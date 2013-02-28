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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Моё впечатление о КРЖН сейчас, рынок отлавливает последних "хомячков". Это те редкие 35 летние "понаехи" которые даже сейчас генерят какой то "матрас". Но в связи с демографией их физически с каждым годом всё меньше. При этом большинству 20-25 летних не нужно вообще париться о жилье. Они были единственным ребёнком в семье и у них или уже есть "спадщина" или она будет, и не одна.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:59
аууууууууу!!! - теоретики!)) - зробимо підрахуя?)))
....поки вечеряв.....думав......- що сьогодні на роботі мені один теоретик говорив, що ЛЕГКО можна наскирдувати на квартиру, відкладаючи по 150$ в місяць!
...тепер згадав, що ТУТ ТЕОРЕТИКИ писали, що відкладаючи 200$ в міс. можна теж купити квартиру!
...чому сміюсь?....- рахуємо 200$ в міс = 2400$ в рік і відповідно 24 000 за 10р. - ЩО ГОТОВЕ можна за ті гроші купити? -хруща в іпеня-іпеніх, чи новобуд з малою квадратурою, теж десь в "захалусті"?
...А ПОТРІБНО Ж НОРМАЛЬНУ ВЕЛИКУ КВАРТИРУ ДЛЯ СІМ"Ї!!
.....то ж спокійно, ці ваші підрахуйчики можна викинути в пічку!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:25
Покупка заблокирована, продажа нет. Курс был сегодня 28,6.
отписыал тут 7 пост сверху viewtopic.php?f=27&t=211701&p=4275599#p4275599
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ начал понимать что покупать, "каменные джунгли" типа эврики становятся интересны только безмашинным. Те что с машинами выбирают Оранж сити.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:45
А те, что с деньгами выбирают возле метро.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:52
[quote="4276305:Оранжевый-хит сезона"]Народ начал понимать что покупать, "каменные джунгли" типа эврики становятся интересны только безмашинным. Те что с машинами выбирают Оранж сити.[/quote]
тормозА и деграданты - ю веллкам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:52
или же скорее строят/покупают дом...
кстати сейчас в этом сегменте цены очень вкусные
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Весь Киев становится интересен безмашинным и людям "одного дела в день". Вопрос не только в том, что нужно машину парковать на ночь, но и нужно парковать в месте назначения, плюс туда доехать. Когда улучшится уровень жизни, наступит транспортный коллапс. На первый план в оценке локации в эконом и среднем сегменте выйдет метро (в метробусы и полосы общественного транспорта не верю, пока не изменится менталитет, а это 10-20 лет). Богатые могут приехать из пригорода и в 11, когда дороги свободные. Им по звонку на работу не надо. Водитель может запарковаться в 3 километрах, по звонку подъехать. Верхний средний будут устраивать аукцион за убер, обычные жители города будут пользоваться метро, жителям пригорода будет грустно.
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:56
В частном секторе сейчас опасно жить, если только там не закрытая, охраняемая территория.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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