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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 216217218219>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 514
Висота стель
4%
21
Гарний вигляд з вікон
10%
51
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
11
Зручна локація
22%
111
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
40
Раціональне планування та метраж
16%
80
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
19
Ціна
19%
98
Якість будівництва
14%
74
Всього голосів : 514
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:45

  airmax78 написав:Смотрю на луне новостройки Одессы... Какое-то сплошное мрачнейшее г0внище за абсолютно охреневший прайс. Такое впечатление, что самых конченных архитекторов со всей Украины отправляют в ссылку в Одессу.
Два светлых пятна на карте: Кандинский от Риверсайда и Манхеттен от каких-то стремных ребят. А, ну еще Гринвуд более-менее (но инвесторы уже колхозят фасад) и домик в море-окияне, которому все никак не сложат цену.
Грустно.


Да, вроде и строек полно, а выбрать нечего. На прошлой неделе вышел новый ЖК в центре (на Еврейской), так еще площадка не расчищена, а стартовые цены от 1250 у.е. Бизнес-класс, 7 секций на маленьком пятачке.
А мой воздух продолжает в цене подрастать. Если так дальше пойдет, то за 2 года до 100% прибыли может дотянуть.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:17

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Смотрю на луне новостройки Одессы... Какое-то сплошное мрачнейшее г0внище за абсолютно охреневший прайс. Такое впечатление, что самых конченных архитекторов со всей Украины отправляют в ссылку в Одессу.
Два светлых пятна на карте: Кандинский от Риверсайда и Манхеттен от каких-то стремных ребят. А, ну еще Гринвуд более-менее (но инвесторы уже колхозят фасад) и домик в море-окияне, которому все никак не сложат цену.
Грустно.

Да, вроде и строек полно, а выбрать нечего. На прошлой неделе вышел новый ЖК в центре (на Еврейской), так еще площадка не расчищена, а стартовые цены от 1250 у.е. Бизнес-класс, 7 секций на маленьком пятачке.
А мой воздух продолжает в цене подрастать. Если так дальше пойдет, то за 2 года до 100% прибыли может дотянуть.


Та да, Будова на территории Чаеразвесочной фабрики, купленной 2 года назад за 3 копейки (http://dumskaya.net/news/odesskuyu-chay ... at-072707/)
И по 1250 на стадии даже не воздух над котлованом, а "здание под снос над котлованом". Пипец. Просто пипец.
Все больше склоняюсь в сторону Кандинского. Хотя там тоже стадия: мечты о будущем.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 30 січ, 2018 00:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Все больше склоняюсь в сторону Кандинского. Хотя там тоже стадия: мечты о будущем.


У Кандинского сейчас самое приятное соотношение расположения и цены. Но новый для Одессы застройщик и землю там не очень законно отводили. Сможет ли он порешать проблемы, если они возникнут с уходом Труханова. Т.е. риск выше среднего, но он учтен в цене.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:25

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Все больше склоняюсь в сторону Кандинского. Хотя там тоже стадия: мечты о будущем.


У Кандинского сейчас самое приятное соотношение расположения и цены. Но новый для Одессы застройщик и землю там не очень законно отводили. Сможет ли он порешать проблемы, если они возникнут с уходом Труханова. Т.е. риск выше среднего, но он учтен в цене.

Нет никого хуже национальных одесских застройщиков. Так что "новый для Одессы застройщик" - для меня это скорее плюс, чем минус.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:25

А второй мой проект оказался менее удачным (строят долго и муторно, рядом еще пару строек начали). Вышла я из него, благодаря тому, что квартир моей планировки в продаже не было. Всего 20% за два года.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так что "новый для Одессы застройщик" - для меня это скорее плюс, чем минус.


Не факт. Сколько домов варяги смогли достроить? Я пару штук только знаю.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но мне кажется, одесский рынок уже слегка перегрет. В Одессу, конечно, из окрестных сел тоже много народу едет, но совсем с другими деньгами чем в Киев. А как для курортной недвиги, ценник в Одессе уже вышел за рамки здравого смысла. Так что если эмоциональной привязки нет, как у меня, то нах нужна эта абсолютно оверпрайсд и не очень качественная недвига в Одессе - понять непросто.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:37

  airmax78 написав:Но мне кажется, одесский рынок уже слегка перегрет. В Одессу, конечно, из окрестных сел тоже много народу едет, но совсем с другими деньгами чем в Киев. А как для курортной недвиги, ценник в Одессе уже вышел за рамки здравого смысла. Так что если эмоциональной привязки нет, как у меня, то нах нужна эта абсолютно оверпрайсд и не очень качественная недвига в Одессе - понять непросто.


Не знаю, кому нужна одесская недвига и зачем, но цены в хороших местах только растут, уже и на хрущики тоже.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот реально если в Киеве я жалею, что в каких-то домах не купил. То в Одессе даже пожалеть не о чем. Ну, разве что Гринвуд.
Строительная отрасль в Одессе в руках каких-то абсолютных жлобов. И это меня сильно удивляет. Застройщики в Киеве куда более продвинутые и современные.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 00:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну, разве что Гринвуд.


Гринвуд не строят, а мусолят уже сколько лет. Не верю, что там что-то нормальное получится. Да и место стремное, на обрыве. Я бы из соображений безопасности там жить не стала.
Elensk
 
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