову оренда! :mrgreen: ....крім оренди - більще бізнесу не існує??? :mrgreen:

п.с.........дуже-дуже привя"язує і багато менінгіту(хоч це все нормалізує, якщо здавати 3-4 квартири в центрі!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:48

  Долярчик написав:...ну пляць!- знову оренда! :mrgreen: ....крім оренди - більще бізнесу не існує??? :mrgreen:

Товари і послуги зараз знецінюються, знання - навпаки. Інфобізнес, школи, курси, тренінги.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:57

  Эгоист написав:
  Долярчик написав:...ну пляць!- знову оренда! :mrgreen: ....крім оренди - більще бізнесу не існує??? :mrgreen:

Товари і послуги зараз знецінюються, знання - навпаки. Інфобізнес, школи, курси, тренінги.

...ну послуги зараз навпаки в ціні!(після того, як все більше і більше наших виїзджає на заробітки)...
...врозеточників-фейслесарів-шмалярів... :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:59

  Эгоист написав:послуги зараз знецінюються, знання - навпаки. Інфобізнес, школи, курси, тренінги.

а это не услуги кагбэ :?:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Курс таки сыграл, первичка оживилась.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:43

  Оранжевый-хит сезона написав:Курс таки сыграл, первичка оживилась.

Что гребут, по чем вывод сделали?
remark
 
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