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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 234235236237

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 523
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
10%
51
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
11
Зручна локація
22%
113
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
41
Раціональне планування та метраж
15%
81
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
19
Ціна
19%
100
Якість будівництва
15%
76
Всього голосів : 523
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:49

  Эгоист написав:
  Труссо написав:пузыря нет, т.к. количество изношенного жилья зашкаливает. еще лет 50 можно строить

Где строить? Свободных и интересных локаций больше нет. Инвесторов уже нечем привлекать, кроме как бесполезными для жилых домов отельными элементами. :mrgreen:

не делайте мне смешно.
места строить более чем достаточно.
могу сходу 2 места привести. один из них масштабный проект на лет 7-10
Труссо
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:50

  Труссо написав:
  Эгоист написав:
  Труссо написав:пузыря нет, т.к. количество изношенного жилья зашкаливает. еще лет 50 можно строить

Где строить? Свободных и интересных локаций больше нет. Инвесторов уже нечем привлекать, кроме как бесполезными для жилых домов отельными элементами. :mrgreen:

не делайте мне смешно.
места строить более чем достаточно.
могу сходу 2 места привести. один из них масштабный проект на лет 7-10

Приведите. Желательно для объектов бизнес-класса.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:52

  hume написав:Опа опа, значит Суворов и Кутузов не наши герои, а, плять Раевский наш герой.

Точно москаль :mrgreen:
А независимость Украины как кость в горле. Да?
Востаннє редагувалось reus в Вів 30 січ, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

reus написав:
  hume написав:Опа опа, значит Суворов и Кутузов не наши герои, а, плять Раевский наш герой.

Точно москаль :mrgreen:


не, просто с востока)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:56

  kingkongovets написав:
reus написав:
  hume написав:Опа опа, значит Суворов и Кутузов не наши герои, а, плять Раевский наш герой.

Точно москаль :mrgreen:


не, просто с востока)

Стус тоже был из Донецка. Знаю много реальных патриотов из востока. Восток он разный.
Москаль или коллаборационист.
Востаннє редагувалось reus в Вів 30 січ, 2018 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 21:00

  Эгоист написав:Приведите. Желательно для объектов бизнес-класса.


лукьяновка, там где Unit.City - масштабировавший проект жилой застройки скоро стартует. собственник земли - UDP
печерск, на месте завода арсенал. старт через 1-2 года
Труссо
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

reus написав:
  kingkongovets написав:
reus написав:[quote="4280804:hume"]Опа опа, значит Суворов и Кутузов не наши герои, а, плять Раевский наш герой.

Точно москаль :mrgreen:


не, просто с востока)

Стус тоже был из Донецка. Знаю много реальных патриотов из востока. Восток он разный.[/quote]

я тоже, я говорил с точки зрения филолога)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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