Додано: Вів 23 січ, 2018 19:53

Первый написав: Почитал по диагонали последний десяток страниц. Боль и ненависть охватила сердца части форумчан. Ненависть переполняет каждое сообщение.

И Я понимаю почему так. Мысль о том что порошенко ссыт в подъезде гораздо приятнее чем понимание того что нужно самому сделать замечание соседу.

Гораздо проще написать че все вокруг бандиты и корупционеры, чем продать своё золотце и рискнуть инвестировать. Выучить английский? Нет это не наш путь. Наш путь смешать с говном тех кто это делает...



И как результат - вместо принятия решения изменить себя - ненанависть к людям действия.



Простой пример. Жк автограф. Было по 15,5 кгрн. Хрущик 50 квадратов стоил 40куе. На сегодня хрущик до 30ки.

Вот цены на жк автограф.







А вот и сам дом.





Зы. Мальчики и девочки. Если не поднимать ж***, ничего не будет... Почитал по диагонали последний десяток страниц. Боль и ненависть охватила сердца части форумчан. Ненависть переполняет каждое сообщение.И Я понимаю почему так. Мысль о том что порошенко ссыт в подъезде гораздо приятнее чем понимание того что нужно самому сделать замечание соседу.Гораздо проще написать че все вокруг бандиты и корупционеры, чем продать своё золотце и рискнуть инвестировать. Выучить английский? Нет это не наш путь. Наш путь смешать с говном тех кто это делает...И как результат - вместо принятия решения изменить себя - ненанависть к людям действия.Простой пример. Жк автограф. Было по 15,5 кгрн. Хрущик 50 квадратов стоил 40куе. На сегодня хрущик до 30ки.Вот цены на жк автограф.А вот и сам дом.Зы. Мальчики и девочки. Если не поднимать ж***, ничего не будет...

24 дек 2015, 10:34

Много нарушений в документации. В Киевраде лежит проект на разрыв договора. По деятельности строителей уже открыто несколько криминальных следствий. Местные категорически против - всех купить у Насяковских не вышло. Пока не сдадут в эксплуатацию очень рискованный объект.

Окончить строительство ЖК «Автограф» планируют в 4 квартале 2017 года. Правда, удастся ли застройщику воплотить свои планы в жизнь — вопрос. Дело в том, что данная строительная площадка вовсе не беспроблемная (подробности можно узнать, например, здесь или здесь). Ради строительства этого ЖК, застройщик вырубил часть хвойного леса. Хотя, район этот все равно останется довольно зеленым — напротив находится парк Победа. Да и за территорией стройки остались деревья.



Вкратце, история скандала такова: еще во времена мэрства Леонида Черновецкого решением Киевсовета № 1487/4320 от 20 декабря 2007 года участок этот был исключен из территорий лесопарков, переведен в территорию жилой застройки и передан на 10 лет в аренду ООО «Дисбуд». Когда дело дошло до строительства, киевляне выступили против данного строительства. И их поддержали нынешние власти города — 20 января 2015 года на постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА № 29/288/03-1 было решено поручить прокуратуре изучить вопрос законности данного строительства и согласовать проект решения Киевсовета о расторжении договора на аренду данного участка (к слову, он еще действующий).

Крепок задним умом первый, крепок. Тут без базара.По 15.5 крн в начале продаж говорите? А в начале продаж первого дома ЖК Автограф вон что было.Так что мил человек ты крепок лишь задним умом.А вот память у тебя чего-то сбои даёт - тебе десятки раз уже растолковывалось: пересичный покупатель альтернативщик в инвесторские игры не играет.А ты всё тащишь на форум разное фуфло и трындишь: смАтрите скока пАтеряли владельцы 3к в клубном доме в ЖК Тампере.Тщательнее тебе надо, тщательне.