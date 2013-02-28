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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 214215216217>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 509
Висота стель
4%
21
Гарний вигляд з вікон
10%
50
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
11
Зручна локація
22%
110
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
40
Раціональне планування та метраж
16%
79
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
19
Ціна
19%
97
Якість будівництва
14%
73
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:29

  Faceless написав:
  vladimir07 написав:
  Faceless написав:Кстати, недавно случаем забрел в АТБ, там же рекламки с вакансиями:
продавец-кассир - 7400
грузчики, охранники - 7500
уборщицы - 6000

Так это самые низкооплачиваемые вакансии в одной из самых дешевых сетей с самыми низкими ЗП. Дно ЗП по Киеву можно сказать


ЗП указанным категориям работников предлагают примерно одинаковые по всем сетям.
Может в премиальных магазинах требования выше и зп выше.

Думаю таки в среднем в тех же Сильпо ЗП повыше будут чем в АТБ, пусть и ненамного


примерно одинаковые везде...

а вот примерно год назад было 6300-6400,но пахать там надо ещё как,что меня немного возмутило,так это отношение сети к людям,в Ирпене те же вакансии были по 3800-4200,в Бердичеве даже меньше платят,думаю кто ж к вам пойдёт? сел на маршрутку,дал 12 грн и з.п. в 2 раза выше...

кстати,в Бердичеве было на дверях объявление,мол нужны работники во Львов в АТБ,грят оплатим общагу,плюс з.п. на уровне киевского АТБ,вот что значит все свалили на заработки,уже предлагают ехать на заработки туда,откуда все уехали :shock:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:32

  vladimir07 написав:
  Faceless написав:Думаю таки в среднем в тех же Сильпо ЗП повыше будут чем в АТБ, пусть и ненамного


Не имею знакомых, чтобы знать более менее приблизительно.
Бываю в пешей доступности от дома в АТБ и в Сильпо. В первом намного чаще, т.к. цены приятно ниже. Вижу женщину с соседнего дома, работает в АТБ на выкладке товара, года полтора назад работала на кассе в Сильпо.
Правда может она и там и там стала работать ибо на 7000 с двумя детьми можно и ноги протянуть.


вспомнил,в Билле была реклама,обещают 7000 кассирам,плюс 800 грн доплаты за проезд,это типа тем,кто будет в Глобусе,на Бессарабском рынке и на Львовской площади батрачить,так что АТБ ещё молодец,правда в Билле,можно сказать курорт,по сравнению с потоком АТБ...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:45

  somilitark написав:
кстати,в Бердичеве было на дверях объявление,мол нужны работники во Львов в АТБ,грят оплатим общагу,плюс з.п. на уровне киевского АТБ,вот что значит все свалили на заработки,уже предлагают ехать на заработки туда,откуда все уехали :shock:


Вполне верится. На Западной никогда не был, но по слухам "там" или работают за границей или ... нигде. ))
Объявление от Биллы с доплатой за проезд сам видел в Киеве в транспорте расклеено.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

з - зависть

http://www.the-village.com.ua/village/c ... hrutnikami

и вдогонку, на ту же тему:

https://nashkiev.ua/novosti/v-kgga-posc ... nt=novosti
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:14

  Faceless написав:Кстати, недавно случаем забрел в АТБ, там же рекламки с вакансиями:
продавец-кассир - 7400
грузчики, охранники - 7500
уборщицы - 6000

Так это самые низкооплачиваемые вакансии в одной из самых дешевых сетей с самыми низкими ЗП. Дно ЗП по Киеву можно сказать

Рекламки висят. А текучка мама не горюй. Подозреваю, что на "заборе" пишут одно, а в реале человек получает меньше.
Вы найдите людей что уволились из атб (фора,эко-маркет и торговые подобные сети), они вам не такую радужную картину опишут.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:27

  zahar_ написав:Рекламки висят. А текучка мама не горюй. Подозреваю, что на "заборе" пишут одно, а в реале человек получает меньше.
Вы найдите людей что уволились из атб (фора,эко-маркет и торговые подобные сети), они вам не такую радужную картину опишут.

Есть специализированные сайты, где работники пишут отзывы о работодателях. Но наверно жители розовостенного бункера скажут, что там пишут только обиженные, или конкуренты очерняют, и т.п.
Первая ссылка из гугла:
http://www.vnutri.org/atb-market/
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:30

  kingkongovets написав:з - зависть

http://www.the-village.com.ua/village/c ... hrutnikami

и вдогонку, на ту же тему:

https://nashkiev.ua/novosti/v-kgga-posc ... nt=novosti

Зрада. Маршррутчики ещё конечно не кровопийцы. Недавно в суботу надо было подъехать с ЖК Тампере на Лесной где-то около 21:00, Ждал маршрутку на морозе 25 минут. Народу в салоне было как шпротов в банке. Путешествие было не из приятных.
Кстати прямого комунального транспорта с Тампере на Лесной нет.
Считаю, что по Киеву все разговоры о избавлении от маршруток, это выдавить с рынка тех что есть, а поставить своих.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:скажут, что там пишут только обиженные

Так это факт
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  kingkongovets написав:з - зависть

http://www.the-village.com.ua/village/c ... hrutnikami

и вдогонку, на ту же тему:

https://nashkiev.ua/novosti/v-kgga-posc ... nt=novosti

Зрада. Маршррутчики ещё конечно не кровопийцы. Недавно в суботу надо было подъехать с ЖК Тампере на Лесной где-то около 21:00, Ждал маршрутку на морозе 25 минут. Народу в салоне было как шпротов в банке. Путешествие было не из приятных.
Кстати прямого комунального транспорта с Тампере на Лесной нет.
Считаю, что по Киеву все разговоры о избавлении от маршруток, это выдавить с рынка тех что есть, а поставить своих.


а я считаю, шо если киев-пасс-транс превратить в открытое акционерное общество, то маршрутчиков можно вывести шо тараканов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:44

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:скажут, что там пишут только обиженные

Так это факт

Модератор, мож уже пора с флудом подвязывать? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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