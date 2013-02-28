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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 195196197198

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 490
Висота стель
4%
20
Гарний вигляд з вікон
10%
48
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
21%
105
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
37
Раціональне планування та метраж
16%
77
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
18
Ціна
19%
95
Якість будівництва
14%
71
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:14

Из наблюдений.

Толи покупатели объектов в клубных домах возле кт масово ломанулись в спорт-лайф на генераторной 4, использывая выгодную локацию клубных домов в районе Ленинградки, то ли социальный состав там получше оказался чем описывал первый в своих мрачных описаниях (типа в клубных домах сплошь и рядом живут обсцикатели подездов,нарики, ханыги и прочие асоциальные элементы, но наюлюдается такой факт.
В прошлом году в басике Спорт Лайф в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке.
А может это в связи с "покащенням" от кондитерской люди из 5 элемент перебежали в Спорт Лайф потому что тут дешевле?
Или покупателей квартир в клубных домах намного больше чем расказывает первый. И людям плевать что нет входной группы, их покупка 2к за 22-23 куе вполне устраивает.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 27 січ, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:Толи покупатели объектов в клубных домах возле кт масово ломанулись в спорт-лайф на генераторной 4, использывая выгодную локацию клубных домов в районе Ленинградки, то ли социальный состав там получше оказался чем описывал первый в своих мрачных описаниях (типа в клубных домах сплошь и рядом живут обсцикатели подездов,нарики, ханыги и прочие асоциальные элементы, но наюлюдается такой факт.
В прошлом году в басике Спорт Лайф в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке.
А может это в связи с "покащенням" от кондитерской люди из 5 элемент перебежали в Спорт Лайф потому что тут дешевле?


странный вы, хто ж ходит в бассик по субботам, туда надо ходить по будням в 14-00
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:34

  kingkongovets написав:
zahar_ написав:Толи покупатели объектов в клубных домах возле кт масово ломанулись в спорт-лайф на генераторной 4, использывая выгодную локацию клубных домов в районе Ленинградки, то ли социальный состав там получше оказался чем описывал первый в своих мрачных описаниях (типа в клубных домах сплошь и рядом живут обсцикатели подездов,нарики, ханыги и прочие асоциальные элементы, но наюлюдается такой факт.
В прошлом году в басике Спорт Лайф в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке.
А может это в связи с "покащенням" от кондитерской люди из 5 элемент перебежали в Спорт Лайф потому что тут дешевле?


странный вы, хто ж ходит в бассик по субботам, туда надо ходить по будням в 14-00

Так я и по будням хожу. И мну на "стоянке":) график плавающий. Наблюдения - "в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке." - касаются и будних дней.
Дневной абонемент дешевле, чем абонемент полного дня. В реальном Киеве жители достаточно экономны.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  kingkongovets написав:
zahar_ написав:Толи покупатели объектов в клубных домах возле кт масово ломанулись в спорт-лайф на генераторной 4, использывая выгодную локацию клубных домов в районе Ленинградки, то ли социальный состав там получше оказался чем описывал первый в своих мрачных описаниях (типа в клубных домах сплошь и рядом живут обсцикатели подездов,нарики, ханыги и прочие асоциальные элементы, но наюлюдается такой факт.
В прошлом году в басике Спорт Лайф в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке.
А может это в связи с "покащенням" от кондитерской люди из 5 элемент перебежали в Спорт Лайф потому что тут дешевле?


странный вы, хто ж ходит в бассик по субботам, туда надо ходить по будням в 14-00

Так я и по будням хожу. И мну на "стоянке":) график плавающий. Наблюдения - "в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке." - касаются и будних дней.
Дневной абонемент дешевле, чем абонемент полного дня. В реальном Киеве жители достаточно экономны.


просто днем еще есть вероятность оказаться на дорожке одному, ну максимум вдвоем, в субботу же об этом не может быть и речи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:44

По понаехам.

В метро в то время когда еду на работу и с работы стало меньше пассажиров.
В январе 2017 на ст. Дарнице сидячих мест при поездки в направлении ст. Нивки и в помине не было. Сейчас есть. Если вовремя подсуетится еду на "сидячий плацкарт" и толкотня в метро с Крещатика до Большевик не напрягает.
Вечером тоже самое - сидячие места на Нивках есть, а в январе 2017 не было.
Время поездок практически одно и тоже.
Понаехи переориентировались на польшу и другие страны ес?
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:11

  zahar_ написав:В метро в то время когда еду на работу и с работы стало меньше пассажиров.
В январе 2017 на ст. Дарнице сидячих мест при поездки в направлении ст. Нивки и в помине не было. Сейчас есть. Если вовремя подсуетится еду на "сидячий плацкарт" и толкотня в метро с Крещатика до Большевик не напрягает.
Вечером тоже самое - сидячие места на Нивках есть, а в январе 2017 не было.
Время поездок практически одно и тоже.
Понаехи переориентировались на польшу и другие страны ес?

Третина українців хотіли б емігрувати :(
https://ukr.lb.ua/news/2018/01/27/38838 ... ili_b.html
iva64
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:18

https://www.facebook.com/taraskaidan/po ... nref=story
Принес вам немного бездуховного урбанизма.
В городе Хайдельберг в Германии заканчивают строить новый жилой район Bahnstadt. Это удивительно, но хотя строительство еще не закончилось, сюда уже проведена трамвайная линия, построена школа с детским садом (ни одного яркого элемента на фасаде), есть канал с водой из реки, игровая площадка (ни одного яркого элемента, ужас) и пешеходный бульвар.

Зображення
Зображення
Как видим новое жильё в приличных странах строят вместе с инфраструктурой.
И не бетонные человейники в 25 этажей как ЖК Мордор.
Зображення
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