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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 214215216217

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 509
Висота стель
4%
21
Гарний вигляд з вікон
10%
50
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
11
Зручна локація
22%
110
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
40
Раціональне планування та метраж
16%
79
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
19
Ціна
19%
97
Якість будівництва
14%
73
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:11

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:скажут, что там пишут только обиженные

Так это факт

Модератор, мож уже пора с флудом подвязывать? :shock:

Вам бы батенька предысторию не поленится и освоить.
А то у вас как у Аллы Пугачёвой : "Пришла и говорю" :mrgreen:
Обсуждаются реальные заробитки пересичных в контексте цен на киевскую недвижимость.
135 серия. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:28

Давече звонило рыло и продавливало по телефону инфу готовы ли собственники недвижимости в "клубнос доме" идти на уступки и продать прелесЦ за 30 куе (дескать у него есть клиент что готов купить за эти деньги).
Предложение морды было проигнорировано.
Боремся не только с заманухами, но и со лжепредложениями морд.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Захар-то, несмотря на том, что несет пургу про каких-то там дулевтыкателей новостроям, а между тем на ус мотает - сам пытается от шлака избавиться.
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