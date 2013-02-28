Додано: Суб 27 січ, 2018 00:28

thirdeye написав: Vlad442 написав: Может скажу крамольную вещь, но почему валюта? Валюта это бумага. В долларе есть вполне себе инфляция и риски. Не лучше ли считать длинной позицией метры? Они стоят пропорционально среднему доходу за последние несколько лет, они генерируют прибыль, пропорциональную мгновенным доходам населения. Их безопасно хранить. Это не банк, который может лопнуть, и не матрас, где всегда могут прийти доброжелатели с паяльником. Может скажу крамольную вещь, но почему валюта? Валюта это бумага. В долларе есть вполне себе инфляция и риски. Не лучше ли считать длинной позицией метры? Они стоят пропорционально среднему доходу за последние несколько лет, они генерируют прибыль, пропорциональную мгновенным доходам населения. Их безопасно хранить. Это не банк, который может лопнуть, и не матрас, где всегда могут прийти доброжелатели с паяльником.

скажи это моим оставшимся в ДНР 110 метрам скажи это моим оставшимся в ДНР 110 метрам

Безрисковых инструментов не существует. Вам не повезло. Владельцам недвижимости в Лубнах тоже. На это есть ум, чтобы выбирать объект инвестирования. Ваши 110 метров были для жизни, или инвестиция? Если инвестиция, то кого винить в неправильном выборе? Если для жизни, то не повезло, скажите спасибо, что хоть живы остались.Я принципиально не инвестирую в ВУ. Хоть это и родной город, хоть легче менеджить, но нет. К востоку от Днепра продавать, к западу покупать. ВУ это дальнее приграничье. Логистический конец света и цивилизации, с умирающей советской промышленностью. Даже в пределах Киева нужно выбирать западный берег. Никаких ПОХов или Лесных.