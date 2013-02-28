Вам бы батенька предысторию не поленится и освоить.
А то у вас как у Аллы Пугачёвой : "Пришла и говорю"
Обсуждаются реальные заробитки пересичных в контексте цен на киевскую недвижимость.
135 серия.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:11
Вам бы батенька предысторию не поленится и освоить.
А то у вас как у Аллы Пугачёвой : "Пришла и говорю"
Обсуждаются реальные заробитки пересичных в контексте цен на киевскую недвижимость.
135 серия.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:28
Давече звонило рыло и продавливало по телефону инфу готовы ли собственники недвижимости в "клубнос доме" идти на уступки и продать прелесЦ за 30 куе (дескать у него есть клиент что готов купить за эти деньги).
Предложение морды было проигнорировано.
Боремся не только с заманухами, но и со лжепредложениями морд.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 20:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А Захар-то, несмотря на том, что несет пургу про каких-то там дулевтыкателей новостроям, а между тем на ус мотает - сам пытается от шлака избавиться.
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