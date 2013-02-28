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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 196197198199

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 490
Висота стель
4%
20
Гарний вигляд з вікон
10%
48
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
21%
105
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
37
Раціональне планування та метраж
16%
77
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
18
Ціна
19%
95
Якість будівництва
14%
71
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлень: 3105
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:48

  kingkongovets написав:Зображення

Аааа! Оборжака. Первое что надо выяснить: кто такие "киевляне"?
airmax78
 
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  #<1 ... 196197198199
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