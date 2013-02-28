Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:5 квартир, 2 лифта, 13 этажей. Межквартирные перегородки - полнотелый красный кирпидон. Запарковаться во дворе - без проблем. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... e;promoted И вот где они были в июле 2013го года, о чем думали? Амат - 135 квадратов за 185К - это 1370 за метр - можно брать. Планировка - как в той, что я арендовал. Сержу понравится - все комнаты - не менее 20 квадратов, правильной формы.
Если бы мне по одной цене предложили вот это, или современный новострой с модным МОПом, то выбор однозначно был бы в пользу первого.
airmax78 написав:Мой арендодатель покупал в 2006м где-то по 3хе, если не ошибаюсь. И теперь вся разница - это огромная фантомная боль.
сколько из этой 3хи он отбил на таких, как вы, включая жирные годы? его фантомная боль - ваша фантазия. даже если не грабишь арендаторов и сам с 2006го живешь в квартире по 3хе. вполне нормально. жизнь коротка, прожить в среднем возрасте 10-12 лет в нормальных условиях в центре города и переехать в новый формат, сбросив красный дом с убытком - всё равно, что машину поменять.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
airmax78 написав:Мой арендодатель покупал в 2006м где-то по 3хе, если не ошибаюсь. И теперь вся разница - это огромная фантомная боль.
сколько из этой 3хи он отбил на таких, как вы, включая жирные годы? его фантомная боль - ваша фантазия. даже если не грабишь арендаторов и сам с 2006го живешь в квартире по 3хе. вполне нормально. жизнь коротка, прожить в среднем возрасте 10-12 лет в нормальных условиях в центре города и переехать в новый формат, сбросив красный дом с убытком - всё равно, что машину поменять.
hume написав:У Сержика базовый актив гривна, базовым должна быть валюта.
Может скажу крамольную вещь, но почему валюта? Валюта это бумага. В долларе есть вполне себе инфляция и риски. Не лучше ли считать длинной позицией метры? Они стоят пропорционально среднему доходу за последние несколько лет, они генерируют прибыль, пропорциональную мгновенным доходам населения. Их безопасно хранить. Это не банк, который может лопнуть, и не матрас, где всегда могут прийти доброжелатели с паяльником. Хрущик в Киеве был золотой мечтой сельского жителя что 50 лет назад, что сейчас. Чем были евро или юань 50 лет назад? Ничем. Что было 100 долларов 50 лет назад, что есть 100 долларов сейчас? Я считаю длинную позицию в метрах. Сегодня больше чем вчера, и хорошо. А то, что на аренду однушки можно было выпить в Париже 100 чашек кофе в 13-ом, а сейчас 50, так это мелочи. Через 5 лет может будет 120. Я кофе в Париже каждый день не пью.
airmax78 написав:Этот опрос очень субъективный. Его как минимум надо было разбить на сегменты. В экономе, на который нацелена большая часть аудитории форума, на МОПы и в самом деле насрать. Их воспринимают как приятный бонус, не более. А в бизнесе, не говоря уже об элитке - это абсолютный мастхэв. И если в вашем когда-то "бизнес-классе" МОПы не соответствуют - то у вас проблемы.
Главный критерий это, конечно же, локация. Если локация не удовлетворяет вас, то никаким МОПом вас туда не загнать. Далее цена. Далее вид. Если эти три параметра удовлетворяет покупателя, то можно закрыть глаза на планировку и качество строительства, просто при ремонте снести всё и сделать заново. МОП же идёт просто приятным бонусом. Я ещё не видел человека, который не купил квартиру, тк моп не устроил.