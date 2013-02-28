RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 238239240241>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 523
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
10%
51
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
11
Зручна локація
22%
113
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
41
Раціональне планування та метраж
15%
81
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
19
Ціна
19%
100
Якість будівництва
15%
76
Всього голосів : 523
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:45

  Труссо написав:да и что такое лям грн? всего лишь 30+ тыщ баксов
реально смешно

Для большинства это далеко за порогом риска, открываемого на гривну.
airmax78
 
Повідомлень: 23658
З нами з: 25.10.12
Подякував: 644 раз.
Подякували: 2690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:56

  airmax78 написав:
  Труссо написав:
  airmax78 написав:Вход в ОВГЗ от ляма гривен. И это не последние деньги должны быть, а так, оперативный резерв. Те, у кого есть такие деньги, зашли в ОВГЗ, не беспокойтесь. Остальным там делать нечего.


чушь несете) номинал 1000 грн. стоимость сделки 500 грн. ликвидность отличная. любой обїем можете купить.

И минимальная сумма лота ...? даже если заходить через какую-нить помойку

минимальная сумма лота - 1 шт
заходите через УБ или ПФТС, все брокеры туда предоставляют доступ.
дам совет - набираете пару банков и на прямую договариваетесь сколько хотите купить штук овгз. Они выставляют в терминале и вы просто нажимаете кнопку "подтвердить" и все.
Труссо
 
Заблокований
Повідомлень: 33
З нами з: 27.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:56

  airmax78 написав:
  Труссо написав:да и что такое лям грн? всего лишь 30+ тыщ баксов
реально смешно

Для большинства это далеко за порогом риска, открываемого на гривну.


покупайте валютные...правда доходность 5%, но никаких налогов!
если будет 7+, буду рассматривать валютки
ну и номинал - 1000 долл
Труссо
 
Заблокований
Повідомлень: 33
З нами з: 27.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:58

  airmax78 написав:
  Труссо написав:да и что такое лям грн? всего лишь 30+ тыщ баксов
реально смешно

Для большинства это далеко за порогом риска, открываемого на гривну.

вы считаете что недвига более безрискованное вложение чем овгз?
Труссо
 
Заблокований
Повідомлень: 33
З нами з: 27.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:00

  Труссо написав:минимальная сумма лота - 1 шт
заходите через УБ или ПФТС, все брокеры туда предоставляют доступ.
дам совет - набираете пару банков и на прямую договариваетесь сколько хотите купить штук овгз. Они выставляют в терминале и вы просто нажимаете кнопку "подтвердить" и все.


похоже, что это местная дафна
baraka
 
Повідомлень: 4342
З нами з: 09.10.12
Подякував: 635 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:15

  Tribeca написав:To all переименовальщики: скажите, а нужно какую-нибудь улицу переименовать в честь Кравчука? Кучмы? Ющенка? Януковича? Порошенко?

Я б переименовал. У меня остались хорошие воспоминания о временах правления Ющенко. :roll:
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 22.08.16
Подякував: 43 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Знатоки, подскажите: дом на Лабораторном переулке 6.

Вроде был аццкий недострой с 2005 года.

А сейчас смотрю фотки - вроде как достроили, все прилично, шлакбаум на вьезде, лифты с поэтажным доступом по карточкам, все круто? Кто знает судьбу этого дома?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2941
З нами з: 07.01.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:22

  Tribeca написав:Знатоки, подскажите: дом на Лабораторном переулке 6.

Вроде был аццкий недострой с 2005 года.

А сейчас смотрю фотки - вроде как достроили, все прилично, шлакбаум на вьезде, лифты с поэтажным доступом по карточкам, все круто? Кто знает судьбу этого дома?

Интересовался пол года назад. Даже риелторы рекомендовали не связываться с этим домом. Рядом есть Престиж Холл, вот там дела обстоят получше.
А вы с какой целью интересуетесь?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 22.08.16
Подякував: 43 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:29

  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Знатоки, подскажите: дом на Лабораторном переулке 6.

Вроде был аццкий недострой с 2005 года.

А сейчас смотрю фотки - вроде как достроили, все прилично, шлакбаум на вьезде, лифты с поэтажным доступом по карточкам, все круто? Кто знает судьбу этого дома?

Интересовался пол года назад. Даже риелторы рекомендовали не связываться с этим домом. Рядом есть Престиж Холл, вот там дела обстоят получше.
А вы с какой целью интересуетесь?



Удивился что он судя по фоткам достроен и заселен. Место хорошее
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2941
З нами з: 07.01.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:35

  Tribeca написав:
  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Знатоки, подскажите: дом на Лабораторном переулке 6.

Вроде был аццкий недострой с 2005 года.

А сейчас смотрю фотки - вроде как достроили, все прилично, шлакбаум на вьезде, лифты с поэтажным доступом по карточкам, все круто? Кто знает судьбу этого дома?

Интересовался пол года назад. Даже риелторы рекомендовали не связываться с этим домом. Рядом есть Престиж Холл, вот там дела обстоят получше.
А вы с какой целью интересуетесь?



Удивился что он судя по фоткам достроен и заселен. Место хорошее

СБУ-шный самдострой, у многих квартир проблемы с документами. Место на любителя. Очень крутой и длительный подъем на гору, часто ходить пешком мало-реально. Рядом с домом нет никакой инфраструктуры.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 22.08.16
Подякував: 43 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 238239240241>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1006, 1007, 1008
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10076 1841915
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 00:01
UA
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 17616
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31814
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3591)
31.01.2018 08:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.