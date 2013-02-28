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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:20
Первый написав:
А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали
, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)
Цыплят по осени считают. Это может быть агентской торпедой. Даже, если вариант реальный, остается открытым вопрос затрат времени и денег на ремонт.
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Vlad442
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:20
Первый написав:
А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали
, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)
А сколько он при первой продаже потерял? Хоть удалось отыграться?
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Elensk
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:28
Первый написав:
А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали
, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)
115-95+комиссии+ремонт???
арифметика зачётная)))
вот 155-115 это понятно,а тут опять молоко от Эира жирнющеее!!!
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somilitark
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2
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:33
Предлагаю завидовать скромнее:-)
Вот например Захар. Мог слить за 45 и откупиться сейчас за 27 куе. Итого 200 пенсий как с куста!!!
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:40
somilitark написав: Первый написав:
А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали
, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)
115-95+комиссии+ремонт???
арифметика зачётная)))
вот 155-115 это понятно,а тут опять молоко от Эира жирнющеее!!!
Цена продажи прелесЦи Максом была 125куе - уплата налогов-переоформление.
Теперь покупка за 95куе+ремонт+комиссия рыла+налоги+переоформление у нотара+простой (пока делаеться ремонт деньги от депо уже аренду не перекрывают так как вложены в прелесць) +3(+) года жизни в чужом....
И так какой там выходит профит в итоге???
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vladus17
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:43
vladus17 написав:
И так какой там выходит профит в итоге???
Так Макс же объяснил:
-лучше дом
-лучше планировка
-лучше этаж и вид из окна
-возможность сделать ремонт получше чем был.
Чем не профит?
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Elensk
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:52
Elensk написав: vladus17 написав:
И так какой там выходит профит в итоге???
Так Макс же объяснил:
-лучше дом
-лучше планировка
-лучше этаж и вид из окна
-возможность сделать ремонт получше чем был.
Чем не профит?
Все это сказки, ничем там дом не лучше/планировка/вид из окна - лишь бы к чему придраться.
Ремонт чего сразу не сделал получше???
И я о виртуальных 30куе навара якобы говорил.
Имхо, не вижу я здесь никакого навара и чем одно лучше другого.
Поменял шило на мыло.
3+ года бегать как белка с орехом с Ледникового периода
Востаннє редагувалось vladus17
в Сер 31 січ, 2018 20:05, всього редагувалось 2 разів.
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vladus17
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:53
vladus17 написав: somilitark написав: Первый написав:
А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали
, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)
115-95+комиссии+ремонт???
арифметика зачётная)))
вот 155-115 это понятно,а тут опять молоко от Эира жирнющеее!!!
Цена продажи прелесЦи Максом была 125куе - уплата налогов-переоформление.
Теперь покупка за 95куе+ремонт+комиссия рыла+налоги+переоформление у нотара+простой (пока делаеться ремонт деньги от депо уже аренду не перекрывают так как вложены в прелесць) +3(+) года жизни в чужом....
И так какой там выходит профит в итоге???
чё, уже за 95куе отдают?
вроде по ссылке хотелка овер 100куе + затраты по сделке
кстати интересно за прелесть уни с видом в подпорную стену 75куе дадут или уже в морду?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:05
airmax78 написав:Первый
Этот МОП постил Захар, как пример очень достойного ремонта общественных зон клубнячка. Но я не обратил внимания - там же на полу кто-то лежит с заштрихованным лицом. Там что уже кого-то убили?
в
не исключено что "сцикуна" в подъезде замочили.
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zahar_
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:16
vladus17 написав:
3+ года бегать как белка с орехом с Ледникового периода
Так получилось. Рассчитывал на одно, вышло другое. Вернулся на исходную позицию с некоторыми плюшками. Так бывает и это не самый плохой вариант.
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Elensk
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