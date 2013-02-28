Додано: Сер 31 січ, 2018 19:33

Предлагаю завидовать скромнее:-)

Вот например Захар. Мог слить за 45 и откупиться сейчас за 27 куе. Итого 200 пенсий как с куста!!!





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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:

Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!