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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 256257258259260261>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 546
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
10%
52
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
118
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
43
Раціональне планування та метраж
16%
85
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
104
Якість будівництва
15%
81
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:20

  Первый написав:А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)

Цыплят по осени считают. Это может быть агентской торпедой. Даже, если вариант реальный, остается открытым вопрос затрат времени и денег на ремонт.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:20

  Первый написав:А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)


А сколько он при первой продаже потерял? Хоть удалось отыграться?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:28

  Первый написав:А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)


115-95+комиссии+ремонт???

арифметика зачётная)))

вот 155-115 это понятно,а тут опять молоко от Эира жирнющеее!!!
somilitark
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2
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Предлагаю завидовать скромнее:-)
Вот например Захар. Мог слить за 45 и откупиться сейчас за 27 куе. Итого 200 пенсий как с куста!!!


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:40

  somilitark написав:
  Первый написав:А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)


115-95+комиссии+ремонт???

арифметика зачётная)))

вот 155-115 это понятно,а тут опять молоко от Эира жирнющеее!!!


Цена продажи прелесЦи Максом была 125куе - уплата налогов-переоформление.
Теперь покупка за 95куе+ремонт+комиссия рыла+налоги+переоформление у нотара+простой (пока делаеться ремонт деньги от депо уже аренду не перекрывают так как вложены в прелесць) +3(+) года жизни в чужом....
И так какой там выходит профит в итоге???
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladus17 написав:И так какой там выходит профит в итоге???


Так Макс же объяснил:
-лучше дом
-лучше планировка
-лучше этаж и вид из окна
-возможность сделать ремонт получше чем был.
Чем не профит?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:52

  Elensk написав:
  vladus17 написав:И так какой там выходит профит в итоге???


Так Макс же объяснил:
-лучше дом
-лучше планировка
-лучше этаж и вид из окна
-возможность сделать ремонт получше чем был.
Чем не профит?


Все это сказки, ничем там дом не лучше/планировка/вид из окна - лишь бы к чему придраться.
Ремонт чего сразу не сделал получше???

И я о виртуальных 30куе навара якобы говорил.


Имхо, не вижу я здесь никакого навара и чем одно лучше другого.
Поменял шило на мыло.

3+ года бегать как белка с орехом с Ледникового периода :mrgreen:
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 31 січ, 2018 20:05, всього редагувалось 2 разів.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:53

  vladus17 написав:
  somilitark написав:
  Первый написав:А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)


115-95+комиссии+ремонт???

арифметика зачётная)))

вот 155-115 это понятно,а тут опять молоко от Эира жирнющеее!!!


Цена продажи прелесЦи Максом была 125куе - уплата налогов-переоформление.
Теперь покупка за 95куе+ремонт+комиссия рыла+налоги+переоформление у нотара+простой (пока делаеться ремонт деньги от депо уже аренду не перекрывают так как вложены в прелесць) +3(+) года жизни в чужом....
И так какой там выходит профит в итоге???

чё, уже за 95куе отдают?
вроде по ссылке хотелка овер 100куе + затраты по сделке

кстати интересно за прелесть уни с видом в подпорную стену 75куе дадут или уже в морду? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:05

  airmax78 написав:Первый Этот МОП постил Захар, как пример очень достойного ремонта общественных зон клубнячка. Но я не обратил внимания - там же на полу кто-то лежит с заштрихованным лицом. Там что уже кого-то убили?
в
не исключено что "сцикуна" в подъезде замочили.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladus17 написав:3+ года бегать как белка с орехом с Ледникового периода :mrgreen:


Так получилось. Рассчитывал на одно, вышло другое. Вернулся на исходную позицию с некоторыми плюшками. Так бывает и это не самый плохой вариант.
Elensk
 
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