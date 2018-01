Додано: Суб 27 січ, 2018 19:22

zahar_ написав: Толи покупатели объектов в клубных домах возле кт масово ломанулись в спорт-лайф на генераторной 4, использывая выгодную локацию клубных домов в районе Ленинградки, то ли социальный состав там получше оказался чем описывал первый в своих мрачных описаниях (типа в клубных домах сплошь и рядом живут обсцикатели подездов,нарики, ханыги и прочие асоциальные элементы, но наюлюдается такой факт.

В прошлом году в басике Спорт Лайф в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке.

А может это в связи с "покащенням" от кондитерской люди из 5 элемент перебежали в Спорт Лайф потому что тут дешевле?



странный вы, хто ж ходит в бассик по субботам, туда надо ходить по будням в 14-00

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.