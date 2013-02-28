Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Окончательное и бесповоротное понимание пришло только с появлением РТ, ЦП, ОР
Так нужно было их и покупать. Сразу.
Отличный совет! Только чтобы купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное. А Г продалось когда лифт с ценами на модные МОПы уже уехал.
Vlad442 написав:Не получилось реализовать эту стратегию тогда. Так чего вы ждете сейчас и переплачиваете за аренду? В годы с хорошими ставками вы держали деньги под матрасом. Получать сверхприбыли в БС было страшно (я понимаю, с лимитами на снятие в 400 долларов и банкомпадом занести сумму в БС было идти против здравого смысла), потом поздно. В сумме плата за аренду это чистый убыток.
Я никогда не держал ничего под матрасом - я ж не самоубийца. И да, я надеюсь на чудо. И оно было очень возможно, например с Кардиналом. Но там меня чОрт попутал.
Vlad442 написав:Я не слежу за ценами в этом ЖК, но, судя по сообщениям тут, вы не сможете откупить назад по чем продали.
Да могу, даже с неплохим (по сравнению с моим) ремонтом. Могу, но не хочу. Голосую за модные МОПы и вентфасады.
airmax78 написав:Да могу, даже с неплохим (по сравнению с моим) ремонтом. Могу, но не хочу.
Вай-вай! Тобто ціна просіла навіть на модні житлові комплекси.
little_wanderer написав:История показывает, что все циклично. А в Украине циклы еще и предельно короткие по времени.
Не буде вже ніяких циклів. Тому що для циклічності потрібні: 1) зростання ЗП в доларах. Цього в принципі не може бути в агродержаві. Недарма в цьому році зростання доларових ЗП різко загальмувалось. 2) стабільність чи збільшення населення. Тут все ясно: Україна щорічно втрачає 3-4% свого населення.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 28 січ, 2018 20:50, всього редагувалось 2 разів.