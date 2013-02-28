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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 січ, 2018 01:55
Elensk написав:
Не знаю, кому нужна одесская недвига и зачем, но цены в хороших местах только растут, уже и на хрущики тоже.
Одеса - це насамперед порт плюс понти, і все це помножене на справжню любов одеситів до свого міста. Щоб по справжньому це відчути і зрозуміти - треба народитись і вирости в Одесі. Так що дорога нерухомість в Одесі - це нормально.
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galadriel
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Додано: Вів 30 січ, 2018 03:43
airmax78 написав:Смотрю на луне новостройки Одессы... Какое-то сплошное мрачнейшее г0внище за абсолютно охреневший прайс. Такое впечатление, что самых конченных архитекторов со всей Украины отправляют в ссылку в Одессу.
Два светлых пятна на карте: Кандинский от Риверсайда и Манхеттен от каких-то стремных ребят. А, ну еще Гринвуд более-менее (но инвесторы уже колхозят фасад) и домик в море-окияне, которому все никак не сложат цену.
Грустно.
Ну если на Луне так печально, смотрите на Марсе
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Вів 30 січ, 2018 08:37
Faceless написав:
airmax78 написав:Смотрю на луне новостройки Одессы... Какое-то сплошное мрачнейшее г0внище за абсолютно охреневший прайс. Такое впечатление, что самых конченных архитекторов со всей Украины отправляют в ссылку в Одессу.
Два светлых пятна на карте: Кандинский от Риверсайда и Манхеттен от каких-то стремных ребят. А, ну еще Гринвуд более-менее (но инвесторы уже колхозят фасад) и домик в море-окияне, которому все никак не сложат цену.
Грустно.
Ну если на Луне так печально, смотрите на Марсе
Вы вот взяли и посадили на измену владельцев Марсианской недвижимости.
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slonslon
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