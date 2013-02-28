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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 167168169170

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 454
Висота стель
4%
16
Гарний вигляд з вікон
9%
43
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
98
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
33
Раціональне планування та метраж
16%
72
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
15
Ціна
20%
91
Якість будівництва
15%
69
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:27

  hume написав:адовый пздц
http://www.the-village.com.ua/village/c ... rtira-17-m

Конура нашла свою цільову аудиторію. Чисто місце для поспать і сваліть на работу. Норм для работяги на зароботках/студіозуса. Сняв, сезон отпахав, зїхав.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:28

Как думаете, какая инвестиция интересней: эврика с видом и отделкой возле метро, или Варшавский: без отделки, современный, хорошая планировка, метро через 5лет. Цена одинаковая 23000дол
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:не понял вашу точку зрения. Риелторский сайт - это бомбер или домик ?


оба
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:51

  vetalok написав:Как думаете, какая инвестиция интересней: эврика с видом и отделкой возле метро, или Варшавский: без отделки, современный, хорошая планировка, метро через 5лет. Цена одинаковая 23000дол

Варшавский выигрывает только по планировке, метро пока нет, райончик на очень большого любителя.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:12

  vetalok написав:Как думаете, какая инвестиция интересней: эврика с видом и отделкой возле метро, или Варшавский: без отделки, современный, хорошая планировка, метро через 5лет. Цена одинаковая 23000дол

Эврика панель или монолит? Если монолит, то Эврика однозначно лучше.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:22

  vetalok написав:Как думаете, какая инвестиция интересней: эврика с видом и отделкой возле метро, или Варшавский: без отделки, современный, хорошая планировка, метро через 5лет. Цена одинаковая 23000дол

смотря в какой перспективе
до 5 лет Эврика
больше 5 лет Варшавский
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:28

Спасибо, получается Эврика интересней. У них хоть и жлоб-ремонт, но многие не ценят то что ремонты это куча проблем и денег. А звукоизоляция панелек наверное не хуже чем в современных эконом монолитах. Жаль что не строят дома с современным базовым ремонтом.
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:35

  vetalok написав:Спасибо, получается Эврика интересней. У них хоть и жлоб-ремонт, но многие не ценят то что ремонты это куча проблем и денег. А звукоизоляция панелек наверное не хуже чем в современных эконом монолитах. Жаль что не строят дома с современным базовым ремонтом.

Конечно лучше, ведь панели делают 16см, перекрытие, кстати, тоже 16. :mrgreen:

ПС
Думаю даже с учетом панели, район эврики поинтересней будет.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:32

Перемога над міфами: як пройде друга черга Подільсько-Вигурівської лінії метро.

https://night-dreamer01.livejournal.com/5076.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:53

  Первый написав:Почитал по диагонали последний десяток страниц. Боль и ненависть охватила сердца части форумчан. Ненависть переполняет каждое сообщение.
И Я понимаю почему так. Мысль о том что порошенко ссыт в подъезде гораздо приятнее чем понимание того что нужно самому сделать замечание соседу.
Гораздо проще написать че все вокруг бандиты и корупционеры, чем продать своё золотце и рискнуть инвестировать. Выучить английский? Нет это не наш путь. Наш путь смешать с говном тех кто это делает...

И как результат - вместо принятия решения изменить себя - ненанависть к людям действия.

Простой пример. Жк автограф. Было по 15,5 кгрн. Хрущик 50 квадратов стоил 40куе. На сегодня хрущик до 30ки.
Вот цены на жк автограф.

Зображення

А вот и сам дом.
Зображення

Зы. Мальчики и девочки. Если не поднимать ж***, ничего не будет...

Крепок задним умом первый, крепок. Тут без базара.
По 15.5 крн в начале продаж говорите? А в начале продаж первого дома ЖК Автограф вон что было. http://forum.domik.ua/ul-generala-zhmac ... ml#p818223
24 дек 2015, 10:34
Много нарушений в документации. В Киевраде лежит проект на разрыв договора. По деятельности строителей уже открыто несколько криминальных следствий. Местные категорически против - всех купить у Насяковских не вышло. Пока не сдадут в эксплуатацию очень рискованный объект.

https://gdevkievezhithorosho.com/2016/0 ... %be%d1%80/
Окончить строительство ЖК «Автограф» планируют в 4 квартале 2017 года. Правда, удастся ли застройщику воплотить свои планы в жизнь — вопрос. Дело в том, что данная строительная площадка вовсе не беспроблемная (подробности можно узнать, например, здесь или здесь). Ради строительства этого ЖК, застройщик вырубил часть хвойного леса. Хотя, район этот все равно останется довольно зеленым — напротив находится парк Победа. Да и за территорией стройки остались деревья.

Вкратце, история скандала такова: еще во времена мэрства Леонида Черновецкого решением Киевсовета № 1487/4320 от 20 декабря 2007 года участок этот был исключен из территорий лесопарков, переведен в территорию жилой застройки и передан на 10 лет в аренду ООО «Дисбуд». Когда дело дошло до строительства, киевляне выступили против данного строительства. И их поддержали нынешние власти города — 20 января 2015 года на постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА № 29/288/03-1 было решено поручить прокуратуре изучить вопрос законности данного строительства и согласовать проект решения Киевсовета о расторжении договора на аренду данного участка (к слову, он еще действующий).

Так что мил человек ты крепок лишь задним умом.
А вот память у тебя чего-то сбои даёт - тебе десятки раз уже растолковывалось: пересичный покупатель альтернативщик в инвесторские игры не играет.
А ты всё тащишь на форум разное фуфло и трындишь: смАтрите скока пАтеряли владельцы 3к в клубном доме в ЖК Тампере.
Тщательнее тебе надо, тщательне. :evil:
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