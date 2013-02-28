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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 168169170171

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 459
Висота стель
4%
17
Гарний вигляд з вікон
10%
44
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
99
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
34
Раціональне планування та метраж
16%
72
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
15
Ціна
20%
92
Якість будівництва
15%
69
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:30

  zahar_ написав:
  Первый написав:Простой пример. Жк автограф. Было по 15,5 кгрн. Хрущик 50 квадратов стоил 40куе. На сегодня хрущик до 30ки. Вот цены на жк автограф.
[около 30тыс/метр]

Крепок задним умом первый, тут без базара.
По 15.5 крн в начале продаж говорите? А в начале продаж ЖК Автограф вон что было. ...
Так что мил человек ты крепок лишь задним умом. А вот память у тебя сбои даёт -тебе уже растолковывалось: пересичный покупатель альтернативщик в игры не играет.
А ты всё тащишь на форум разное фуфло и трындишь. Тщательнее надо

напомнили монолог про раков: вчера по 3, а сегодня по 5. но большие :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:14

  antonivs3 написав:
  zahar_ написав:
  Первый написав:Простой пример. Жк автограф. Было по 15,5 кгрн. Хрущик 50 квадратов стоил 40куе. На сегодня хрущик до 30ки. Вот цены на жк автограф.
[около 30тыс/метр]

Крепок задним умом первый, тут без базара.
По 15.5 крн в начале продаж говорите? А в начале продаж ЖК Автограф вон что было. ...
Так что мил человек ты крепок лишь задним умом. А вот память у тебя сбои даёт -тебе уже растолковывалось: пересичный покупатель альтернативщик в игры не играет.
А ты всё тащишь на форум разное фуфло и трындишь. Тщательнее надо

напомнили монолог про раков: вчера по 3, а сегодня по 5. но большие :mrgreen:

Кстати, не исключено, что первый самого жаба давит что он побоялся вложится в ЖК Автограф. Теперь комплексует что он оказался простофилей и не просчитал что ситуация разрулится.
И вообще как практика показала что у первый как у инвестора слабые яйки - 1к в общажке на Подвысоцкого если выждать ещё полгода можно было продать дороже чем продал первый.
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zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 21:39

  zahar_ написав:Кстати, не исключено, что первый самого жаба давит что он побоялся вложится в ЖК Автограф. Теперь комплексует что он оказался простофилей и не просчитал что ситуация разрулится.
И вообще как практика показала что у первый как у инвестора слабые яйки - 1к в общажке на Подвысоцкого если выждать ещё полгода можно было продать дороже чем продал первый.

Да что ж вы постоянно кидаетесь на всех, вам же просто дана пища для размышлений, а вас уже понесло...был ли Автограф по 15,5, я хз, может и был, но оснований не верить Первому нет. Сейчас Автограф 28 кгрн, а вот это факт. Делайте выводы
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:30

  vetalok написав:Как думаете, какая инвестиция интересней: эврика с видом и отделкой возле метро, или Варшавский: без отделки, современный, хорошая планировка, метро через 5лет. Цена одинаковая 23000дол


Это что за вариант в Варшавском за 23? Какая очередь и метраж?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:48

  alkasander написав:
  vetalok написав:Как думаете, какая инвестиция интересней: эврика с видом и отделкой возле метро, или Варшавский: без отделки, современный, хорошая планировка, метро через 5лет. Цена одинаковая 23000дол


Это что за вариант в Варшавском за 23? Какая очередь и метраж?


Нету таких цен, 1,2,3 очереди раскуплены 100%, 4-я очередь хороших вариантов нет и первоначальной 15% скидки тоже, осталась 6-я очередь с поставкой считайте что в 20-м году, примерные цены обсуждают на форуме: http://forum.domik.ua/mikrorajon-varsha ... 10660.html
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:58

  hume написав:
  zahar_ написав:Кстати, не исключено, что первый самого жаба давит что он побоялся вложится в ЖК Автограф. Теперь комплексует что он оказался простофилей и не просчитал что ситуация разрулится.
И вообще как практика показала что у первый как у инвестора слабые яйки - 1к в общажке на Подвысоцкого если выждать ещё полгода можно было продать дороже чем продал первый.

Да что ж вы постоянно кидаетесь на всех, вам же просто дана пища для размышлений, а вас уже понесло...был ли Автограф по 15,5, я хз, может и был, но оснований не верить Первому нет. Сейчас Автограф 28 кгрн, а вот это факт. Делайте выводы


оставьте вы это животное.
а Первый был первый, кто трезвонил "сливайте шлак". и рассчитал тренд на БПС по покупательской способности, когда клоуны покупали шлак па 100 куе.
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:18

  trololo написав:
  hume написав:
  zahar_ написав:Кстати, не исключено, что первый самого жаба давит что он побоялся вложится в ЖК Автограф. Теперь комплексует что он оказался простофилей и не просчитал что ситуация разрулится.
И вообще как практика показала что у первый как у инвестора слабые яйки - 1к в общажке на Подвысоцкого если выждать ещё полгода можно было продать дороже чем продал первый.

Да что ж вы постоянно кидаетесь на всех, вам же просто дана пища для размышлений, а вас уже понесло...был ли Автограф по 15,5, я хз, может и был, но оснований не верить Первому нет. Сейчас Автограф 28 кгрн, а вот это факт. Делайте выводы


оставьте вы это животное.
а Первый был первый, кто трезвонил "сливайте шлак". и рассчитал тренд на БПС по покупательской способности, когда клоуны покупали шлак па 100 куе.

Когда Первый вывел свою формулу, БПС по 100 000 было уже во влажных мечтах. На тот момент озвучивали 65 000 и никто не сомневался в дешевее.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, сейчас на КРЖН намечается стабилизация, а может и небольшой рист. Примерно до апреля-мая, потом вниз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, в апреле вообще будет жестокая распродажа всего и вся.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vetalok написав:Как думаете, какая инвестиция интересней: эврика с видом и отделкой возле метро


То что Аркада в эврике называет отделкой - это временное прикрытие кривого пола и стен, в таком люди не живут, разве что бомжеватые арендаторы.
Alex6
 
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