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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:04
airmax78 написав:
...опыт реальных продаж говорит о том, что с каждым днем реального (а не форумного) покупана с деньгами, которому посрать на МОПы, найти все сложнее.
по каким данным сделан такой вывод?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:34
airmax78 на черновола обнесли 3 квартиры в первую неделю января. собираются бабушку сажать....
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Nickmess
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:36
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...опыт реальных продаж говорит о том, что с каждым днем реального (а не форумного) покупана с деньгами, которому посрать на МОПы, найти все сложнее.
по каким данным сделан такой вывод?
На основании собственного опыта продаж и покупок в сегменте бизнес.
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airmax78
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:37
airmax78 написав: Amat написав: airmax78 написав:
Жирная акция сейчас - это просто сохранение гривневой цены, существовавшей по состоянию на лето 2017 года.
Так брать нечего
Из того что мне нравится или Укрбуд, или продажа отложена на 6 месяцев (наследство). Ну или очень дорого (красный дом).
так что -10% по отношению к лету меня не сильно спасают... Так я могу только в "Кирилівський Гай" влезть, но с "понижающим коэффициентом - 10" к текущему риску. Что не очень то ободряет
А ничего другого достойного в пределах 50 к.у.е я пока не вижу.
Хотя признаюсь честно, я не искал. С одной стороны работы много, с другой чёт я зациклился на Лукьяновке. Да и цены пока по чуть-чуть вниз все таки..
Красный дом на Лукьяновке - это деньги на ветер. Он устарел морально (кроме планировок - они там неплохие) и местами физически. Цены в этом доме - это результат фантомных болей у продаванов.
А вообще, беда-беда не только у продавцов совкошлака, но и у продавцов подгулявшего 3-5-10-летнего эконома и псевдобизнеса и псевдоэлитки. Смотрю МОПы в Автографе, да даже в том же Варшавском. Сравниваю с Красным домом... Обнять и плакать (это при том, что Красный дом - "дом образцовой культуры быта").
какие в ж*** фантомные боли? они его в 2000 году инвестировали по 400 долларов метр
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:39
Nickmess написав:airmax78
на черновола обнесли 3 квартиры в первую неделю января. собираются бабушку сажать....
Ну я вам давно говорил - что Черновола - это вариант сурового эконома. Там от бизнес-класса только ценник. Не уверен, что там во всех подъездах есть куда бабужго посадить.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:42
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
...опыт реальных продаж говорит о том, что с каждым днем реального (а не форумного) покупана с деньгами, которому посрать на МОПы, найти все сложнее.
по каким данным сделан такой вывод?
На основании собственного опыта продаж и покупок в сегменте бизнес.
тогда лучше писАть что-то типа "имхо".
здесь 470 голосов. пусть половина из них никогда ничего не покупала и не купит, даже хрущ или гостинку, а половина из оставшихся не попадёт под Вашу категорию "покупан с деньгами", - 8 голосов за МОПы выглядят крайне ничтожно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:42
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Красный дом на Лукьяновке - это деньги на ветер. Он устарел морально (кроме планировок - они там неплохие) и местами физически. Цены в этом доме - это результат фантомных болей у продаванов.
А вообще, беда-беда не только у продавцов совкошлака, но и у продавцов подгулявшего 3-5-10-летнего эконома и псевдобизнеса и псевдоэлитки. Смотрю МОПы в Автографе, да даже в том же Варшавском. Сравниваю с Красным домом... Обнять и плакать (это при том, что Красный дом - "дом образцовой культуры быта").
какие в ж*** фантомные боли? они его в 2000 году инвестировали по 400 долларов метр
А в 2007-м продавали по пятерику за метр. И некоторые по такой цене и купили. Мой арендодатель покупал в 2006м где-то по 3хе, если не ошибаюсь. И теперь вся разница - это огромная фантомная боль.
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airmax78
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:45
Yuri_T написав: airmax78 написав: Yuri_T написав:
по каким данным сделан такой вывод?
На основании собственного опыта продаж и покупок в сегменте бизнес.
тогда лучше писАть что-то типа "имхо".
здесь 470 голосов. пусть половина из них никогда ничего не покупала и не купит, даже хрущ или гостинку, а половина из оставшихся не попадёт под Вашу категорию "покупан с деньгами", - 8 голосов за МОПы выглядят крайне ничтожно.
Этот опрос очень субъективный. Его как минимум надо было разбить на сегменты. В экономе, на который нацелена большая часть аудитории форума, на МОПы и в самом деле насрать. Их воспринимают как приятный бонус, не более. А в бизнесе, не говоря уже об элитке - это абсолютный мастхэв. И если в вашем когда-то "бизнес-классе" МОПы не соответствуют - то у вас проблемы.
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airmax78
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:46
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Красный дом на Лукьяновке - это деньги на ветер. Он устарел морально (кроме планировок - они там неплохие) и местами физически. Цены в этом доме - это результат фантомных болей у продаванов.
А вообще, беда-беда не только у продавцов совкошлака, но и у продавцов подгулявшего 3-5-10-летнего эконома и псевдобизнеса и псевдоэлитки. Смотрю МОПы в Автографе, да даже в том же Варшавском. Сравниваю с Красным домом... Обнять и плакать (это при том, что Красный дом - "дом образцовой культуры быта").
какие в ж*** фантомные боли? они его в 2000 году инвестировали по 400 долларов метр
А в 2007-м продавали по пятерику за метр. И некоторые по такой цене и купили. Мой арендодатель покупал в 2006м где-то по 3хе, если не ошибаюсь. И теперь вся разница - это огромная фантомная боль.
Так вы в этом доме сейчас типа за 12000 подобную(меньшую) трёху снимаете с подобным потёртым ремонтом и под этим домом вас щипануть гопота пару лет назад пыталась(кстати успешно или вырвались без потерь?)?
Место для реального бизнеса не айс. До Бессарабки с Дарвина пёхом сколько часов идти и по пробкам ехать?
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барабашов
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:49
Amat написав:
Не будет 27. В лучшем случае 27,5. Но я ставлю на 28 - 28,5
И у меня нет аргументов. Это Вам моя фантазия
Но искренне уважаю ваш риск.
А по тексту я просто тролил.
Схему я понимаю.
У Сержика базовый актив гривна, базовым должна быть валюта.
В этом году поучаствовать не могу, есть некоторые выплаты. Но в другой ситуации 100% запрыгнул бы до июля.
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hume
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