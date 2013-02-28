|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:49
Эгоист написав: Труссо написав:
пузыря нет, т.к. количество изношенного жилья зашкаливает. еще лет 50 можно строить
Где строить? Свободных и интересных локаций больше нет. Инвесторов уже нечем привлекать, кроме как бесполезными для жилых домов отельными элементами.
не делайте мне смешно.
места строить более чем достаточно.
могу сходу 2 места привести. один из них масштабный проект на лет 7-10
-
Труссо
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 27.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:50
Труссо написав: Эгоист написав: Труссо написав:
пузыря нет, т.к. количество изношенного жилья зашкаливает. еще лет 50 можно строить
Где строить? Свободных и интересных локаций больше нет. Инвесторов уже нечем привлекать, кроме как бесполезными для жилых домов отельными элементами.
не делайте мне смешно.
места строить более чем достаточно.
могу сходу 2 места привести. один из них масштабный проект на лет 7-10
Приведите. Желательно для объектов бизнес-класса.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
-
Эгоист
-
-
- Повідомлень: 2952
- З нами з: 22.08.16
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:52
hume написав:
Опа опа, значит Суворов и Кутузов не наши герои, а, плять Раевский наш герой.
Точно москаль
А независимость Украины как кость в горле. Да?
Востаннє редагувалось reus
в Вів 30 січ, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:53
reus написав: hume написав:
Опа опа, значит Суворов и Кутузов не наши герои, а, плять Раевский наш герой.
Точно москаль
не, просто с востока)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3144
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:56
kingkongovets написав: reus написав: hume написав:
Опа опа, значит Суворов и Кутузов не наши герои, а, плять Раевский наш герой.
Точно москаль
не, просто с востока)
Стус тоже был из Донецка. Знаю много реальных патриотов из востока. Восток он разный.
Москаль или коллаборационист.
Востаннє редагувалось reus
в Вів 30 січ, 2018 21:00, всього редагувалось 1 раз.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 січ, 2018 21:00
Эгоист написав:
Приведите. Желательно для объектов бизнес-класса.
лукьяновка, там где Unit.City - масштабировавший проект жилой застройки скоро стартует. собственник земли - UDP
печерск, на месте завода арсенал. старт через 1-2 года
-
Труссо
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 27.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 січ, 2018 21:00
reus написав: kingkongovets написав:
reus написав:[quote="4280804:hume"]Опа опа, значит Суворов и Кутузов не наши герои, а, плять Раевский наш герой.
Точно москаль
не, просто с востока)
Стус тоже был из Донецка. Знаю много реальных патриотов из востока. Восток он разный.[/quote]
я тоже, я говорил с точки зрения филолога)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3144
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|