Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Толи покупатели объектов в клубных домах возле кт масово ломанулись в спорт-лайф на генераторной 4, использывая выгодную локацию клубных домов в районе Ленинградки, то ли социальный состав там получше оказался чем описывал первый в своих мрачных описаниях (типа в клубных домах сплошь и рядом живут обсцикатели подездов,нарики, ханыги и прочие асоциальные элементы, но наюлюдается такой факт. В прошлом году в басике Спорт Лайф в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке. А может это в связи с "покащенням" от кондитерской люди из 5 элемент перебежали в Спорт Лайф потому что тут дешевле? Или покупателей квартир в клубных домах намного больше чем расказывает первый. И людям плевать что нет входной группы, их покупка 2к за 22-23 куе вполне устраивает.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 27 січ, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
zahar_ написав:Толи покупатели объектов в клубных домах возле кт масово ломанулись в спорт-лайф на генераторной 4, использывая выгодную локацию клубных домов в районе Ленинградки, то ли социальный состав там получше оказался чем описывал первый в своих мрачных описаниях (типа в клубных домах сплошь и рядом живут обсцикатели подездов,нарики, ханыги и прочие асоциальные элементы, но наюлюдается такой факт. В прошлом году в басике Спорт Лайф в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке. А может это в связи с "покащенням" от кондитерской люди из 5 элемент перебежали в Спорт Лайф потому что тут дешевле?
странный вы, хто ж ходит в бассик по субботам, туда надо ходить по будням в 14-00
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zahar_ написав:Толи покупатели объектов в клубных домах возле кт масово ломанулись в спорт-лайф на генераторной 4, использывая выгодную локацию клубных домов в районе Ленинградки, то ли социальный состав там получше оказался чем описывал первый в своих мрачных описаниях (типа в клубных домах сплошь и рядом живут обсцикатели подездов,нарики, ханыги и прочие асоциальные элементы, но наюлюдается такой факт. В прошлом году в басике Спорт Лайф в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке. А может это в связи с "покащенням" от кондитерской люди из 5 элемент перебежали в Спорт Лайф потому что тут дешевле?
странный вы, хто ж ходит в бассик по субботам, туда надо ходить по будням в 14-00
Так я и по будням хожу. И мну на "стоянке":) график плавающий. Наблюдения - "в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке." - касаются и будних дней. Дневной абонемент дешевле, чем абонемент полного дня. В реальном Киеве жители достаточно экономны.
zahar_ написав:Толи покупатели объектов в клубных домах возле кт масово ломанулись в спорт-лайф на генераторной 4, использывая выгодную локацию клубных домов в районе Ленинградки, то ли социальный состав там получше оказался чем описывал первый в своих мрачных описаниях (типа в клубных домах сплошь и рядом живут обсцикатели подездов,нарики, ханыги и прочие асоциальные элементы, но наюлюдается такой факт. В прошлом году в басике Спорт Лайф в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке. А может это в связи с "покащенням" от кондитерской люди из 5 элемент перебежали в Спорт Лайф потому что тут дешевле?
странный вы, хто ж ходит в бассик по субботам, туда надо ходить по будням в 14-00
Так я и по будням хожу. И мну на "стоянке":) график плавающий. Наблюдения - "в январе 2017 с 15:00 до 16:00 было по 1-2 человека на дорожке,в январе 2018 всё чаще и чаще по 3-4 человека на дорожке." - касаются и будних дней. Дневной абонемент дешевле, чем абонемент полного дня. В реальном Киеве жители достаточно экономны.
просто днем еще есть вероятность оказаться на дорожке одному, ну максимум вдвоем, в субботу же об этом не может быть и речи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
В метро в то время когда еду на работу и с работы стало меньше пассажиров. В январе 2017 на ст. Дарнице сидячих мест при поездки в направлении ст. Нивки и в помине не было. Сейчас есть. Если вовремя подсуетится еду на "сидячий плацкарт" и толкотня в метро с Крещатика до Большевик не напрягает. Вечером тоже самое - сидячие места на Нивках есть, а в январе 2017 не было. Время поездок практически одно и тоже. Понаехи переориентировались на польшу и другие страны ес?
zahar_ написав:В метро в то время когда еду на работу и с работы стало меньше пассажиров. В январе 2017 на ст. Дарнице сидячих мест при поездки в направлении ст. Нивки и в помине не было. Сейчас есть. Если вовремя подсуетится еду на "сидячий плацкарт" и толкотня в метро с Крещатика до Большевик не напрягает. Вечером тоже самое - сидячие места на Нивках есть, а в январе 2017 не было. Время поездок практически одно и тоже. Понаехи переориентировались на польшу и другие страны ес?
Принес вам немного бездуховного урбанизма. В городе Хайдельберг в Германии заканчивают строить новый жилой район Bahnstadt. Это удивительно, но хотя строительство еще не закончилось, сюда уже проведена трамвайная линия, построена школа с детским садом (ни одного яркого элемента на фасаде), есть канал с водой из реки, игровая площадка (ни одного яркого элемента, ужас) и пешеходный бульвар.
Как видим новое жильё в приличных странах строят вместе с инфраструктурой. И не бетонные человейники в 25 этажей как ЖК Мордор.