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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 січ, 2018 22:45
Труссо написав:
да и что такое лям грн? всего лишь 30+ тыщ баксов
реально смешно
Для большинства это далеко за порогом риска, открываемого на гривну.
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airmax78
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Додано: Вів 30 січ, 2018 22:56
airmax78 написав: Труссо написав: airmax78 написав:
Вход в ОВГЗ от ляма гривен. И это не последние деньги должны быть, а так, оперативный резерв. Те, у кого есть такие деньги, зашли в ОВГЗ, не беспокойтесь. Остальным там делать нечего.
чушь несете) номинал 1000 грн. стоимость сделки 500 грн. ликвидность отличная. любой обїем можете купить.
И минимальная сумма лота ...? даже если заходить через какую-нить помойку
минимальная сумма лота - 1 шт
заходите через УБ или ПФТС, все брокеры туда предоставляют доступ.
дам совет - набираете пару банков и на прямую договариваетесь сколько хотите купить штук овгз. Они выставляют в терминале и вы просто нажимаете кнопку "подтвердить" и все.
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Труссо
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Додано: Вів 30 січ, 2018 22:56
airmax78 написав: Труссо написав:
да и что такое лям грн? всего лишь 30+ тыщ баксов
реально смешно
Для большинства это далеко за порогом риска, открываемого на гривну.
покупайте валютные...правда доходность 5%, но никаких налогов!
если будет 7+, буду рассматривать валютки
ну и номинал - 1000 долл
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Труссо
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Додано: Вів 30 січ, 2018 22:58
airmax78 написав: Труссо написав:
да и что такое лям грн? всего лишь 30+ тыщ баксов
реально смешно
Для большинства это далеко за порогом риска, открываемого на гривну.
вы считаете что недвига более безрискованное вложение чем овгз?
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Труссо
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:00
Труссо написав:
минимальная сумма лота - 1 шт
заходите через УБ или ПФТС, все брокеры туда предоставляют доступ.
дам совет - набираете пару банков и на прямую договариваетесь сколько хотите купить штук овгз. Они выставляют в терминале и вы просто нажимаете кнопку "подтвердить" и все.
похоже, что это местная дафна
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baraka
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:15
Tribeca написав:
To all переименовальщики: скажите, а нужно какую-нибудь улицу переименовать в честь Кравчука? Кучмы? Ющенка?
Януковича? Порошенко?
Я б переименовал. У меня остались хорошие воспоминания о временах правления Ющенко.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:18
Знатоки, подскажите: дом на Лабораторном переулке 6.
Вроде был аццкий недострой с 2005 года.
А сейчас смотрю фотки - вроде как достроили, все прилично, шлакбаум на вьезде, лифты с поэтажным доступом по карточкам, все круто? Кто знает судьбу этого дома?
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Tribeca
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:22
Tribeca написав:
Знатоки, подскажите: дом на Лабораторном переулке 6.
Вроде был аццкий недострой с 2005 года.
А сейчас смотрю фотки - вроде как достроили, все прилично, шлакбаум на вьезде, лифты с поэтажным доступом по карточкам, все круто? Кто знает судьбу этого дома?
Интересовался пол года назад. Даже риелторы рекомендовали не связываться с этим домом. Рядом есть Престиж Холл, вот там дела обстоят получше.
А вы с какой целью интересуетесь?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:29
Эгоист написав: Tribeca написав:
Знатоки, подскажите: дом на Лабораторном переулке 6.
Вроде был аццкий недострой с 2005 года.
А сейчас смотрю фотки - вроде как достроили, все прилично, шлакбаум на вьезде, лифты с поэтажным доступом по карточкам, все круто? Кто знает судьбу этого дома?
Интересовался пол года назад. Даже риелторы рекомендовали не связываться с этим домом. Рядом есть Престиж Холл, вот там дела обстоят получше.
А вы с какой целью интересуетесь?
Удивился что он судя по фоткам достроен и заселен. Место хорошее
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Tribeca
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:35
Tribeca написав: Эгоист написав: Tribeca написав:
Знатоки, подскажите: дом на Лабораторном переулке 6.
Вроде был аццкий недострой с 2005 года.
А сейчас смотрю фотки - вроде как достроили, все прилично, шлакбаум на вьезде, лифты с поэтажным доступом по карточкам, все круто? Кто знает судьбу этого дома?
Интересовался пол года назад. Даже риелторы рекомендовали не связываться с этим домом. Рядом есть Престиж Холл, вот там дела обстоят получше.
А вы с какой целью интересуетесь?
Удивился что он судя по фоткам достроен и заселен. Место хорошее
СБУ-шный самдострой, у многих квартир проблемы с документами. Место на любителя. Очень крутой и длительный подъем на гору, часто ходить пешком мало-реально. Рядом с домом нет никакой инфраструктуры.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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