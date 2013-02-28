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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 234235236237>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 523
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
10%
51
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
11
Зручна локація
22%
113
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
41
Раціональне планування та метраж
15%
81
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
19
Ціна
19%
100
Якість будівництва
15%
76
Всього голосів : 523
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:38

  Труссо написав:у меня вопрос: почему первичка разлетается как горячие пирожки а вторичка стоит?

Например, возьмем новострой. стоимость его при котловане была 0.6к/метр долл. После ввода в эксплуатацию, он стоит 0.8к.метр долл.

Например инвестор купил, подождал доков, сделал ремонт(вложил 0.2к долл) и хочет продать. Например по цене 1000 долл за метр. (0.8 текущая цена + 0.2 - ремонт - т.е. ремонт отдает по себестоимости) И продать не может! Квартира стоит пол года уже!
при том голые стены берут а с ремонтом не хотят!

почему? не понимаю...
хотя это реальная экономия и времени и нерв!

Потому что когда речь идет о бюджетном новострое - там у покупана каждый доллар на счету и ему просто не из чего переплатить за ремонт. И вообще наш народ-умелец-на-все-руки-мастер не любит платить за чужие ремонты. Все хочет сделать сам, под себя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, инвест идея.
в связи с тем что НБУ поднял не слабо учетную ставку, скоро скорректируются цены на ОВГЗ. Т.е я думаю что при доходности например в 19-20% можно смело покупать ОВГЗ и получать нормальный доход ближайшие лет 5! и не париться с недвигой

советую взять на заметку что б потом не кусать локти
Востаннє редагувалось Труссо в Вів 30 січ, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Труссо
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:40

  airmax78 написав:
  Труссо написав:у меня вопрос: почему первичка разлетается как горячие пирожки а вторичка стоит?

Например, возьмем новострой. стоимость его при котловане была 0.6к/метр долл. После ввода в эксплуатацию, он стоит 0.8к.метр долл.

Например инвестор купил, подождал доков, сделал ремонт(вложил 0.2к долл) и хочет продать. Например по цене 1000 долл за метр. (0.8 текущая цена + 0.2 - ремонт - т.е. ремонт отдает по себестоимости) И продать не может! Квартира стоит пол года уже!
при том голые стены берут а с ремонтом не хотят!

почему? не понимаю...
хотя это реальная экономия и времени и нерв!

Потому что когда речь идет о бюджетном новострое - там у покупана каждый доллар на счету и ему просто не из чего переплатить за ремонт. И вообще наш народ-умелец-на-все-руки-мастер не любит платить за чужие ремонты. Все хочет сделать сам, под себя.


ну это бред. т.к. ремонт готорый делался год назад и вышел 200 баксов с мебелью и техникой - сейчас обойдется в 250 минимум! все цены выросли и значительно!
Труссо
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41

  Труссо написав:у меня вопрос: почему первичка разлетается как горячие пирожки а вторичка стоит?

  Zebra написав:Классическое пузыренадувание произошло, а вам хоть в глаза сцы.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пузыря нет, т.к. количество изношенного жилья зашкаливает. еще лет 50 можно строить
Труссо
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Или переименовывают Патриса Лумумбы в ИП2, а пересекает ее улица им НКВДшника Кудри, который, вроде как, руководил подрывом Крещатика и уничтожал лидеров ОУН. И теперь эта улица входит в Серебряную милю. Позир!


и ковпака там же
ее первоначальное название - болотная, потом она стала митрофановской
а кудри раньше была боенской - там были скотобойни
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 січ, 2018 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:44

  hume написав:
  reus написав:
  hume"[quote="4280749:antonivs3 написав:как раз перед домом на Малиновского кофэ пью иногда и из автобуса гляжу на такие же вдоль Г.Сталинграда, задумываясь- какие помещения там на поворотах?
Да- Г.Сталинграда и Малиновского попали под боротьбу с названиями.

А никто не знает почему попали под переименование Кутузова и Суворова. Вроде не комунисты)

Это не наши герои, а москалей. Зачем нам продвигать их имперскую идеологию захватнических воин. Мы сами жертвы, 400 лет колония московии. Но если вы москаль, другое дело :mrgreen:

Мечников и подвысоцкий тоже далеко не украинцы.[/quote]
Мечников и Подвысоцкий не были полководцами.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:45

  Труссо написав:пузыря нет, т.к. количество изношенного жилья зашкаливает. еще лет 50 можно строить

Где строить? Свободных и интересных локаций больше нет. Стройбанам уже нечем привлекать инвесторов, кроме как бесполезными для жилых домов отельными элементами. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 30 січ, 2018 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:48

  kingkongovets написав:
reus написав:
  hume"[quote="4280749:antonivs3 написав:как раз перед домом на Малиновского кофэ пью иногда и из автобуса гляжу на такие же вдоль Г.Сталинграда, задумываясь- какие помещения там на поворотах?
Да- Г.Сталинграда и Малиновского попали под боротьбу с названиями.

А никто не знает почему попали под переименование Кутузова и Суворова. Вроде не комунисты)

Это не наши герои, а москалей. Зачем нам продвигать их имперскую идеологию захватнических воин. Мы сами жертвы, 400 лет колония московии. Но если вы москаль, другое дело


вы правы, а горький тоже не наш герой? шолом алейхем, драйзер и руставелли наши?
и почему раз уж так уж не вернуть опять же исторические названия - если горький так и быть пособник комуняк, то шо помешало опять вернуть половине улицы до федорова (бывшей жандармской) название кузнечной, а оттуда и до лыбедской набережно- лыбедской?[/quote]
Лично я, не против.
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Востаннє редагувалось reus в Вів 30 січ, 2018 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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