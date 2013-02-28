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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 199200201202>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 490
Висота стель
4%
20
Гарний вигляд з вікон
10%
48
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
21%
105
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
37
Раціональне планування та метраж
16%
77
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
18
Ціна
19%
95
Якість будівництва
14%
71
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Юра это человек.глыба.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Треха - 68 квадратов. А вы мне уже 3 года вспоминаете 2-бедрум со студией в 85 квадратов, как "жертву удобством проживания семьи из трех человек, принесенную ради более модного дома". 85 против 68. 68 - норм, жить можно. 85 - пожертвовал удобством.

Чем плохо? Почему не жили? Осознанно купить квартиру, которая устраивает, а потом в ней не жить, потом, после падения цен, продать. Со стороны выглядит, как набор нелепых решений.
Купили, а потом поняли, что это Г? Ладно, тогда сразу, как это поняли, выставили на продажу, купили не Г. Хотя люди в хрущах живут и концентрируют на этом внимание.
Хорошо, не решились сразу продать, дотянули до складывания цен, продали, и сразу купили, что нужно. Нет, вы, как спекулянт, который играет на понижение, топили за дешевей и выбирали, что бы прикупить. Ничего не выбрали, попали второй раз.
Я вижу рефлексию нерешительного человека, который не понимает, что ему нужно, квартира для жизни или заработать на спекуляциях, нелогичные дерганья, которые приводят к убыткам и в моральном и материальном плане.
Совет. Сходите с этой проблемой к психологу. Он разложит ее по полочкам, позволит вам понять, что вы хотите и найти пути ее решения. Форум не замена профессиональному психологу в этом вопросе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:50

Vlad442 Короче, ужОс-ужОс.
P.S. На форуме нормально лечат - не вижу смысла тратить деньги на психолога.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:56

  Vlad442 написав:Купили, а потом поняли, что это Г? Ладно, тогда сразу, как это поняли, выставили на продажу, купили не Г.

Окончательное и бесповоротное понимание пришло только с появлением РТ, ЦП, ОР по ценам, близким к тому, что было заплачено за Г. Вспоминаем, когда это было? Вот то-то.

  Vlad442 написав:Хорошо, не решились сразу продать, дотянули до складывания цен, продали, и сразу купили, что нужно. Нет, вы, как спекулянт, который играет на понижение, топили за дешевей и выбирали, что бы прикупить. Ничего не выбрали, попали второй раз.

План был такой: продать, выждать ОШ и ЯЗ и как только последние зомби умрут с голода на улице - выйти на рынок с покупкой. Но, видите как получилось: ОШ и ЯЗ закончились чуть раньше чем я ожидал и с совсем не такими катастрофическими последствиями для модных МОПов, как я надеялся. Поэтому выйдя на рынок с покупкой я обнаружил, что прайсы на модные МОПы улетели в космос. И вот чем мне тут может помочь психолог?
В общем, "не учите жить - лучше помогите материально"(с).
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 28 січ, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:56

Проглянув форум по діагоналі.
Пля, та тут залишились лише трое чи четверо ріелторів і кілька представників офісного планктону. Чомусь вони не бачать ни масової еміграції та вимирання населення, ні його зубожіння.
М-да, буде "дорожай". Вже завтра))) :mrgreen:

  Aminoza написав:а в общем цены должны падать на недвижку до конца года, рынок перенасыщен застройщиками, все кто уехал с зон где "АТО" уже купили квартиру и спрос падает, гривна тоже не растет, так что путь один, обвал цен в конце года.

Цей процес тягнеться з 2008 року.
Ціни "вторинки" КРЖН знижуються - то різко, то хвилеподібно. Проте вони вперто йдуть до рівня Каїру чи Могадішо. 8)
Середня ЗП 240 дол/міс не дає жодних шансів на існування "потужній агродержаві" Молодь виїде, старші вимруть. І казочка про "потужну агродержаву" - закінчиться :mrgreen:

Реалії такі:
"З грудня 2014 р. по грудень 2017 р. об'єм пропозиції на вторинному ринку житла Києва збільшився на 9,4% і склав 19357 квартир.
Порівняно з груднем 2014 р., середня вартість 1 кв. м квартир у гривнях збільшилася на 24,8%, а в доларах зменшилися на 30,3%."
https://100realty.ua/uk/analytics/47955
Новобуди: https://100realty.ua/uk/analytics/47953
Востаннє редагувалось Frant в Нед 28 січ, 2018 20:16, всього редагувалось 5 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, прайс на проданное Г продолжает сползать. Не так, конечно, стремительно как на БПС, но медленно и верно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:08

  Frant написав:Проглянув форум по діагоналі.
Пля, та тут залишились лише трое чи четверо ріелторів і кілька представників офісного планктону. Чомусь вони не бачать ни масової еміграції та вимирання населення, ні його зубожіння.

Так сильно переживаете за свои 4 квартирки возле метро ?
Правильно переживаете
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:13

  airmax78 написав:Кстати, прайс на проданное Г продолжает сползать. Не так, конечно, стремительно как на БПС, но медленно и верно.

І будівництво "новобудів" гальмується. Прямо на очах.
Думаю, влітку побачимо цікаву картинку. Якщо не в 2018, то в 2019. :wink:
Як в столицях прибалтійських держав.
Мертві недобуди на околицях міста.
Завтра скину сюди фото, до речі.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Окончательное и бесповоротное понимание пришло только с появлением РТ, ЦП, ОР

Так нужно было их и покупать. Сразу.
  airmax78 написав:План был такой: продать, выждать ОШ и ЯЗ и как только последние зомби умрут с голода на улице - выйти на рынок с покупкой.

Не получилось реализовать эту стратегию тогда. Так чего вы ждете сейчас и переплачиваете за аренду? В годы с хорошими ставками вы держали деньги под матрасом. Получать сверхприбыли в БС было страшно (я понимаю, с лимитами на снятие в 400 долларов и банкомпадом занести сумму в БС было идти против здравого смысла), потом поздно. В сумме плата за аренду это чистый убыток.
  airmax78 написав:Кстати, прайс на проданное Г продолжает сползать. Не так, конечно, стремительно как на БПС, но медленно и верно.

Я не слежу за ценами в этом ЖК, но, судя по сообщениям тут, вы не сможете откупить назад по чем продали.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:38

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Окончательное и бесповоротное понимание пришло только с появлением РТ, ЦП, ОР

Так нужно было их и покупать. Сразу.
  airmax78 написав:План был такой: продать, выждать ОШ и ЯЗ и как только последние зомби умрут с голода на улице - выйти на рынок с покупкой.

Не получилось реализовать эту стратегию тогда. Так чего вы ждете сейчас и переплачиваете за аренду? В годы с хорошими ставками вы держали деньги под матрасом. Получать сверхприбыли в БС было страшно (я понимаю, с лимитами на снятие в 400 долларов и банкомпадом занести сумму в БС было идти против здравого смысла), потом поздно. В сумме плата за аренду это чистый убыток.
  airmax78 написав:Кстати, прайс на проданное Г продолжает сползать. Не так, конечно, стремительно как на БПС, но медленно и верно.

Я не слежу за ценами в этом ЖК, но, судя по сообщениям тут, вы не сможете откупить назад по чем продали.


История показывает, что все циклично.
А в Украине циклы еще и предельно короткие по времени.
Предчувствую, что Макс еще даже в этом десятилетии дождется то, чего ждет.
Главно, не профукать опять момент на рефлексиях пздцвсепропало.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Нед 28 січ, 2018 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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