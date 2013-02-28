Додано: Пон 22 січ, 2018 22:28

а ЯКИМ САМЕ бізнесом зайнятись?(відносно тих коштів, за які можна купити однуху)....- що буде давати хороший прибуток, якщо в "це" вкласти, наприклад, 30тис.$?

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.