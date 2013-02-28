Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladus17 написав: Цена продажи прелесЦи Максом была 125куе - уплата налогов-переоформление. Теперь покупка за 95куе+ремонт+комиссия рыла+налоги+переоформление у нотара+простой (пока делаеться ремонт деньги от депо уже аренду не перекрывают так как вложены в прелесць) +3(+) года жизни в чужом.... И так какой там выходит профит в итоге???
Площадь ранее проданного и обратно откупленного хоть примерно совпадают? Макс писал, что планировки разные.
А проданая была, я в архивах нашел, точно не помню, помню что тоже 80+. Походу они идентичные! Только этажи разные, там кажеться 9й. А здесь 16й. В слачае пожара спасатели могут только до 10го добраться. Имхо 9й лучше выходит.
Elensk написав:Сегодня просто бенефис airmax78. Если в очередной раз не прикалывается, то решение очень разумное. Зафикситься в квадратных метрах. Вариант приличный, цена еще лучше. Арендная плата подрастает, проценты с капитала падают. Придется или сильно снижаться в качестве жилья или докладывать из живых денег. Да и с возрастом эти переезды, терки с арендодателями начинают утомлять, хочется своего. А дальше будет видно. Или поменяет на мечту с МОПами или привыкнет и будет жить с удовольствием. В любом случае, жить будет спокойней.
Макс покупает - значит обвал скоро. Примета есть такая.
Vlad442 написав:Просмотрел, что тут происходит. Определенного мнения нет. Где-то Макс заигрался со словами. Или уже купил, или вообще не собирается покупать. Не могу себе представить человека, который настолько экстраверт, что будет на форуме болтать о дорогостоящей покупке за два дня. Все-таки у нас на РН расчеты по безналу, особенно с последним ужесточением финмониторинга, не слишком распространены.
В связи с разгулом кидалово уже несколько лет как распространены. Сам только по безналу и другим советую... чуть дороже но надежнее
vladus17 написав:Мало мне вериться что эту за 95куе отдают!
Бу-га-га!! Через 3-4 роки за ту квартирку дадуть не більше 80 000 дол!
В 2013 вона коштувала 140 000 - 150 000 дол.
zahar_ написав:не исключено что "сцикуна" в подъезде замочили.
Може, то який рожевоокулярний орел прийшов в клубний будинок на Тампере і розказував про ЗП парковщиків, шоферів і будівельників в "30 000 грн/міс" І що "треба більше працювати!!! По 10-12 годин/доба по 6 днів/тиждень"!???
Ну, і отримав подяку від тих, хто знає в реальності рівень тих зарплат?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 31 січ, 2018 20:51, всього редагувалось 3 разів.