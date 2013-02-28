Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Трололо сегодня сделал брос по юрыной БПС. А про то что в его ЖК Перлына Кадетского Гая аналог 3к которую он купил в состоянии "после строителей" ориентировочно за 140 куе стоит 80,5 куе трололо чего-то не распостраняется https://ua.m2bomber.com/obj/227098201/v ... okumentami
Жемчужина Кадетского гая, Эрнста 16А- дом сдан 92 м этаж 9|16 к с документами В великолепном жилищном комплексе «Жемчужина Кадетского гая» в Соломенском районе столицы, по ул. Эрнста Федора, 16-А продаётся двухсторонняя 3-комнатная квартира 92 м на 9 этаже. Раздельные комнаты и превосходная планировка, которую легко можно перепланировать в роскошную просторную студию по вашему желанию. Жилая площадь 55.2 м, комнаты 22.2 м + 16.7м + 16.3 м. Большая кухня 15.2 м. Есть 2 с/у площадью 6.4 м и 1.8 м. Коридор 11.4 м. Полукруглый балкон с выходом из кухни и гостинной. Полностью разведена новая электрическая проводка. Квартира подготовлена под чистовую отделку. Центр города находится в 15 минутах езды от ЖК. Комплекс расположен в живописном и экологически чистом районе, неподалеку от каскада озер и парков. Собственная инфраструктура: детская площадка; гипермаркет; сад-школа; фитнес-центр; салон красоты. Неподалёку есть поликлиника, институт кардиологии, школа, гимназия, два детсада и проч. В составе ЖК есть бизнес-центр высотой 8 этажей. Жильцам доступен широкий выбор магазинов, аптек, кафе, есть доступ к тренажерным залам, отделениям банков и саунам. Существенным удобством является также наличие на территории комплекса двухуровневого подземного паркинга, рассчитанного на 352 машиноместа. Реализатором объекта стала компания «Альфа-Сервис». На сегодняшний день новострой полностью сдан в эксплуатацию и активно заселяется. Здания комплекса строились по монолитно-каркасной технологии, стены сделаны из кирпича и утеплены пенопластом. В качестве конструкционного материала использовался армированный железобетон. Фасад оштукатурен. В квартирах с удобными планировками установлены металлопластиковые окна, высота потолков — 2,7 м. Дома подключены к централизованной системе отопления. В каждой секции функционируют два лифта. Возможно приобретение паркоместа в комплексе. Приобретая эту квартиру, Вы инвестируете в новое качество своей жизни. Стоимость 80500 у.е
Я так понимаю что аирмакс, первый и прохожий там бы не купили. Нэма модной входной группы - симпатии нет.
А вообще комнаты в планировки трололо подходят сержики - комнаты овер 15 м2. Тока сержик хочет подобню 3к этак за 56 куе купить. Но аппетитам сержика в ЖК Перлына Кадетского Гая рынок дулю на текущий момент показывает. И очень похоже и дальше рынок в этом ЖК цене сержика 600 долл. за м2 будет показывать дулю.
Труссо написав:если депо было в грн, то сколько вы потеряли на девале? если в доллара ...то сколько у вас должно быть на депо что б покрывать аренду при доходности валютных депо 0.5-2%
Приват дає 3℅ у доларах.тобто маючи 100000 дол, можна спокійно орендувати житло в бюджетному секторі. Маючи 200 000 дол - можна орендувати пристойну квартирку х євроремонтом десь в центрі.Ціни на оренду в куйові приблизно такі, як в Хартрумі чи Могадішо.
Труссо написав:если депо было в грн, то сколько вы потеряли на девале? если в доллара ...то сколько у вас должно быть на депо что б покрывать аренду при доходности валютных депо 0.5-2%
Приват дає 3℅ у доларах.тобто маючи 100000 дол, можна спокійно орендувати житло в бюджетному секторі. Маючи 200 000 дол - можна орендувати пристойну квартирку х євроремонтом десь в центрі.Ціни на оренду в куйові приблизно такі, як в Хартрумі чи Могадішо.
отдать на депо в украинский банк 100 000$ (не говоря уже о бОльших суммах) и "спокойно" - не смеши но как законопослушный гражданин я это, канешна же, одобряю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.