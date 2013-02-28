Додано: Нед 28 січ, 2018 19:40

airmax78 написав: Треха - 68 квадратов. А вы мне уже 3 года вспоминаете 2-бедрум со студией в 85 квадратов, как "жертву удобством проживания семьи из трех человек, принесенную ради более модного дома". 85 против 68. 68 - норм, жить можно. 85 - пожертвовал удобством. Треха - 68 квадратов. А вы мне уже 3 года вспоминаете, как "жертву удобством проживания семьи из трех человек, принесенную ради более модного дома". 85 против 68. 68 - норм, жить можно. 85 - пожертвовал удобством.

Чем плохо? Почему не жили? Осознанно купить квартиру, которая устраивает, а потом в ней не жить, потом, после падения цен, продать. Со стороны выглядит, как набор нелепых решений.Купили, а потом поняли, что это Г? Ладно, тогда, как это поняли, выставили на продажу, купили не Г. Хотя люди в хрущах живут и концентрируют на этом внимание.Хорошо, не решились сразу продать, дотянули до складывания цен, продали, икупили, что нужно. Нет, вы, как спекулянт, который играет на понижение, топили за дешевей и выбирали, что бы прикупить. Ничего не выбрали, попали второй раз.Я вижу рефлексию нерешительного человека, который не понимает, что ему нужно, квартира для жизни или заработать на спекуляциях, нелогичные дерганья, которые приводят к убыткам и в моральном и материальном плане.Совет. Сходите с этой проблемой к психологу. Он разложит ее по полочкам, позволит вам понять, что вы хотите и найти пути ее решения. Форум не замена профессиональному психологу в этом вопросе.