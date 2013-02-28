Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Труссо написав:у меня вопрос: почему первичка разлетается как горячие пирожки а вторичка стоит?
Например, возьмем новострой. стоимость его при котловане была 0.6к/метр долл. После ввода в эксплуатацию, он стоит 0.8к.метр долл.
Например инвестор купил, подождал доков, сделал ремонт(вложил 0.2к долл) и хочет продать. Например по цене 1000 долл за метр. (0.8 текущая цена + 0.2 - ремонт - т.е. ремонт отдает по себестоимости) И продать не может! Квартира стоит пол года уже! при том голые стены берут а с ремонтом не хотят!
почему? не понимаю... хотя это реальная экономия и времени и нерв!
Потому что когда речь идет о бюджетном новострое - там у покупана каждый доллар на счету и ему просто не из чего переплатить за ремонт. И вообще наш народ-умелец-на-все-руки-мастер не любит платить за чужие ремонты. Все хочет сделать сам, под себя.
кстати, инвест идея. в связи с тем что НБУ поднял не слабо учетную ставку, скоро скорректируются цены на ОВГЗ. Т.е я думаю что при доходности например в 19-20% можно смело покупать ОВГЗ и получать нормальный доход ближайшие лет 5! и не париться с недвигой
советую взять на заметку что б потом не кусать локти
Востаннє редагувалось Труссо в Вів 30 січ, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Труссо написав:у меня вопрос: почему первичка разлетается как горячие пирожки а вторичка стоит?
Например, возьмем новострой. стоимость его при котловане была 0.6к/метр долл. После ввода в эксплуатацию, он стоит 0.8к.метр долл.
Например инвестор купил, подождал доков, сделал ремонт(вложил 0.2к долл) и хочет продать. Например по цене 1000 долл за метр. (0.8 текущая цена + 0.2 - ремонт - т.е. ремонт отдает по себестоимости) И продать не может! Квартира стоит пол года уже! при том голые стены берут а с ремонтом не хотят!
почему? не понимаю... хотя это реальная экономия и времени и нерв!
Потому что когда речь идет о бюджетном новострое - там у покупана каждый доллар на счету и ему просто не из чего переплатить за ремонт. И вообще наш народ-умелец-на-все-руки-мастер не любит платить за чужие ремонты. Все хочет сделать сам, под себя.
ну это бред. т.к. ремонт готорый делался год назад и вышел 200 баксов с мебелью и техникой - сейчас обойдется в 250 минимум! все цены выросли и значительно!
Труссо написав:у меня вопрос: почему первичка разлетается как горячие пирожки а вторичка стоит?
Zebra написав:Классическое пузыренадувание произошло, а вам хоть в глаза сцы.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78 написав:Или переименовывают Патриса Лумумбы в ИП2, а пересекает ее улица им НКВДшника Кудри, который, вроде как, руководил подрывом Крещатика и уничтожал лидеров ОУН. И теперь эта улица входит в Серебряную милю. Позир!
и ковпака там же ее первоначальное название - болотная, потом она стала митрофановской а кудри раньше была боенской - там были скотобойни
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 січ, 2018 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume"[quote="4280749:antonivs3 написав:как раз перед домом на Малиновского кофэ пью иногда и из автобуса гляжу на такие же вдоль Г.Сталинграда, задумываясь- какие помещения там на поворотах? Да- Г.Сталинграда и Малиновского попали под боротьбу с названиями.
А никто не знает почему попали под переименование Кутузова и Суворова. Вроде не комунисты)
Это не наши герои, а москалей. Зачем нам продвигать их имперскую идеологию захватнических воин. Мы сами жертвы, 400 лет колония московии. Но если вы москаль, другое дело
Мечников и подвысоцкий тоже далеко не украинцы.[/quote] Мечников и Подвысоцкий не были полководцами.
Труссо написав:пузыря нет, т.к. количество изношенного жилья зашкаливает. еще лет 50 можно строить
Где строить? Свободных и интересных локаций больше нет. Стройбанам уже нечем привлекать инвесторов, кроме как бесполезными для жилых домов отельными элементами.
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 30 січ, 2018 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
hume"[quote="4280749:antonivs3 написав:как раз перед домом на Малиновского кофэ пью иногда и из автобуса гляжу на такие же вдоль Г.Сталинграда, задумываясь- какие помещения там на поворотах? Да- Г.Сталинграда и Малиновского попали под боротьбу с названиями.
А никто не знает почему попали под переименование Кутузова и Суворова. Вроде не комунисты)
Это не наши герои, а москалей. Зачем нам продвигать их имперскую идеологию захватнических воин. Мы сами жертвы, 400 лет колония московии. Но если вы москаль, другое дело
вы правы, а горький тоже не наш герой? шолом алейхем, драйзер и руставелли наши? и почему раз уж так уж не вернуть опять же исторические названия - если горький так и быть пособник комуняк, то шо помешало опять вернуть половине улицы до федорова (бывшей жандармской) название кузнечной, а оттуда и до лыбедской набережно- лыбедской?[/quote] Лично я, не против.