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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:58
Все таки печально... Но вот чего не ожидал, что Киев гор строй зарабатывает на оказании медицинских услуг
"Iншi доходи формуються за рахунок надання послуг з обслуговування житлового фонду, паркiнгiв, надання медичних послуг, оренди тощо."
17 год еще не вышел, но 16 к 15 для лидера рынка выглядит не привлекательно
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:00
Sidus написав:
или же скорее строят/покупают дом...
Дом нужен отошедшим от дел старикам. Большая часть обладателей недешевых загородных домов среднего возраста зимой (и не только) живет в городских квартирах.
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Vlad442
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:01
Вот такое 16 к 15-му... что то подсказывает что 17 д*** (это для КГС), для других намного хуже
Види доходiв за напрямками дiяльностi (тис грн) 2016 2015
Доходи вiд реалiзацiї нерухомостi 2 780 883 1 888 177
Доходи Всього 2 967 128 2 092 652
Собiвартiсть Всього 2 684 452 1 866 537
Реклама та представницькi витрати 33 718 26 503
Витрати на збут, всього 55 268 45 255
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:10
Vlad442 написав: Sidus написав:
или же скорее строят/покупают дом...
Дом нужен отошедшим от дел старикам. Большая часть обладателей недешевых загородных домов среднего возраста зимой (и не только) живет в городских квартирах.
Вся Америка живет в домах..исключения только НьюЙорк и некоторые большие мегаполисы.
Европа - аналогично.
Квартира это маленькая ячейка в общем мураейнике...муравей должен быстро добраться утром на работу, отработать и вернуться быстро отдыхать, чтобы завтра снова быстро начать работать...
А дом и своя земля - это полная автономность и независимость, более спокойный ритм жизни чтоли. Естественно, это не для всех
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Sidus
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:36
Sidus написав:
Вся Америка живет в домах..исключения только НьюЙорк и некоторые большие мегаполисы.
Европа - аналогично.
Квартира это маленькая ячейка в общем мураейнике...муравей должен быстро добраться утром на работу, отработать и вернуться быстро отдыхать, чтобы завтра снова быстро начать работать...
В Америке дешевый бензин и маленькая плотность населения. Поэтому муравьям позволено чуть расползтись. Не стоит приводить это как пример.
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Vlad442
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:37
Sidus написав:
Квартира это маленькая ячейка в общем мураейнике...муравей должен быстро добраться утром на работу, отработать и вернуться быстро отдыхать, чтобы завтра снова быстро начать работать...
А дом и своя земля - это полная автономность и независимость, более спокойный ритм жизни чтоли. Естественно, это не для всех
Дом, это большая ячейка которая требует к себе внимания в разы больше чем квартира, автономность и независимость стоит кучу денег, откуда надо еще умудрится добраться до центра, отработать и вернуться в темноте что-бы отдыхать, чтобы завтра снова ехать и работать... Естественно, это не для всех.
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Alex6
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 01:05
Alex6 написав: Sidus написав:
Квартира это маленькая ячейка в общем мураейнике...муравей должен быстро добраться утром на работу, отработать и вернуться быстро отдыхать, чтобы завтра снова быстро начать работать...
А дом и своя земля - это полная автономность и независимость, более спокойный ритм жизни чтоли. Естественно, это не для всех
Дом, это большая ячейка которая требует к себе внимания в разы больше чем квартира, автономность и независимость стоит кучу денег, откуда надо еще умудрится добраться до центра, отработать и вернуться в темноте что-бы отдыхать, чтобы завтра снова ехать и работать... Естественно, это не для всех.
США плотность населения 34 чел/км.кв, Украина - 74 чел/кв.км.
Но в США просто немерянно пустующих територий, а в домах живут везде, даже в агломервциях нам и не снившихся.
Да бенз дешевле, но на горизонте 5 лет электромобили полностью нивелируют это "преимущество". Автономность и независимость - при условии фактически беспроцентного кредито вания на СЕС и ВЕС и возможностью продавать излишки, опять с горизонтом в 5 лет.
Большинство современных професий офисного планктона отомрут на горизонте до 10 лет. Вопросы логистики потребительского характера будут решены беспилотными дронами условной УкрПочты или ваш личный заберет нужное вам с хаба.
Сейчас лучшее время входить в "пригород".
Ну конечно можно вложиться в котлован и ждать 2-3 года, как раз остатки ЖЭ коммуникаций догниют, шкале пробок добавят еще пару балов сверху для актуализации и еще куча веселых плюшек связанных с безработицей вызванной изменением технологического уклада.
Что еще? образование, милидицина, ентертейнмент? лол)
И это даже не рассматриваются крайние варианты социально-политических-военных кризисов, где нахождение вдалеке от большого скопления людей в момент Ч - основной залог выживания.
Ну и немного от экзистенциальной философии - человек за сотни тысяч лет эволюции приспособлен совсем к другой среде обитания, что сказывается на качестве душевного состояния населения городов.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:12
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Я сегодня слил доллары через приват24, отписывал...
Что отписывали? Где?
Зачем сливать через Приват24 (насколько я знаю эта функция была заблокирована) по 28,50, если днем можно было слить по 28,60?
В этом суть уноктия, Захара, юры, франта, человека мухи и аналогичных сказочных персонажей форума - топят с пеной и оскорблениями за одно, а поступают по другому. Фу..
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:25
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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