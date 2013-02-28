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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 178179180181>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 465
Висота стель
4%
17
Гарний вигляд з вікон
9%
44
Гарні, "модні" МОПи
2%
8
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
101
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
35
Раціональне планування та метраж
16%
73
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
16
Ціна
20%
92
Якість будівництва
15%
69
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Моё впечатление о КРЖН сейчас, рынок отлавливает последних "хомячков". Это те редкие 35 летние "понаехи" которые даже сейчас генерят какой то "матрас". Но в связи с демографией их физически с каждым годом всё меньше. При этом большинству 20-25 летних не нужно вообще париться о жилье. Они были единственным ребёнком в семье и у них или уже есть "спадщина" или она будет, и не одна.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:59

аууууууууу!!! - теоретики!)) - зробимо підрахуя?)))

....поки вечеряв.....думав......- що сьогодні на роботі мені один теоретик говорив, що ЛЕГКО можна наскирдувати на квартиру, відкладаючи по 150$ в місяць! :shock: :mrgreen:
...тепер згадав, що ТУТ ТЕОРЕТИКИ писали, що відкладаючи 200$ в міс. можна теж купити квартиру! :shock: :mrgreen:
...чому сміюсь?....- рахуємо 200$ в міс = 2400$ в рік і відповідно 24 000 за 10р. - ЩО ГОТОВЕ можна за ті гроші купити? -хруща в іпеня-іпеніх, чи новобуд з малою квадратурою, теж десь в "захалусті"?
...А ПОТРІБНО Ж НОРМАЛЬНУ ВЕЛИКУ КВАРТИРУ ДЛЯ СІМ"Ї!!
.....то ж спокійно, ці ваші підрахуйчики :mrgreen: можна викинути в пічку!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Я сегодня слил доллары через приват24, отписывал...

Что отписывали? Где?
Зачем сливать через Приват24 (насколько я знаю эта функция была заблокирована) по 28,50, если днем можно было слить по 28,60?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:25

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я сегодня слил доллары через приват24, отписывал...

Что отписывали? Где?
Зачем сливать через Приват24 (насколько я знаю эта функция была заблокирована) по 28,50, если днем можно было слить по 28,60?

Покупка заблокирована, продажа нет. Курс был сегодня 28,6.
отписыал тут 7 пост сверху viewtopic.php?f=27&t=211701&p=4275599#p4275599
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ начал понимать что покупать, "каменные джунгли" типа эврики становятся интересны только безмашинным. Те что с машинами выбирают Оранж сити.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Народ начал понимать что покупать, "каменные джунгли" типа эврики становятся интересны только безмашинным. Те что с машинами выбирают Оранж сити.

А те, что с деньгами выбирают возле метро. :roll:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:52

[quote="4276305:Оранжевый-хит сезона"]Народ начал понимать что покупать, "каменные джунгли" типа эврики становятся интересны только безмашинным. Те что с машинами выбирают Оранж сити.[/quote]

тормозА и деграданты - ю веллкам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:52

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ начал понимать что покупать, "каменные джунгли" типа эврики становятся интересны только безмашинным. Те что с машинами выбирают Оранж сити.

А те, что с деньгами выбирают возле метро. :roll:


или же скорее строят/покупают дом...
кстати сейчас в этом сегменте цены очень вкусные
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Весь Киев становится интересен безмашинным и людям "одного дела в день". Вопрос не только в том, что нужно машину парковать на ночь, но и нужно парковать в месте назначения, плюс туда доехать. Когда улучшится уровень жизни, наступит транспортный коллапс. На первый план в оценке локации в эконом и среднем сегменте выйдет метро (в метробусы и полосы общественного транспорта не верю, пока не изменится менталитет, а это 10-20 лет). Богатые могут приехать из пригорода и в 11, когда дороги свободные. Им по звонку на работу не надо. Водитель может запарковаться в 3 километрах, по звонку подъехать. Верхний средний будут устраивать аукцион за убер, обычные жители города будут пользоваться метро, жителям пригорода будет грустно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:56

  Sidus написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Народ начал понимать что покупать, "каменные джунгли" типа эврики становятся интересны только безмашинным. Те что с машинами выбирают Оранж сити.

А те, что с деньгами выбирают возле метро. :roll:


или же скорее строят/покупают дом...
кстати сейчас в этом сегменте цены очень вкусные

В частном секторе сейчас опасно жить, если только там не закрытая, охраняемая территория.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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