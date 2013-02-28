Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:10

hume написав: У Сержика базовый актив гривна, базовым должна быть валюта. У Сержика базовый актив гривна, базовым должна быть валюта.

Может скажу крамольную вещь, но почему валюта? Валюта это бумага. В долларе есть вполне себе инфляция и риски. Не лучше ли считать длинной позицией метры? Они стоят пропорционально среднему доходу за последние несколько лет, они генерируют прибыль, пропорциональную мгновенным доходам населения. Их безопасно хранить. Это не банк, который может лопнуть, и не матрас, где всегда могут прийти доброжелатели с паяльником.Хрущик в Киеве был золотой мечтой сельского жителя что 50 лет назад, что сейчас. Чем были евро или юань 50 лет назад? Ничем. Что было 100 долларов 50 лет назад, что есть 100 долларов сейчас?Я считаю длинную позицию в метрах. Сегодня больше чем вчера, и хорошо. А то, что на аренду однушки можно было выпить в Париже 100 чашек кофе в 13-ом, а сейчас 50, так это мелочи. Через 5 лет может будет 120. Я кофе в Париже каждый день не пью.