мороз, значит пришло время:
а) размораживать
б) собирать майдан
ударят морозы покрепче- все процессы активизируются плюс придет время латать дороги.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:13
мороз, значит пришло время:
а) размораживать
б) собирать майдан
ударят морозы покрепче- все процессы активизируются плюс придет время латать дороги.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:28
а ЯКИМ САМЕ бізнесом зайнятись?(відносно тих коштів, за які можна купити однуху)....- що буде давати хороший прибуток, якщо в "це" вкласти, наприклад, 30тис.$?
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подобова оренда кавалірки у центральному Львові іноземцям через Airbnb / Wimdu
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:35
...ну пляць!- знову оренда! ....крім оренди - більще бізнесу не існує???
п.с.........дуже-дуже привя"язує і багато менінгіту(хоч це все нормалізує, якщо здавати 3-4 квартири в центрі!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:48
Товари і послуги зараз знецінюються, знання - навпаки. Інфобізнес, школи, курси, тренінги.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:57
...ну послуги зараз навпаки в ціні!(після того, як все більше і більше наших виїзджає на заробітки)...
...врозеточників-фейслесарів-шмалярів...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:59
а это не услуги кагбэ
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Курс таки сыграл, первичка оживилась.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:43
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