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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 188189190191

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 485
Висота стель
4%
20
Гарний вигляд з вікон
10%
47
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
21%
104
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
37
Раціональне планування та метраж
16%
76
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
17
Ціна
20%
95
Якість будівництва
14%
70
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 01:37

  Nickmess написав:airmax78 на черновола обнесли 3 квартиры в первую неделю января. собираются бабушку сажать....

А бабушку-то за что?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 01:47

  Vlad442 написав:
  thirdeye написав:
  Vlad442 написав:Может скажу крамольную вещь, но почему валюта? Валюта это бумага. В долларе есть вполне себе инфляция и риски. Не лучше ли считать длинной позицией метры? Они стоят пропорционально среднему доходу за последние несколько лет, они генерируют прибыль, пропорциональную мгновенным доходам населения. Их безопасно хранить. Это не банк, который может лопнуть, и не матрас, где всегда могут прийти доброжелатели с паяльником.

скажи это моим оставшимся в ДНР 110 метрам

Безрисковых инструментов не существует. Вам не повезло. Владельцам недвижимости в Лубнах тоже. На это есть ум, чтобы выбирать объект инвестирования. Ваши 110 метров были для жизни, или инвестиция? Если инвестиция, то кого винить в неправильном выборе? Если для жизни, то не повезло, скажите спасибо, что хоть живы остались.
Я принципиально не инвестирую в ВУ. Хоть это и родной город, хоть легче менеджить, но нет. К востоку от Днепра продавать, к западу - покупать. ВУ это дальнее приграничье. Логистический конец света и цивилизации, с умирающей советской промышленностью. Даже в пределах Киева нужно выбирать западный берег. Никаких ПОХов или Лесных.

А в самом Днепре как быть? И потом ваш город как бы намного восточнее - однозначно из него валить?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 07:48

Первый для утренней услады
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Угадайте где это?
На сегодняшний день стоимость квадратного метра в комплексе начинается от 14 760 грн. При условии полной оплаты застройщик предоставляет скидку до 10%

Нада брать? :mrgreen:
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Вторая комната маловата, но мну не выпендрёжник сержик которому комнаты овер 15 м2 подавай. :)
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zahar_
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