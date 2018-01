Додано: Пон 29 січ, 2018 08:30

Frant написав: Труссо написав: если депо было в грн, то сколько вы потеряли на девале?

если в доллара ...то сколько у вас должно быть на депо что б покрывать аренду при доходности валютных депо 0.5-2% если депо было в грн, то сколько вы потеряли на девале?если в доллара ...то сколько у вас должно быть на депо что б покрывать аренду при доходности валютных депо 0.5-2%

Приват дає 3℅ у доларах.тобто маючи 100000 дол, можна спокійно орендувати житло в бюджетному секторі. Маючи 200 000 дол - можна орендувати пристойну квартирку х євроремонтом десь в центрі.Ціни на оренду в куйові приблизно такі, як в Хартрумі чи Могадішо. Приват дає 3℅ у доларах.тобто маючи 100000 дол, можна спокійно орендувати житло в бюджетному секторі. Маючи 200 000 дол - можна орендувати пристойну квартирку х євроремонтом десь в центрі.Ціни на оренду в куйові приблизно такі, як в Хартрумі чи Могадішо.



отдать на депо в украинский банк 100 000$ (не говоря уже о бОльших суммах) и "спокойно" - не смеши

но как законопослушный гражданин я это, канешна же, одобряю отдать на депо в украинский банк 100 000$ (не говоря уже о бОльших суммах) и "спокойно" - не смешино как законопослушный гражданин я это, канешна же, одобряю

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.