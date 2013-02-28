RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 186187188189

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 470
Висота стель
4%
18
Гарний вигляд з вікон
9%
44
Гарні, "модні" МОПи
2%
8
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
22%
102
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
36
Раціональне планування та метраж
16%
74
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
16
Ціна
20%
93
Якість будівництва
15%
69
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:52

  airmax78 написав:5 квартир, 2 лифта, 13 этажей. Межквартирные перегородки - полнотелый красный кирпидон. Запарковаться во дворе - без проблем.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... e;promoted
И вот где они были в июле 2013го года, о чем думали?
Амат - 135 квадратов за 185К - это 1370 за метр - можно брать. Планировка - как в той, что я арендовал. Сержу понравится - все комнаты - не менее 20 квадратов, правильной формы.

Если бы мне по одной цене предложили вот это, или современный новострой с модным МОПом, то выбор однозначно был бы в пользу первого.
hume
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 27.12.12
Подякував: 305 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:54

  airmax78 написав:Мой арендодатель покупал в 2006м где-то по 3хе, если не ошибаюсь. И теперь вся разница - это огромная фантомная боль.

сколько из этой 3хи он отбил на таких, как вы, включая жирные годы?
его фантомная боль - ваша фантазия.
даже если не грабишь арендаторов и сам с 2006го живешь в квартире по 3хе. вполне нормально.
жизнь коротка, прожить в среднем возрасте 10-12 лет в нормальных условиях в центре города и переехать в новый формат, сбросив красный дом с убытком - всё равно, что машину поменять.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12160
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 3167 раз.
 
Профіль
4
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:04

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Мой арендодатель покупал в 2006м где-то по 3хе, если не ошибаюсь. И теперь вся разница - это огромная фантомная боль.

сколько из этой 3хи он отбил на таких, как вы, включая жирные годы?
его фантомная боль - ваша фантазия.
даже если не грабишь арендаторов и сам с 2006го живешь в квартире по 3хе. вполне нормально.
жизнь коротка, прожить в среднем возрасте 10-12 лет в нормальных условиях в центре города и переехать в новый формат, сбросив красный дом с убытком - всё равно, что машину поменять.

думаю весной обновить машинку супруге, 100% поймаю нехилого лося
чё делать?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9120
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:У Сержика базовый актив гривна, базовым должна быть валюта.

Может скажу крамольную вещь, но почему валюта? Валюта это бумага. В долларе есть вполне себе инфляция и риски. Не лучше ли считать длинной позицией метры? Они стоят пропорционально среднему доходу за последние несколько лет, они генерируют прибыль, пропорциональную мгновенным доходам населения. Их безопасно хранить. Это не банк, который может лопнуть, и не матрас, где всегда могут прийти доброжелатели с паяльником.
Хрущик в Киеве был золотой мечтой сельского жителя что 50 лет назад, что сейчас. Чем были евро или юань 50 лет назад? Ничем. Что было 100 долларов 50 лет назад, что есть 100 долларов сейчас?
Я считаю длинную позицию в метрах. Сегодня больше чем вчера, и хорошо. А то, что на аренду однушки можно было выпить в Париже 100 чашек кофе в 13-ом, а сейчас 50, так это мелочи. Через 5 лет может будет 120. Я кофе в Париже каждый день не пью.
Vlad442
 
Повідомлень: 3772
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:думаю весной обновить машинку супруге, 100% поймаю нехилого лося
чё делать?

Пусть ездит на старой. Ваш Капитан Очевидность.
Vlad442
 
Повідомлень: 3772
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:14

  Прохожий написав:думаю весной обновить машинку супруге, 100% поймаю нехилого лося
чё делать?

если машине 7-10 лет и взглянуть на вопрос с точки зрения амортизации - никакого лося нет :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12160
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 3167 раз.
 
Профіль
4
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:15

  airmax78 написав:Этот опрос очень субъективный. Его как минимум надо было разбить на сегменты. В экономе, на который нацелена большая часть аудитории форума, на МОПы и в самом деле насрать. Их воспринимают как приятный бонус, не более. А в бизнесе, не говоря уже об элитке - это абсолютный мастхэв. И если в вашем когда-то "бизнес-классе" МОПы не соответствуют - то у вас проблемы.

Главный критерий это, конечно же, локация. Если локация не удовлетворяет вас, то никаким МОПом вас туда не загнать. Далее цена. Далее вид. Если эти три параметра удовлетворяет покупателя, то можно закрыть глаза на планировку и качество строительства, просто при ремонте снести всё и сделать заново. МОП же идёт просто приятным бонусом. Я ещё не видел человека, который не купил квартиру, тк моп не устроил.
hume
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 27.12.12
Подякував: 305 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 186187188189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1004, 1005, 1006
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10052 1837162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 січ, 2018 17:52
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
46 17207
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 14:18
JenyaKolomiec
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31733
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12577)
26.01.2018 20:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.