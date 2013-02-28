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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 238239240241

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 523
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
10%
51
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
11
Зручна локація
22%
113
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
41
Раціональне планування та метраж
15%
81
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
19
Ціна
19%
100
Якість будівництва
15%
76
Всього голосів : 523
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 01:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:28

  airmax78 написав:ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?

так і мусить бути! Середня ЗП 240 дол/міс не дає жодних шансів зростанню цін Кржн! То рожевоокулярники з кущів свистять про дорожай і підйом. В реалі ситуація гірка і невесела.
Я чекаю даних по ЗП за перший квартал. Впевнений, що то буде потужний удар! Совкошлак ще трохи подешевшає. А цінам довоєнним новобудів ще падати й падати!

P.S. Чергове підтвердження, що "Києв Фейслеса" існує лише в голові у рожевоокулярників. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 31 січ, 2018 09:04, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:40

  airmax78 написав:ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?


Завтра + на многих обьектах.
Если честно не представляю людей которые смотрели РТ, цп, скайлайн, тетрис, покупающих хату в голосеево 13.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:43

  Первый написав:
Завтра + на многих обьектах.
Если честно не представляю людей которые смотрели РТ покупающих хату в голосеево 13.

А почему? Курс же откатывать начал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:46

  Первый написав:
  airmax78 написав:ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?


Завтра + на многих обьектах.
Если честно не представляю людей которые смотрели РТ, цп, скайлайн, тетрис, покупающих хату в голосеево 13.

А в ФК-1 есть стильные входные группы? Или по нынче новым веяниям в строительстве жилья для "успешных и амбициозных" реус там "фуфел" купил?
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zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:49

  airmax78 написав:ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?

А в ФК-1 есть модный МОП? Или в ФК-1 по нынешним меркам - "фуфел" ?
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:00

  airmax78 написав:
  Первый написав:
Завтра + на многих обьектах.
Если честно не представляю людей которые смотрели РТ покупающих хату в голосеево 13.

А почему? Курс же откатывать начал.

У шаромыг и хапуг что строят бизнес-класс и комфорт+ сейчас такая фича - богатые пусть платят за тех у кого денег не хватает (или кто не хочет переплачивать шаромыгам и хапугам их неадекватные аппетиты по цене).
Вообщем ищут богатых буратин.
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