krutelyk написав:
Цены - ракетой вверх?
Зависит от нашего выбора. Проголосуем за реваншистов или популистов -дальнейшее сползание КРЖН к тенденциям Каира, за реалистов- медленное восстановление, к тенденциям Софии или Бухареста
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 січ, 2018 20:30
Зависит от нашего выбора. Проголосуем за реваншистов или популистов -дальнейшее сползание КРЖН к тенденциям Каира, за реалистов- медленное восстановление, к тенденциям Софии или Бухареста
Додано: Сер 24 січ, 2018 20:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та просто кривая или ровная поверхность стены - дело десятое если в глаза не бросается, оно ни на что не влияет. А вот если вам надо ставить шкаф-купе а там нет угла 90 град. - это печаль беда. Или если у вас в сан узлах стены расходятся и надо делать на каждом ряду разный подрез - будет *** как не крути.
Додано: Сер 24 січ, 2018 20:41
Люди смотрят с перспективой через 2-3 года, а не на сейчас.
Вся необходимая инфраструкрура на Венике есть. При желании рядом самый огромный торговый хаб в Киеве - Петровка.
Будет тот же ПОХ, только без всех минусов левого берега и метро ближе плюс лес.
Ничего криминального в газоблоке нет.
П.С. хотя цена 6-й очереди уже за гранью, но спрос есть раз покупают.
Додано: Сер 24 січ, 2018 21:09
какая разница какие цены в незаконном самострое?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 24 січ, 2018 21:12
Додано: Сер 24 січ, 2018 21:42
Тут детально расписанно о этом кидалове.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 24 січ, 2018 21:49
как правило если "просто" стены кривые то углов 90 там нет к бабке не ходи
в клубных хрущиках углы все под 90 как на подбор при кривых стенах и "паркет" уложен без перепадов 2-5см на 5 метрах и потолки в уровнях, правильно Я вас понял?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Продажи на первичке активизировались аномально.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 25 січ, 2018 00:21
Отмывание денег из-за нововведений финмониторинга?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 25 січ, 2018 00:42
Судя по всему, пик курса до следующей осени миновали. Народ сдал баксы почти по 29, когда летом был вынужден сдавать по 25. 16% профита. Те из застройщиков, кто цены не поднял, должны были, по идее, хорошо распродаться за последнюю неделю.
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