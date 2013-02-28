Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:05

Alex6 написав: Sidus написав: Квартира это маленькая ячейка в общем мураейнике...муравей должен быстро добраться утром на работу, отработать и вернуться быстро отдыхать, чтобы завтра снова быстро начать работать...

А дом и своя земля - это полная автономность и независимость, более спокойный ритм жизни чтоли. Естественно, это не для всех Квартира это маленькая ячейка в общем мураейнике...муравей должен быстро добраться утром на работу, отработать и вернуться быстро отдыхать, чтобы завтра снова быстро начать работать...А дом и своя земля - это полная автономность и независимость, более спокойный ритм жизни чтоли. Естественно, это не для всех



Дом, это большая ячейка которая требует к себе внимания в разы больше чем квартира, автономность и независимость стоит кучу денег, откуда надо еще умудрится добраться до центра, отработать и вернуться в темноте что-бы отдыхать, чтобы завтра снова ехать и работать... Естественно, это не для всех. Дом, это большая ячейка которая требует к себе внимания в разы больше чем квартира, автономность и независимость стоит кучу денег, откуда надо еще умудрится добраться до центра, отработать и вернуться в темноте что-бы отдыхать, чтобы завтра снова ехать и работать... Естественно, это не для всех.

США плотность населения 34 чел/км.кв, Украина - 74 чел/кв.км.Но в США просто немерянно пустующих територий, а в домах живут везде, даже в агломервциях нам и не снившихся.Да бенз дешевле, но на горизонте 5 лет электромобили полностью нивелируют это "преимущество". Автономность и независимость - при условии фактически беспроцентного кредито вания на СЕС и ВЕС и возможностью продавать излишки, опять с горизонтом в 5 лет.Большинство современных професий офисного планктона отомрут на горизонте до 10 лет. Вопросы логистики потребительского характера будут решены беспилотными дронами условной УкрПочты или ваш личный заберет нужное вам с хаба.Сейчас лучшее время входить в "пригород".Ну конечно можно вложиться в котлован и ждать 2-3 года, как раз остатки ЖЭ коммуникаций догниют, шкале пробок добавят еще пару балов сверху для актуализации и еще куча веселых плюшек связанных с безработицей вызванной изменением технологического уклада.Что еще? образование, милидицина, ентертейнмент? лол)И это даже не рассматриваются крайние варианты социально-политических-военных кризисов, где нахождение вдалеке от большого скопления людей в момент Ч - основной залог выживания.Ну и немного от экзистенциальной философии - человек за сотни тысяч лет эволюции приспособлен совсем к другой среде обитания, что сказывается на качестве душевного состояния населения городов.