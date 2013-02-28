RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 172173174175>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 464
Висота стель
4%
17
Гарний вигляд з вікон
9%
44
Гарні, "модні" МОПи
2%
8
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
100
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
35
Раціональне планування та метраж
16%
73
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
16
Ціна
20%
92
Якість будівництва
15%
69
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 20:30

  krutelyk написав:
  iva64 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати, в апреле вообще будет жестокая распродажа всего и вся.

Тенденции на КРЖН ( медленное удорожание первички и медленное удешевление вторички) не поменяются до мая 2019 года. После президентских а парламентских выборов тенденции могут изменится.

Цены - ракетой вверх?

Зависит от нашего выбора. Проголосуем за реваншистов или популистов -дальнейшее сползание КРЖН к тенденциям Каира, за реалистов- медленное восстановление, к тенденциям Софии или Бухареста
iva64
Аватар користувача
 
Повідомлень: 79
З нами з: 24.02.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:И Я утверждаю, что в современной Панели стены и пол менее кривые чем в совкошлаке и сталинках. Хоть как резонно и заметил Безликий че канечно это не для эстетов под лампу.


Та просто кривая или ровная поверхность стены - дело десятое если в глаза не бросается, оно ни на что не влияет. А вот если вам надо ставить шкаф-купе а там нет угла 90 град. - это печаль беда. Или если у вас в сан узлах стены расходятся и надо делать на каждом ряду разный подрез - будет *** как не крути.
Alex6
 
Повідомлень: 277
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 20:41

  speedsx написав:Я вот не могу понять, откуда этот ажиотаж. Сам живу в этом районе, и купил новострой, но все мои знакомые обходят его стороной, а многие даже не знают, где это. Что такого классного в этих муравейниках из газоблока с метро неизвестно когда? Где из инфраструктуры только обещанный Ретровилль?


Люди смотрят с перспективой через 2-3 года, а не на сейчас.
Вся необходимая инфраструкрура на Венике есть. При желании рядом самый огромный торговый хаб в Киеве - Петровка.
Будет тот же ПОХ, только без всех минусов левого берега и метро ближе плюс лес.
Ничего криминального в газоблоке нет.

П.С. хотя цена 6-й очереди уже за гранью, но спрос есть раз покупают.
Alex6
 
Повідомлень: 277
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:09

  daap написав:Привет!
а что скажете про ЖК IL Patio и его цены?

какая разница какие цены в незаконном самострое?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17853
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:12

  Оранжевый-хит сезона написав:
  daap написав:Привет!
а что скажете про ЖК IL Patio и его цены?

какая разница какие цены в незаконном самострое?


а где можно увидеть незаконность?
daap
 
Повідомлень: 52
З нами з: 08.01.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:42

  daap написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  daap написав:Привет!
а что скажете про ЖК IL Patio и его цены?

какая разница какие цены в незаконном самострое?


а где можно увидеть незаконность?

Тут детально расписанно о этом кидалове. https://forum.ostroyke.com.ua/zhiloy-ko ... 0556/page8
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17853
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:49

  Alex6 написав:
  Первый написав:И Я утверждаю, что в современной Панели стены и пол менее кривые чем в совкошлаке и сталинках. Хоть как резонно и заметил Безликий че канечно это не для эстетов под лампу.


Та просто кривая или ровная поверхность стены - дело десятое если в глаза не бросается, оно ни на что не влияет. А вот если вам надо ставить шкаф-купе а там нет угла 90 град. - это печаль беда. Или если у вас в сан узлах стены расходятся и надо делать на каждом ряду разный подрез - будет *** как не крути.

как правило если "просто" стены кривые то углов 90 там нет к бабке не ходи

в клубных хрущиках углы все под 90 как на подбор при кривых стенах и "паркет" уложен без перепадов 2-5см на 5 метрах и потолки в уровнях, правильно Я вас понял? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9117
З нами з: 05.06.13
Подякував: 406 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продажи на первичке активизировались аномально.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 17853
З нами з: 20.04.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 00:21

  Оранжевый-хит сезона написав:Продажи на первичке активизировались аномально.

Отмывание денег из-за нововведений финмониторинга?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 22.08.16
Подякував: 43 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 00:42

  Оранжевый-хит сезона написав:Продажи на первичке активизировались аномально.

Судя по всему, пик курса до следующей осени миновали. Народ сдал баксы почти по 29, когда летом был вынужден сдавать по 25. 16% профита. Те из застройщиков, кто цены не поднял, должны были, по идее, хорошо распродаться за последнюю неделю.
airmax78
 
Повідомлень: 23546
З нами з: 25.10.12
Подякував: 644 раз.
Подякували: 2678 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 172173174175>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex6, chuk_72 і 1 гість
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1003, 1004, 1005
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10047 1835341
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 17:44
J_P
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
46 17113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 14:18
JenyaKolomiec
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31712
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51906)
25.01.2018 07:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.