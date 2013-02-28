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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 258259260261>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 546
Висота стель
4%
22
Гарний вигляд з вікон
10%
52
Гарні, "модні" МОПи
2%
9
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
22%
118
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
43
Раціональне планування та метраж
16%
85
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
20
Ціна
19%
104
Якість будівництва
15%
81
Всього голосів : 546
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:47

  reus написав:airmax78
А зачем вам шлак? Потерпите до осени 2018г. добавите каких-то 369уе. и вместе со мной на белом коне в НЛ. :D

У меня нет денех ни на белого коня, ни на уроки паркура.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:51

  Frant написав:
  vladus17 написав:Мало мне вериться что эту за 95куе отдают!


Бу-га-га!!
Через 3-4 роки за ту квартирку дадуть не більше 80 000 дол!

В 2013 вона коштувала 140 000 - 150 000 дол. :oops:

Ми на дні. Не буде вона дешевшати.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:51

  kingkongovets написав:somilitark
да не собирается макс покупать снова голосуху, ну шо вы блин как дети малые

Зажал кулачки и считаю часы до сделки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:53

  airmax78 написав:
  reus написав:airmax78
А зачем вам шлак? Потерпите до осени 2018г. добавите каких-то 369уе. и вместе со мной на белом коне в НЛ. :D

У меня нет денех ни на белого коня, ни на уроки паркура.

ТАДИ поздравляю, удачная покупка за эти деньги! Даже если виртуальная :D
Востаннє редагувалось reus в Сер 31 січ, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:54

  reus написав:
  Frant написав:
  vladus17 написав:Мало мне вериться что эту за 95куе отдают!


Бу-га-га!!
Через 3-4 роки за ту квартирку дадуть не більше 80 000 дол!

В 2013 вона коштувала 140 000 - 150 000 дол. :oops:

Ми на дні. Не буде вона дешевшати.


Я чую цю маячню вже 10 років.
З 2008. :oops:
Вам нагадати, скільки коштувала квартира Аеромакса 5 років назад? :mrgreen:

  airmax78 написав:ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?


Реус, давайте краще свіжі байки на форум.
Про зарплати прибиральниць, парковщиків. фрезерувальників-токарів. 8)
Востаннє редагувалось Frant в Сер 31 січ, 2018 21:01, всього редагувалось 4 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:58

Покупатель 2к на Оболони показал "дулю" джопе и его знакомым http://domik.ua/novosti/kak-rost-kursa- ... 54903.html
Двухкомнатная квартира в кирпичном доме («улучшенный кирпич»), проспект Героев Сталинграда, Оболонский район, Оболонь . Общая площадь квартиры – 50,1 кв. м, жилая – 28,7, кухня – 8. Квартира расположена на 10-м этаже 14-этажного дома. Есть незастекленная лоджия. Столярка и сантехника старая, на полу линолеум. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует серьезного ремонта». Цена – $45 800 ($914/кв. м)
.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:59

  reus написав:
  Frant написав:
  vladus17 написав:Мало мне вериться что эту за 95куе отдают!


Бу-га-га!!
Через 3-4 роки за ту квартирку дадуть не більше 80 000 дол!

В 2013 вона коштувала 140 000 - 150 000 дол. :oops:

Ми на дні. Не буде вона дешевшати.

Не бреши что на кржн ДНО.
Будет дешеветь.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:01

  Frant написав:
  reus написав:
  Frant"[quote="4282202:vladus17 написав:Мало мне вериться что эту за 95куе отдают![/quote

Бу-га-га!!
Через 3-4 роки за ту квартирку дадуть не більше 80 000 дол!

В 2013 вона коштувала 140 000 - 150 000 дол. :oops:

Ми на дні. Не буде вона дешевшати.


Я чую цю маячню вже 10 років. З 2008.

Вам нагадати, скільки котувала квартира Аеромакса 5 років назад? :mrgreen:

А вам нагадати, скільки коштувала нерухомість у 2001, а потім у 2007?
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:02

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:somilitark
да не собирается макс покупать снова голосуху, ну шо вы блин как дети малые

Зажал кулачки и считаю часы до сделки.


Айрмакс, а когда был задаток ?
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:03

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:somilitark
да не собирается макс покупать снова голосуху, ну шо вы блин как дети малые

Зажал кулачки и считаю часы до сделки.

Макс! А если завистники позвонят по объяве и предложат 96 тыс ?
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