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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 216217218219

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 514
Висота стель
4%
21
Гарний вигляд з вікон
10%
51
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
11
Зручна локація
22%
111
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
40
Раціональне планування та метраж
16%
80
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
19
Ціна
19%
98
Якість будівництва
14%
74
Всього голосів : 514
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:55

  Elensk написав:Не знаю, кому нужна одесская недвига и зачем, но цены в хороших местах только растут, уже и на хрущики тоже.


Одеса - це насамперед порт плюс понти, і все це помножене на справжню любов одеситів до свого міста. Щоб по справжньому це відчути і зрозуміти - треба народитись і вирости в Одесі. Так що дорога нерухомість в Одесі - це нормально.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 03:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Смотрю на луне новостройки Одессы... Какое-то сплошное мрачнейшее г0внище за абсолютно охреневший прайс. Такое впечатление, что самых конченных архитекторов со всей Украины отправляют в ссылку в Одессу.
Два светлых пятна на карте: Кандинский от Риверсайда и Манхеттен от каких-то стремных ребят. А, ну еще Гринвуд более-менее (но инвесторы уже колхозят фасад) и домик в море-окияне, которому все никак не сложат цену.
Грустно.
Ну если на Луне так печально, смотрите на Марсе
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:37

  Faceless написав:
airmax78 написав:Смотрю на луне новостройки Одессы... Какое-то сплошное мрачнейшее г0внище за абсолютно охреневший прайс. Такое впечатление, что самых конченных архитекторов со всей Украины отправляют в ссылку в Одессу.
Два светлых пятна на карте: Кандинский от Риверсайда и Манхеттен от каких-то стремных ребят. А, ну еще Гринвуд более-менее (но инвесторы уже колхозят фасад) и домик в море-окияне, которому все никак не сложат цену.
Грустно.
Ну если на Луне так печально, смотрите на Марсе

Вы вот взяли и посадили на измену владельцев Марсианской недвижимости.
slonslon
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