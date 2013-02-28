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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 199200201202

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 490
Висота стель
4%
20
Гарний вигляд з вікон
10%
48
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
10
Зручна локація
21%
105
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
37
Раціональне планування та метраж
16%
77
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
18
Ціна
19%
95
Якість будівництва
14%
71
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:40

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Окончательное и бесповоротное понимание пришло только с появлением РТ, ЦП, ОР

Так нужно было их и покупать. Сразу.

Отличный совет! Только чтобы купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное. А Г продалось когда лифт с ценами на модные МОПы уже уехал.

  Vlad442 написав:Не получилось реализовать эту стратегию тогда. Так чего вы ждете сейчас и переплачиваете за аренду? В годы с хорошими ставками вы держали деньги под матрасом. Получать сверхприбыли в БС было страшно (я понимаю, с лимитами на снятие в 400 долларов и банкомпадом занести сумму в БС было идти против здравого смысла), потом поздно. В сумме плата за аренду это чистый убыток.

Я никогда не держал ничего под матрасом - я ж не самоубийца. И да, я надеюсь на чудо. И оно было очень возможно, например с Кардиналом. Но там меня чОрт попутал.

  Vlad442 написав:Я не слежу за ценами в этом ЖК, но, судя по сообщениям тут, вы не сможете откупить назад по чем продали.

Да могу, даже с неплохим (по сравнению с моим) ремонтом. Могу, но не хочу. Голосую за модные МОПы и вентфасады.
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:42

  airmax78 написав:Да могу, даже с неплохим (по сравнению с моим) ремонтом. Могу, но не хочу.

Вай-вай! Тобто ціна просіла навіть на модні житлові комплекси.

  little_wanderer написав:История показывает, что все циклично.
А в Украине циклы еще и предельно короткие по времени.


Не буде вже ніяких циклів.
Тому що для циклічності потрібні:
1) зростання ЗП в доларах. Цього в принципі не може бути в агродержаві.
Недарма в цьому році зростання доларових ЗП різко загальмувалось.
2) стабільність чи збільшення населення.
Тут все ясно: Україна щорічно втрачає 3-4% свого населення. :idea:
Востаннє редагувалось Frant в Нед 28 січ, 2018 20:50, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:42

  airmax78 написав:Vlad442 Короче, ужОс-ужОс.
P.S. На форуме нормально лечат - не вижу смысла тратить деньги на психолога.

100%, коллективно решим все проблемы. А Прохожий ещё и Ваганыча выпишет.
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:49

  Frant написав:
  airmax78 написав:Да могу, даже с неплохим (по сравнению с моим) ремонтом. Могу, но не хочу.

Вай-вай! Тобто ціна просіла навіть на модні житлові комплекси.

Он больше не модный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:50

  airmax78 написав:Кстати, прайс на проданное Г продолжает сползать. Не так, конечно, стремительно как на БПС, но медленно и верно.


почем сейчас можно откупить?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:50

  hume написав:
  airmax78 написав:Vlad442 Короче, ужОс-ужОс.
P.S. На форуме нормально лечат - не вижу смысла тратить деньги на психолога.

100%, коллективно решим все проблемы. А Прохожий ещё и Ваганыча выпишет.

Ваганыча пусть выписывает. Главное чтобы не выписал бейсбольнуюю биту или дробовик.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:51

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Да могу, даже с неплохим (по сравнению с моим) ремонтом. Могу, но не хочу.

Вай-вай! Тобто ціна просіла навіть на модні житлові комплекси.

Он больше не модный.

Я вже заплакав... :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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  #<1 ... 199200201202
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