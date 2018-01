Додано: Вів 30 січ, 2018 20:42

airmax78 написав: Или переименовывают Патриса Лумумбы в ИП2, а пересекает ее улица им НКВДшника Кудри, который, вроде как, руководил подрывом Крещатика и уничтожал лидеров ОУН. И теперь эта улица входит в Серебряную милю. Позир!



и ковпака там же

ее первоначальное название - болотная, потом она стала митрофановской

а кудри раньше была боенской - там были скотобойни и ковпака там жеее первоначальное название - болотная, потом она стала митрофановскойа кудри раньше была боенской - там были скотобойни

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 30 січ, 2018 20:44, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.