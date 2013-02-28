Додано: Чет 25 січ, 2018 23:54

Весь Киев становится интересен безмашинным и людям "одного дела в день". Вопрос не только в том, что нужно машину парковать на ночь, но и нужно парковать в месте назначения, плюс туда доехать. Когда улучшится уровень жизни, наступит транспортный коллапс. На первый план в оценке локации в эконом и среднем сегменте выйдет метро (в метробусы и полосы общественного транспорта не верю, пока не изменится менталитет, а это 10-20 лет). Богатые могут приехать из пригорода и в 11, когда дороги свободные. Им по звонку на работу не надо. Водитель может запарковаться в 3 километрах, по звонку подъехать. Верхний средний будут устраивать аукцион за убер, обычные жители города будут пользоваться метро, жителям пригорода будет грустно.