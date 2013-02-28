Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:47
reus написав: airmax78
А зачем вам шлак? Потерпите до осени 2018г. добавите каких-то 369уе. и вместе со мной на белом коне в НЛ.
У меня нет денех ни на белого коня, ни на уроки паркура.
airmax78
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:51
Frant написав: vladus17 написав:
Мало мне вериться что эту за 95куе отдают!
Бу-га-га!!
Через 3-4 роки за ту квартирку дадуть не більше 80 000 дол!
В 2013 вона коштувала 140 000 - 150 000 дол.
Ми на дні. Не буде вона дешевшати.
reus
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:51
kingkongovets написав: somilitark
да не собирается макс покупать снова голосуху, ну шо вы блин как дети малые
Зажал кулачки и считаю часы до сделки.
airmax78
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:53
airmax78 написав: reus написав: airmax78
А зачем вам шлак? Потерпите до осени 2018г. добавите каких-то 369уе. и вместе со мной на белом коне в НЛ.
У меня нет денех ни на белого коня, ни на уроки паркура.
ТАДИ поздравляю, удачная покупка за эти деньги! Даже если виртуальная
Востаннє редагувалось
reus
в Сер 31 січ, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
reus
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:54
reus написав: Frant написав: vladus17 написав:
Мало мне вериться что эту за 95куе отдают!
Бу-га-га!!
Через 3-4 роки за ту квартирку дадуть не більше 80 000 дол!
В 2013 вона коштувала 140 000 - 150 000 дол.
Ми на дні. Не буде вона дешевшати.
Я чую цю маячню вже 10 років.
З 2008.
Вам нагадати, скільки коштувала квартира Аеромакса 5 років назад?
Реус, давайте краще свіжі байки на форум.
Про зарплати прибиральниць, парковщиків. фрезерувальників-токарів.
Востаннє редагувалось
Frant
в Сер 31 січ, 2018 21:01, всього редагувалось 4 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:58
Покупатель 2к на Оболони показал "дулю" джопе и его знакомым
http://domik.ua/novosti/kak-rost-kursa- ... 54903.html
Двухкомнатная квартира в кирпичном доме («улучшенный кирпич»), проспект Героев Сталинграда, Оболонский район, Оболонь . Общая площадь квартиры – 50,1 кв. м, жилая – 28,7, кухня – 8. Квартира расположена на 10-м этаже 14-этажного дома. Есть незастекленная лоджия. Столярка и сантехника старая, на полу линолеум. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует серьезного ремонта». Цена –
($914/кв. м) $45 800
.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:59
reus написав: Frant написав: vladus17 написав:
Мало мне вериться что эту за 95куе отдают!
Бу-га-га!!
Через 3-4 роки за ту квартирку дадуть не більше 80 000 дол!
В 2013 вона коштувала 140 000 - 150 000 дол.
Ми на дні. Не буде вона дешевшати.
Не бреши что на кржн ДНО.
Будет дешеветь.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Додано: Сер 31 січ, 2018 21:01
Frant написав: reus написав: Frant"[quote="4282202:vladus17 написав:
Мало мне вериться что эту за 95куе отдают![/quote
Бу-га-га!!
Через 3-4 роки за ту квартирку дадуть не більше 80 000 дол!
В 2013 вона коштувала 140 000 - 150 000 дол.
Ми на дні. Не буде вона дешевшати.
Я чую цю маячню вже 10 років. З 2008.
Вам нагадати, скільки котувала квартира Аеромакса 5 років назад?
А вам нагадати, скільки коштувала нерухомість у 2001, а потім у 2007?
reus
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Додано: Сер 31 січ, 2018 21:02
airmax78 написав: kingkongovets написав: somilitark
да не собирается макс покупать снова голосуху, ну шо вы блин как дети малые
Зажал кулачки и считаю часы до сделки.
Айрмакс, а когда был задаток ?
baraka
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Додано: Сер 31 січ, 2018 21:03
airmax78 написав: kingkongovets написав: somilitark
да не собирается макс покупать снова голосуху, ну шо вы блин как дети малые
Зажал кулачки и считаю часы до сделки.
Макс! А если завистники позвонят по объяве и предложат 96 тыс ?
UA
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