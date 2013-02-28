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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 186187188189>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 470
Висота стель
4%
18
Гарний вигляд з вікон
9%
44
Гарні, "модні" МОПи
2%
8
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
102
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
36
Раціональне планування та метраж
16%
74
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
16
Ціна
20%
93
Якість будівництва
15%
69
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:04

  airmax78 написав:...опыт реальных продаж говорит о том, что с каждым днем реального (а не форумного) покупана с деньгами, которому посрать на МОПы, найти все сложнее.

по каким данным сделан такой вывод?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:34

airmax78 на черновола обнесли 3 квартиры в первую неделю января. собираются бабушку сажать....
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:36

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...опыт реальных продаж говорит о том, что с каждым днем реального (а не форумного) покупана с деньгами, которому посрать на МОПы, найти все сложнее.

по каким данным сделан такой вывод?

На основании собственного опыта продаж и покупок в сегменте бизнес.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:37

  airmax78 написав:
  Amat написав:
  airmax78 написав:Жирная акция сейчас - это просто сохранение гривневой цены, существовавшей по состоянию на лето 2017 года.



Так брать нечего :wink:
Из того что мне нравится или Укрбуд, или продажа отложена на 6 месяцев (наследство). Ну или очень дорого (красный дом).

так что -10% по отношению к лету меня не сильно спасают... Так я могу только в "Кирилівський Гай" влезть, но с "понижающим коэффициентом - 10" к текущему риску. Что не очень то ободряет :wink:

А ничего другого достойного в пределах 50 к.у.е я пока не вижу.
Хотя признаюсь честно, я не искал. С одной стороны работы много, с другой чёт я зациклился на Лукьяновке. Да и цены пока по чуть-чуть вниз все таки..

Красный дом на Лукьяновке - это деньги на ветер. Он устарел морально (кроме планировок - они там неплохие) и местами физически. Цены в этом доме - это результат фантомных болей у продаванов.
А вообще, беда-беда не только у продавцов совкошлака, но и у продавцов подгулявшего 3-5-10-летнего эконома и псевдобизнеса и псевдоэлитки. Смотрю МОПы в Автографе, да даже в том же Варшавском. Сравниваю с Красным домом... Обнять и плакать (это при том, что Красный дом - "дом образцовой культуры быта").

какие в ж*** фантомные боли? они его в 2000 году инвестировали по 400 долларов метр
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:39

  Nickmess написав:airmax78 на черновола обнесли 3 квартиры в первую неделю января. собираются бабушку сажать....

Ну я вам давно говорил - что Черновола - это вариант сурового эконома. Там от бизнес-класса только ценник. Не уверен, что там во всех подъездах есть куда бабужго посадить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:42

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...опыт реальных продаж говорит о том, что с каждым днем реального (а не форумного) покупана с деньгами, которому посрать на МОПы, найти все сложнее.

по каким данным сделан такой вывод?

На основании собственного опыта продаж и покупок в сегменте бизнес.

тогда лучше писАть что-то типа "имхо".
здесь 470 голосов. пусть половина из них никогда ничего не покупала и не купит, даже хрущ или гостинку, а половина из оставшихся не попадёт под Вашу категорию "покупан с деньгами", - 8 голосов за МОПы выглядят крайне ничтожно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Красный дом на Лукьяновке - это деньги на ветер. Он устарел морально (кроме планировок - они там неплохие) и местами физически. Цены в этом доме - это результат фантомных болей у продаванов.
А вообще, беда-беда не только у продавцов совкошлака, но и у продавцов подгулявшего 3-5-10-летнего эконома и псевдобизнеса и псевдоэлитки. Смотрю МОПы в Автографе, да даже в том же Варшавском. Сравниваю с Красным домом... Обнять и плакать (это при том, что Красный дом - "дом образцовой культуры быта").

какие в ж*** фантомные боли? они его в 2000 году инвестировали по 400 долларов метр

А в 2007-м продавали по пятерику за метр. И некоторые по такой цене и купили. Мой арендодатель покупал в 2006м где-то по 3хе, если не ошибаюсь. И теперь вся разница - это огромная фантомная боль.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:45

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:по каким данным сделан такой вывод?

На основании собственного опыта продаж и покупок в сегменте бизнес.

тогда лучше писАть что-то типа "имхо".
здесь 470 голосов. пусть половина из них никогда ничего не покупала и не купит, даже хрущ или гостинку, а половина из оставшихся не попадёт под Вашу категорию "покупан с деньгами", - 8 голосов за МОПы выглядят крайне ничтожно.

Этот опрос очень субъективный. Его как минимум надо было разбить на сегменты. В экономе, на который нацелена большая часть аудитории форума, на МОПы и в самом деле насрать. Их воспринимают как приятный бонус, не более. А в бизнесе, не говоря уже об элитке - это абсолютный мастхэв. И если в вашем когда-то "бизнес-классе" МОПы не соответствуют - то у вас проблемы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:46

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Красный дом на Лукьяновке - это деньги на ветер. Он устарел морально (кроме планировок - они там неплохие) и местами физически. Цены в этом доме - это результат фантомных болей у продаванов.
А вообще, беда-беда не только у продавцов совкошлака, но и у продавцов подгулявшего 3-5-10-летнего эконома и псевдобизнеса и псевдоэлитки. Смотрю МОПы в Автографе, да даже в том же Варшавском. Сравниваю с Красным домом... Обнять и плакать (это при том, что Красный дом - "дом образцовой культуры быта").

какие в ж*** фантомные боли? они его в 2000 году инвестировали по 400 долларов метр

А в 2007-м продавали по пятерику за метр. И некоторые по такой цене и купили. Мой арендодатель покупал в 2006м где-то по 3хе, если не ошибаюсь. И теперь вся разница - это огромная фантомная боль.

Так вы в этом доме сейчас типа за 12000 подобную(меньшую) трёху снимаете с подобным потёртым ремонтом и под этим домом вас щипануть гопота пару лет назад пыталась(кстати успешно или вырвались без потерь?)?
Место для реального бизнеса не айс. До Бессарабки с Дарвина пёхом сколько часов идти и по пробкам ехать?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:49

  Amat написав:Не будет 27. В лучшем случае 27,5. Но я ставлю на 28 - 28,5
И у меня нет аргументов. Это Вам моя фантазия :wink:
Но искренне уважаю ваш риск.

А по тексту я просто тролил.
Схему я понимаю.

У Сержика базовый актив гривна, базовым должна быть валюта.

В этом году поучаствовать не могу, есть некоторые выплаты. Но в другой ситуации 100% запрыгнул бы до июля.
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