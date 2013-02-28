Завод Порошенко-Кононенко купил сыра на 200 миллионов, чтобы оптимизировать налоги

Завод «Кузница на Рыбальском», что принадлежит президенту Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко, в 2013-2015 годах оптимизировать около 13 млн гривен налогов с помощью покупки сыра. Об этом говорится в сюжете программы «Наші Гроші».



В 2013-2015 годах на уровне с закупкой производственных материалов для своего промышленного производства, «Кузница» в таких же в промышленных масштабах покупает сыр и сухое молоко.



По данным журналистов, за эти три года завод перечислил фирмам «Консалтинговая Фирма «Прометей», «Миргородский сыродельный комбинат» и «Рось» (все три входили в группу компаний Milkiland) в целом более 220 млн грн за 2,721 тысячи тонн сыра и 215 тонн сухого молока.



Четверть этих закупок провели в один день — 31 декабря 2014 года. Тогда «Кузница» списала на сыр 52 млн грн.



На запрос программы завод ответил, что не может предоставить информацию об этих закупках, поскольку не сохранил документацию. Вопрос о налогах «Кузня» проигнорировала.



В группе компаний Milkiland подтвердили продажу сыра «Кузнице». В то же время отметили, что после продажи сыр «Кузницы» физически не поставлялся, а экспортировался компаниями Milkiland от имени «Ленинской кузницы» по договору комиссии.



«Мы через завод «Ленинская Кузница» экспортировали товар, мы отдавали им товар, потом забирали его на комиссию, «Милкиленд-Украина» отправляла его на экспорт», — описывает контракт исполнительный директор Анатолий Юркевич.

Целью операции для Milkiland было возмещения НДС, которое задолжала группе государство, за счет «Ленинской кузницы».



Общая схема выглядит следующим образом: когда экспортеры продают товар за границу, то государство должно компенсировать им налог на добавленную стоимость.



Эта компенсация начисляется, однако ее выплата задерживается на неопределенное время.



Тогда экспортер, которому государство должно компенсацию, «на бумаге» продает свой товар компании, которая наоборот, имеет налоговую задолженность перед бюджетом. И потом от имени этой компании проводит экспорт.



Компенсацию НДС, которую государство должно провести этому «транзитному» экспортеру — нет необходимости ожидать.



Поскольку у него самого есть долг перед бюджетом, «транзитер» просто списывает его «взаимозачетом».



«Мы решали свои проблемы с компенсацией НДС, которые на тот момент были в государстве. Они нам отдавали НДС и мы были счастлив «, — объясняет Юркевич.

Если выгода производителя в описанной схеме очевидна, то польза от оптимизации «транзитному» экспортеру — непонятна. Покупая сыр — он живыми деньгами теряет ту же сумму, на которую «скосил» себе налогов.



Юркевич рассказывает, что выгода «Кузницы» заключалась в скидке, которую фирме делали на товар.



«Денег от экспортера заходило больше, нам перечислялось поменьше. На тот момент это было 5-10% от суммы компенсированного НДС. От 13 млн грн НДС, если мы говорим о 10%, — это 1,3 млн грн. Вот, соответственно, мы продали им на 67 млн ​​грн продукции, а от наших клиентов им зашло 68,3 млн грн. Миллион триста тысяч остались у них в качестве вознаграждения», — заявил он.

В Milkiland отмечают, что операции с сыром — это была вполне законная оптимизация налогов, прибегнуть к которой заставили украинские налоговые реалии.



Однако суммы транзакций называют втрое меньшими, чем зафиксировано в данных программы.

«У нас сумма операций общая была 270 млн. Есть два различных блока. На 80 млн были операции продажи и дальнейшего экспорта. На 160 млн были операции «ответственного хранения» и возврат товара. Это было обеспечение гарантийное по подписке. По «160» вот этих — деньги не двигались, а по «80» деньги двигались и копейка в копейку были выплачены», — заявили в Milkiland.

По этой версии легальной оптимизации, «Кузница» — предприятие с чистым доходом от реализации в 2013-2015 годах почти в полмиллиарда гривен — приняла участие в этой схеме ради 1,3 млн грн (0,28% от доходности).



В судебном реестре содержится ряд уголовных производств по аналогичным историям: так же как и «Кузня» покупали «налоговый сыр» еще как минимум 6 различных фирм из 4 областей. В этих операциях фискалы заподозрили уклонение от уплаты налогов. Отмечается, что приговоров по этим производствами в судебном реестре нет.



Однако, касательно «Кузницы» отсутствует в реестре и само производство, хотя ее «сырные» контракты в десяток раз больше контрактов других фирм.



Кроме операций по оптимизации НДС — вызывает вопросы уплата налога на прибыль.



За последние 15 лет предприятие ощутимую прибыль декларировало лишь дважды, остальное время отчитывается или об убытке, либо о «выходе в ноль».



В прошлом году «Кузница» уже фигурировала в расследовании «Наших Грошей» относительно коррупционных схем в оборонной сфере. Три государственных бронетанковых завода слили 100 миллионов гривен на «фирму-прокладку», после чего деньги незаконно обналичивались и исчезали.



Тогда оказалось, что на эту же прокладку перечисляла средства и «Кузница», а также более того — организаторы схемы оказались связанными с президентским заводом.



Крупнейший акционер завода «Кузница на Рыбальском» — фонд «Прайм Эссетс Капитал» Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду «ВИК» Игоря Кононенко.