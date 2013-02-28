Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Кстати, недавно случаем забрел в АТБ, там же рекламки с вакансиями: продавец-кассир - 7400 грузчики, охранники - 7500 уборщицы - 6000
Так это самые низкооплачиваемые вакансии в одной из самых дешевых сетей с самыми низкими ЗП. Дно ЗП по Киеву можно сказать
ЗП указанным категориям работников предлагают примерно одинаковые по всем сетям. Может в премиальных магазинах требования выше и зп выше.
Думаю таки в среднем в тех же Сильпо ЗП повыше будут чем в АТБ, пусть и ненамного
примерно одинаковые везде...
а вот примерно год назад было 6300-6400,но пахать там надо ещё как,что меня немного возмутило,так это отношение сети к людям,в Ирпене те же вакансии были по 3800-4200,в Бердичеве даже меньше платят,думаю кто ж к вам пойдёт? сел на маршрутку,дал 12 грн и з.п. в 2 раза выше...
кстати,в Бердичеве было на дверях объявление,мол нужны работники во Львов в АТБ,грят оплатим общагу,плюс з.п. на уровне киевского АТБ,вот что значит все свалили на заработки,уже предлагают ехать на заработки туда,откуда все уехали
Faceless написав:Думаю таки в среднем в тех же Сильпо ЗП повыше будут чем в АТБ, пусть и ненамного
Не имею знакомых, чтобы знать более менее приблизительно. Бываю в пешей доступности от дома в АТБ и в Сильпо. В первом намного чаще, т.к. цены приятно ниже. Вижу женщину с соседнего дома, работает в АТБ на выкладке товара, года полтора назад работала на кассе в Сильпо. Правда может она и там и там стала работать ибо на 7000 с двумя детьми можно и ноги протянуть.
вспомнил,в Билле была реклама,обещают 7000 кассирам,плюс 800 грн доплаты за проезд,это типа тем,кто будет в Глобусе,на Бессарабском рынке и на Львовской площади батрачить,так что АТБ ещё молодец,правда в Билле,можно сказать курорт,по сравнению с потоком АТБ...
somilitark написав: кстати,в Бердичеве было на дверях объявление,мол нужны работники во Львов в АТБ,грят оплатим общагу,плюс з.п. на уровне киевского АТБ,вот что значит все свалили на заработки,уже предлагают ехать на заработки туда,откуда все уехали
Вполне верится. На Западной никогда не был, но по слухам "там" или работают за границей или ... нигде. )) Объявление от Биллы с доплатой за проезд сам видел в Киеве в транспорте расклеено.
Faceless написав:Кстати, недавно случаем забрел в АТБ, там же рекламки с вакансиями: продавец-кассир - 7400 грузчики, охранники - 7500 уборщицы - 6000
Так это самые низкооплачиваемые вакансии в одной из самых дешевых сетей с самыми низкими ЗП. Дно ЗП по Киеву можно сказать
Рекламки висят. А текучка мама не горюй. Подозреваю, что на "заборе" пишут одно, а в реале человек получает меньше. Вы найдите людей что уволились из атб (фора,эко-маркет и торговые подобные сети), они вам не такую радужную картину опишут.
zahar_ написав:Рекламки висят. А текучка мама не горюй. Подозреваю, что на "заборе" пишут одно, а в реале человек получает меньше. Вы найдите людей что уволились из атб (фора,эко-маркет и торговые подобные сети), они вам не такую радужную картину опишут.
Есть специализированные сайты, где работники пишут отзывы о работодателях. Но наверно жители розовостенного бункера скажут, что там пишут только обиженные, или конкуренты очерняют, и т.п. Первая ссылка из гугла: http://www.vnutri.org/atb-market/
Зрада. Маршррутчики ещё конечно не кровопийцы. Недавно в суботу надо было подъехать с ЖК Тампере на Лесной где-то около 21:00, Ждал маршрутку на морозе 25 минут. Народу в салоне было как шпротов в банке. Путешествие было не из приятных. Кстати прямого комунального транспорта с Тампере на Лесной нет. Считаю, что по Киеву все разговоры о избавлении от маршруток, это выдавить с рынка тех что есть, а поставить своих.
Зрада. Маршррутчики ещё конечно не кровопийцы. Недавно в суботу надо было подъехать с ЖК Тампере на Лесной где-то около 21:00, Ждал маршрутку на морозе 25 минут. Народу в салоне было как шпротов в банке. Путешествие было не из приятных. Кстати прямого комунального транспорта с Тампере на Лесной нет. Считаю, что по Киеву все разговоры о избавлении от маршруток, это выдавить с рынка тех что есть, а поставить своих.
а я считаю, шо если киев-пасс-транс превратить в открытое акционерное общество, то маршрутчиков можно вывести шо тараканов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.