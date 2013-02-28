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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 188189190191>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 485
Висота стель
4%
20
Гарний вигляд з вікон
10%
47
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
21%
104
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
37
Раціональне планування та метраж
16%
76
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
17
Ціна
20%
95
Якість будівництва
14%
70
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:09

  hume написав:
  airmax78 написав:Этот опрос очень субъективный. Его как минимум надо было разбить на сегменты. В экономе, на который нацелена большая часть аудитории форума, на МОПы и в самом деле насрать. Их воспринимают как приятный бонус, не более. А в бизнесе, не говоря уже об элитке - это абсолютный мастхэв. И если в вашем когда-то "бизнес-классе" МОПы не соответствуют - то у вас проблемы.

Главный критерий это, конечно же, локация. Если локация не удовлетворяет вас, то никаким МОПом вас туда не загнать. Далее цена. Далее вид. Если эти три параметра удовлетворяет покупателя, то можно закрыть глаза на планировку и качество строительства, просто при ремонте снести всё и сделать заново. МОП же идёт просто приятным бонусом. Я ещё не видел человека, который не купил квартиру, тк моп не устроил.

Я видел. В т.ч. в зеркале.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:34

  Прохожий написав:
  Nickmess написав:airmax78
кстати выясните сколько стоит содержание таких мопов. в Гардене за однушку до 1000 только содержание территории)

За все нужно платить :)

Арендатору. Сержик категорически против.
Получается типа квартплата в эконом-газоблоке с модным МОПом в 1у.е. за метр при говнолокэйшен уже норма(про ЦП слыхивал как бы про и поболе)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Может скажу крамольную вещь, но почему валюта? Валюта это бумага. В долларе есть вполне себе инфляция и риски. Не лучше ли считать длинной позицией метры? Они стоят пропорционально среднему доходу за последние несколько лет, они генерируют прибыль, пропорциональную мгновенным доходам населения. Их безопасно хранить. Это не банк, который может лопнуть, и не матрас, где всегда могут прийти доброжелатели с паяльником.

скажи это моим оставшимся в ДНР 110 метрам
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  airmax78 написав:Этот опрос очень субъективный. Его как минимум надо было разбить на сегменты. В экономе, на который нацелена большая часть аудитории форума, на МОПы и в самом деле насрать. Их воспринимают как приятный бонус, не более. А в бизнесе, не говоря уже об элитке - это абсолютный мастхэв. И если в вашем когда-то "бизнес-классе" МОПы не соответствуют - то у вас проблемы.

Главный критерий это, конечно же, локация. Если локация не удовлетворяет вас, то никаким МОПом вас туда не загнать. Далее цена. Далее вид. Если эти три параметра удовлетворяет покупателя, то можно закрыть глаза на планировку и качество строительства, просто при ремонте снести всё и сделать заново. МОП же идёт просто приятным бонусом. Я ещё не видел человека, который не купил квартиру, тк моп не устроил.

РТ. 260 квартир. Если указанное Вами верно, не продали бы и половины
ЦП. Зачем па 2 куе покупать на 6 этаже если валом сталинок ПА ТЫЩЕ?
Воздух Кардинал и владимирского уже бы забросили. Супер Панели рядом па штуцеру за квадрат. Кто может отвалить 1300 за воздух?
А если ещё и добавить че метраж однухи это двуха в панели, то получается че на воздух даже не посмотрят:-)
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 26 січ, 2018 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Январь для первички очень хороший. Но думаю что это были последние деньки.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:15

  Первый написав:РТ. 260 квартир. Если указанное Вами верно, не продали бы и половины
ЦП. Зачем па 2 куе покупать на 6 этаже если валом сталинок ПА ТЫЩЕ?
Воздух Кардинал и владимирского уже бы забросили. Супер Панели рядом па штуцеру за квадрат. Кто может отвалить 1300 за воздух?
А если ещё и добавить че метраж однухи это двуха в панели, то получается че на воздух даже не посмотрят:-)

В старьё с выделенными 4кв на однуху и 7метровой кухней не хотят. Рядом с ЦП французский квартал с обычными мопами и ничё раскупили, а если поставить в этом районе какое нибудь пенопластовое чучело то и его раскупят на ура, все голосуют франклинами за место.
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:28

  thirdeye написав:
  Vlad442 написав:Может скажу крамольную вещь, но почему валюта? Валюта это бумага. В долларе есть вполне себе инфляция и риски. Не лучше ли считать длинной позицией метры? Они стоят пропорционально среднему доходу за последние несколько лет, они генерируют прибыль, пропорциональную мгновенным доходам населения. Их безопасно хранить. Это не банк, который может лопнуть, и не матрас, где всегда могут прийти доброжелатели с паяльником.

скажи это моим оставшимся в ДНР 110 метрам

Безрисковых инструментов не существует. Вам не повезло. Владельцам недвижимости в Лубнах тоже. На это есть ум, чтобы выбирать объект инвестирования. Ваши 110 метров были для жизни, или инвестиция? Если инвестиция, то кого винить в неправильном выборе? Если для жизни, то не повезло, скажите спасибо, что хоть живы остались.
Я принципиально не инвестирую в ВУ. Хоть это и родной город, хоть легче менеджить, но нет. К востоку от Днепра продавать, к западу покупать. ВУ это дальнее приграничье. Логистический конец света и цивилизации, с умирающей советской промышленностью. Даже в пределах Киева нужно выбирать западный берег. Никаких ПОХов или Лесных.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Январь для первички очень хороший. Но думаю что это были последние деньки.

Смотрю на новые дома в Эврике, вышедшие в продажу в январе, - очень хорошо проредили прайс. Это при сдаче в 20-ом, а по факту в 21 году. Аирмакс выше написал, что гривневая цена лета 17 (или даже 16) это лучшая скидка.
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:45

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Этот опрос очень субъективный. Его как минимум надо было разбить на сегменты. В экономе, на который нацелена большая часть аудитории форума, на МОПы и в самом деле насрать. Их воспринимают как приятный бонус, не более. А в бизнесе, не говоря уже об элитке - это абсолютный мастхэв. И если в вашем когда-то "бизнес-классе" МОПы не соответствуют - то у вас проблемы.

Главный критерий это, конечно же, локация. Если локация не удовлетворяет вас, то никаким МОПом вас туда не загнать. Далее цена. Далее вид. Если эти три параметра удовлетворяет покупателя, то можно закрыть глаза на планировку и качество строительства, просто при ремонте снести всё и сделать заново. МОП же идёт просто приятным бонусом. Я ещё не видел человека, который не купил квартиру, тк моп не устроил.

Я видел. В т.ч. в зеркале.

Устраивает локация, устраивает цена, только моп подкачал и вы не купили? Глупо. Может ваш неудачный опыт покупки плохого варианта в Голосеево наложил отпечаток на всю жизнь? Если покупаете для себя, какой нафиг моп? Зажмуривайте глаза, пока выходите из лифта. 2 минуты в день неудобств.
Я понимаю спекулянтов и сдающих в аренду, когда впечатление это фактор номер один и вес крутого мопа высок, но для себя... В Эмиратах в хороших домах в хорошем месте очень скромные по вашим меркам мопы и окна в окна, а покупается и продается бодро.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 01:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, ап чем мы спорим? Щорса-Коновальца - супер яркий пример: там есть Скайлайн. А есть Щорса 36 и 44. Цена отличается в 1.5 раза минимум. Дома находятся на расстоянии 5 минут ходьбы друг от друга.
PS И да, моя жизнь разделилась на 2 этапа: до Г и после.
airmax78
 
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