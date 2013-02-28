RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 257258259260261>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 546
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
10%
52
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
118
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
43
Раціональне планування та метраж
16%
85
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
104
Якість будівництва
15%
81
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:18

  vladus17 написав:
Цена продажи прелесЦи Максом была 125куе - уплата налогов-переоформление.
Теперь покупка за 95куе+ремонт+комиссия рыла+налоги+переоформление у нотара+простой (пока делаеться ремонт деньги от депо уже аренду не перекрывают так как вложены в прелесць) +3(+) года жизни в чужом....
И так какой там выходит профит в итоге???

Площадь ранее проданного и обратно откупленного хоть примерно совпадают?
Макс писал, что планировки разные.
UA
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 19.07.08
Подякував: 165 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Площадь ранее проданного и обратно откупленного хоть примерно совпадают?
Макс писал, что планировки разные.


В объяве указано что эта 84кв
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
На счет вида из окна: мм да уж, вид здесь крутой, на разваливающиеся совкошлак... 100% лучше чем был :mrgreen:

А проданая была, я в архивах нашел, точно не помню, помню что тоже 80+. Походу они идентичные! Только этажи разные, там кажеться 9й. А здесь 16й. В слачае пожара спасатели могут только до 10го добраться. Имхо 9й лучше выходит.

+ Мало мне вериться что эту за 95куе отдают!
vladus17
 
Повідомлень: 392
З нами з: 21.03.14
Подякував: 85 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:36

airmax78
А зачем вам шлак? Потерпите до осени 2018г. добавите каких-то 369уе. и вместе со мной на белом коне в НЛ. :D
reus
 
Повідомлень: 3188
З нами з: 21.03.12
Подякував: 196 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:39

Снова у меня 2 плюсика спёрли.
Кто крысятит?
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21998
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 654 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:40

baraka

Ну зачем делать видео аж 8,3 минут? Ну кто смотрит это столько???
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 406
З нами з: 29.07.17
Подякував: 74 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:43

  Elensk написав:Сегодня просто бенефис airmax78.
Если в очередной раз не прикалывается, то решение очень разумное. Зафикситься в квадратных метрах. Вариант приличный, цена еще лучше. Арендная плата подрастает, проценты с капитала падают. Придется или сильно снижаться в качестве жилья или докладывать из живых денег. Да и с возрастом эти переезды, терки с арендодателями начинают утомлять, хочется своего.
А дальше будет видно. Или поменяет на мечту с МОПами или привыкнет и будет жить с удовольствием. В любом случае, жить будет спокойней.


Макс покупает - значит обвал скоро.
Примета есть такая.
little_wanderer
 
Повідомлень: 740
З нами з: 16.10.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:43

  Vlad442 написав:Просмотрел, что тут происходит. Определенного мнения нет. Где-то Макс заигрался со словами. Или уже купил, или вообще не собирается покупать.
Не могу себе представить человека, который настолько экстраверт, что будет на форуме болтать о дорогостоящей покупке за два дня. Все-таки у нас на РН расчеты по безналу, особенно с последним ужесточением финмониторинга, не слишком распространены.

В связи с разгулом кидалово уже несколько лет как распространены. Сам только по безналу и другим советую... чуть дороже но надежнее
MMM++
 
Повідомлень: 13
З нами з: 25.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:43

  vladus17 написав:Мало мне вериться что эту за 95куе отдают!


Бу-га-га!!
Через 3-4 роки за ту квартирку дадуть не більше 80 000 дол!

В 2013 вона коштувала 140 000 - 150 000 дол. :oops:

  zahar_ написав:не исключено что "сцикуна" в подъезде замочили.

Може, то який рожевоокулярний орел прийшов в клубний будинок на Тампере і розказував про ЗП парковщиків, шоферів і будівельників в "30 000 грн/міс" І що "треба більше працювати!!! По 10-12 годин/доба по 6 днів/тиждень"!???

Ну, і отримав подяку від тих, хто знає в реальності рівень тих зарплат? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 31 січ, 2018 20:51, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18401
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:44

  zahar_ написав:Снова у меня 2 плюсика спёрли.
Кто крысятит?


Плюньте, Захар_
В мене вже сотні подяк стерли.

Дехто наганяє туману про "дорожай" і "підйом економіки".
І цифрові дані йому заважають. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 31 січ, 2018 20:46, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18401
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:44

  Первый написав:А Я верю что Ейр откупил голосеево. Молодец! Фиксанул плюс 30 ку на падающем рынке пока Захар и ко сопли жевали, о библиотеках в шлачке рассказывали:-)

Они ж на разных рынках
MMM++
 
Повідомлень: 13
З нами з: 25.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 257258259260261>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka, Васенька і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1007, 1008, 1009
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10082 1842801
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 17:55
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 17674
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31822
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (228)
31.01.2018 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.