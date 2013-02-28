ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?
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Додано: Сер 31 січ, 2018 01:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ой-ой-ой:
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?
Додано: Сер 31 січ, 2018 08:28
так і мусить бути! Середня ЗП 240 дол/міс не дає жодних шансів зростанню цін Кржн! То рожевоокулярники з кущів свистять про дорожай і підйом. В реалі ситуація гірка і невесела.
Я чекаю даних по ЗП за перший квартал. Впевнений, що то буде потужний удар! Совкошлак ще трохи подешевшає. А цінам довоєнним новобудів ще падати й падати!
P.S. Чергове підтвердження, що "Києв Фейслеса" існує лише в голові у рожевоокулярників.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 31 січ, 2018 09:04, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 31 січ, 2018 08:40
Завтра + на многих обьектах.
Если честно не представляю людей которые смотрели РТ, цп, скайлайн, тетрис, покупающих хату в голосеево 13.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Сер 31 січ, 2018 08:43
Додано: Сер 31 січ, 2018 08:46
А в ФК-1 есть стильные входные группы? Или по нынче новым веяниям в строительстве жилья для "успешных и амбициозных" реус там "фуфел" купил?
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
Додано: Сер 31 січ, 2018 08:49
А в ФК-1 есть модный МОП? Или в ФК-1 по нынешним меркам - "фуфел" ?
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:00
У шаромыг и хапуг что строят бизнес-класс и комфорт+ сейчас такая фича - богатые пусть платят за тех у кого денег не хватает (или кто не хочет переплачивать шаромыгам и хапугам их неадекватные аппетиты по цене).
Вообщем ищут богатых буратин.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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