Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Простой пример. Жк автограф. Было по 15,5 кгрн. Хрущик 50 квадратов стоил 40куе. На сегодня хрущик до 30ки. Вот цены на жк автограф. [около 30тыс/метр]
Крепок задним умом первый, тут без базара. По 15.5 крн в начале продаж говорите? А в начале продаж ЖК Автограф вон что было. ... Так что мил человек ты крепок лишь задним умом. А вот память у тебя сбои даёт -тебе уже растолковывалось: пересичный покупатель альтернативщик в игры не играет. А ты всё тащишь на форум разное фуфло и трындишь. Тщательнее надо
напомнили монолог про раков: вчера по 3, а сегодня по 5. но большие
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Первый написав:Простой пример. Жк автограф. Было по 15,5 кгрн. Хрущик 50 квадратов стоил 40куе. На сегодня хрущик до 30ки. Вот цены на жк автограф. [около 30тыс/метр]
Крепок задним умом первый, тут без базара. По 15.5 крн в начале продаж говорите? А в начале продаж ЖК Автограф вон что было. ... Так что мил человек ты крепок лишь задним умом. А вот память у тебя сбои даёт -тебе уже растолковывалось: пересичный покупатель альтернативщик в игры не играет. А ты всё тащишь на форум разное фуфло и трындишь. Тщательнее надо
напомнили монолог про раков: вчера по 3, а сегодня по 5. но большие
Кстати, не исключено, что первый самого жаба давит что он побоялся вложится в ЖК Автограф. Теперь комплексует что он оказался простофилей и не просчитал что ситуация разрулится. И вообще как практика показала что у первый как у инвестора слабые яйки - 1к в общажке на Подвысоцкого если выждать ещё полгода можно было продать дороже чем продал первый.
zahar_ написав:Кстати, не исключено, что первый самого жаба давит что он побоялся вложится в ЖК Автограф. Теперь комплексует что он оказался простофилей и не просчитал что ситуация разрулится. И вообще как практика показала что у первый как у инвестора слабые яйки - 1к в общажке на Подвысоцкого если выждать ещё полгода можно было продать дороже чем продал первый.
Да что ж вы постоянно кидаетесь на всех, вам же просто дана пища для размышлений, а вас уже понесло...был ли Автограф по 15,5, я хз, может и был, но оснований не верить Первому нет. Сейчас Автограф 28 кгрн, а вот это факт. Делайте выводы
vetalok написав:Как думаете, какая инвестиция интересней: эврика с видом и отделкой возле метро, или Варшавский: без отделки, современный, хорошая планировка, метро через 5лет. Цена одинаковая 23000дол
Это что за вариант в Варшавском за 23? Какая очередь и метраж?
vetalok написав:Как думаете, какая инвестиция интересней: эврика с видом и отделкой возле метро, или Варшавский: без отделки, современный, хорошая планировка, метро через 5лет. Цена одинаковая 23000дол
Это что за вариант в Варшавском за 23? Какая очередь и метраж?
zahar_ написав:Кстати, не исключено, что первый самого жаба давит что он побоялся вложится в ЖК Автограф. Теперь комплексует что он оказался простофилей и не просчитал что ситуация разрулится. И вообще как практика показала что у первый как у инвестора слабые яйки - 1к в общажке на Подвысоцкого если выждать ещё полгода можно было продать дороже чем продал первый.
Да что ж вы постоянно кидаетесь на всех, вам же просто дана пища для размышлений, а вас уже понесло...был ли Автограф по 15,5, я хз, может и был, но оснований не верить Первому нет. Сейчас Автограф 28 кгрн, а вот это факт. Делайте выводы
оставьте вы это животное. а Первый был первый, кто трезвонил "сливайте шлак". и рассчитал тренд на БПС по покупательской способности, когда клоуны покупали шлак па 100 куе.
zahar_ написав:Кстати, не исключено, что первый самого жаба давит что он побоялся вложится в ЖК Автограф. Теперь комплексует что он оказался простофилей и не просчитал что ситуация разрулится. И вообще как практика показала что у первый как у инвестора слабые яйки - 1к в общажке на Подвысоцкого если выждать ещё полгода можно было продать дороже чем продал первый.
Да что ж вы постоянно кидаетесь на всех, вам же просто дана пища для размышлений, а вас уже понесло...был ли Автограф по 15,5, я хз, может и был, но оснований не верить Первому нет. Сейчас Автограф 28 кгрн, а вот это факт. Делайте выводы
оставьте вы это животное. а Первый был первый, кто трезвонил "сливайте шлак". и рассчитал тренд на БПС по покупательской способности, когда клоуны покупали шлак па 100 куе.
Когда Первый вывел свою формулу, БПС по 100 000 было уже во влажных мечтах. На тот момент озвучивали 65 000 и никто не сомневался в дешевее.
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